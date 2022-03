FREE NOW are un nou CEO

Thomas Zimmermann va deveni noul CEO al FREE NOW, Super-Aplicația de mobilitate din Europa, începând cu 1 aprilie 2022. Fostul CEO, Marc Berg, părăsește compania după patru ani, din motive personale.

Marc Berg a contribuit semnificativ la dezvoltarea FREE NOW de la o aplicație germană de taxi la principala platformă de Mobilitate-ca-Serviciu din Europa. În prezent, prin intermediul aplicației FREE NOW pot fi comandate curse de la numeroși furnizori de mobilitate, cu vehiculele lor, în întreaga Europă. Astfel, aplicația oferă un ecosistem de mobilitate complet de trotinete, biciclete și scutere electrice, dar și de tip car sharing, având ca activitate principală ridesharing-ul. Prin colaborarea în timp real cu o rețea mare de parteneri, FREE NOW face ca mobilitatea urbană să fie mai eficientă și mai sustenabilă, fără a introduce noi vehicule pe șosele.

Thomas Zimmermann, noul CEO al FREE NOW, a fost responsabil de activitățile de comunicare și marketing ale FREE NOW, de performanța pe piață, precum și de echipele de cercetare și creștere în calitate de Chief Marketing Officer din 2018. Dincolo de repoziționarea strategică a mărcii, din acest rol a inițiat măsuri ample de îmbunătățire a eficienței în întreaga companie. Înainte de a se alătura FREE NOW, Zimmermann a deținut diverse funcții de conducere, printre care, în IONIQ Group, un dezvoltator de companii și investitor, și la Goodgame Studios, un dezvoltator de top de jocuri online și mobile.

„FREE NOW este o poveste europeană de succes și unul dintre puținele start-up-uri de tehnologie care au devenit jucători importanți în Europa. Marc Berg a condus această evoluție în ultimii ani într-o manieră decisivă. Obiectivul meu este să continuăm această evoluție și să ne impunem și mai mult ca principala platformă de Mobilitatea-ca-Serviciu din Europa. Cu aplicația noastră, dorim să ne poziționăm ca furnizor de mobilitate sustenabilă și eficientă în orașele europene. Alături de și mai mulți parteneri noi și puternici și cu opțiuni de mobilitate suplimentare, vom face oferta noastră și mai atractivă”, a declarat Thomas Zimmermann.

Gero Götzenberger, Director Strategy and Investments la Mercedes-Benz Mobility: „Dorim să îi mulțumim foarte mult lui Marc Berg pentru pentru rolul extrem de valoros și pentru angajamentul său în conducerea FREE NOW, dar și pentru succesele obținute. El a jucat un rol cheie în modelarea și accelerarea dezvoltării proiectelor comune de mobilitate ale Mercedes-Benz Mobility și BMW Group. Îi urăm toate cele bune pentru planurile sale de viitor. În același timp, așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu Thomas Zimmermann, care a susținut și a modelat creșterea FREE NOW.”

Rainer Feurer, Head of Corporate Investments al BMW Group, completează lista de felicitări adresată lui Marc Berg: „Cu viziune și intuiție strategică, Marc Berg a pregătit compania pentru creștere și a pregătit modelul de afaceri pentru viitor. FREE NOW beneficiază astăzi de o poziționare clară și deține rolul de lider în Europa. Dorim să îi mulțumim lui Marc Berg și îi urăm lui Thomas Zimmermann toate cele bune și mult succes în noua funcție.”