FNATIC, echipă esports, campioană la București

FNATIC, una dintre cele mai titrate și populare echipe de Counter-Strike 2 din lume, a câștigat primul sezon al turneului DraculaN, desfășurat weekendul trecut la București. Competiția a marcat o premieră pentru România, fiind primul turneu din sistemul VRS (Valve Regional Standings) de Tier 2 organizat pe plan local, și a reunit nume importante ale scenei internaționale precum Ninjas in Pyjamas, Monte, 9INE sau ENCE.

Britanicii de la FNATIC au avut un parcurs impecabil, reușind să treacă de două ori de ENCE, EYEBALLERS și Monte, ultima dată chiar în marea finală, unde au ridicat trofeul în fața fanilor români.

Succesul de la București le-a adus celor de la FNATIC o urcare spectaculoasă de 12 poziții în clasamentul oficial Valve, până pe locul 20 mondial, cu peste 100 de puncte VRS acumulate, un pas important spre calificarea la viitoarele turnee Major.

România a fost reprezentată la Nexus Gamers Pub, una dintre cele mai importante locații de esports din țară, de cinci echipe: aimclub, HyperSpirit și Nexus, care au încheiat turneul pe pozițiile 9–12, respectiv INFINITE și Insiders, clasate între locurile 13–16.

„Prima ediție DraculaN a confirmat că există apetit pentru evenimente internaționale de top în România. Am avut echipe de renume mondial la București, dar și o participare consistentă a formațiilor românești, ceea ce ne arată că mixul dintre scena locală și cea globală funcționează. Ne dorim ca DraculaN să devină o tradiție și să aducă în continuare nume mari și meciuri de esports memorabile în România.”, a declarat Mihai Cotos, CEO Digital Crusade.