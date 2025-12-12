Firewall-ul USG FLEX 50HP al Zyxel Networks obține Premiul pentru Excelență din Taiwan, onorat pentru inovație în securitate

Zyxel Networks, un lider în livrarea de soluții securizate și bazate pe AI, a anunțat astăzi că firewall-ul său USG FLEX 50HP a fost onorat cu prestigiosul Taiwan Excellence Award 2026. Această ultimă distincție aduce, de asemenea, numărul total al Taiwan Excellence Awards al Grupului Zyxel la peste 100 de victorii, subliniind angajamentul său de lungă durată față de inovație.

Premiile pentru Excelență din Taiwan, organizate pe 26 noiembrie la Taipei, recunosc produse care creează valoare nouă prin inovație. Înființată de Ministerul Afacerilor Economice în 1993, în acest an aproape 1.000 de soluții au fost evaluate după realizările lor în cercetare și dezvoltare, design, calitate și marketing, doar 336 primind această distincție.

Reducerea decalajului de lungă durată în managementul securității rețelelor

Firewall-ul USG FLEX 50HP unifică cloud-ul și on-premises într-o singură soluție fără întreruperi. Acest lucru se realizează prin funcția sa Smart Sync, de top în industrie, care sincronizează politicile de securitate, obiectele de rețea și setările de disponibilitate ridicată pe ambele platforme. Acest lucru asigură o protecție consecventă și eficientizează gestionarea.

Setul său bogat de caracteristici de securitate oferă protecție cuprinzătoare împotriva amenințărilor cibernetice în continuă creștere, în timp ce prețurile sale prietenoase oferă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și furnizorilor de servicii gestionate (MSP) securitate de nivel enterprise fără a compromite bugetul, făcând o protecție avansată a rețelei accesibilă pentru o gamă mai largă de afaceri.

Obținerea recunoașterilor din partea experților din întreaga lume

Dincolo de acest prestigios Taiwan Excellence Award, USG FLEX 50HP a primit noi distincții la nivel global. Recent, a fost desemnat Hardware de Securitate al Anului la PC Pro Technology Excellence Awards 2025 din Marea Britanie, iar în Spania a obținut titlul de Cea mai bună soluție de securitate cibernetică la cea de-a 17-a ediție a Communicaciones Hoy Awards. În plus, seria USG FLEX H a depășit concurenții în evaluările terțe realizate de Tolly Group în Statele Unite, subliniind reputația puternică a firewall-urilor de securitate ale Zyxel Networks în rândul profesioniștilor IT.

“Firewall-ul USG FLEX 50HP este o dovadă a dedicării noastre de a livra soluții avansate și accesibile de securitate”, a declarat Ken Tsai, președintele Zyxel Networks. “Acest Premiu pentru Excelență din Taiwan, alături de alte distincții recente, validează eforturile noastre de a împuternici IMM-urile și MSP-urile la nivel global cu o protecție robustă, prietenoasă cu utilizatorul și eficientă din punct de vedere al costurilor împotriva amenințărilor cibernetice în evoluție.”

Consolidându-și angajamentul de a securiza peisajul digital global, Grupul Zyxel a devenit recent primul din industria de rețelistică din Taiwan care s-a alăturat Forumului echipelor de răspuns la incidente și securitate (FIRST). Această apartenență întărește și mai mult accentul Zyxel Networks pe furnizarea de soluții robuste de securitate și dedicarea sa în colaborarea cu comunitatea de securitate cibernetică pentru a combate amenințările în continuă evoluție.