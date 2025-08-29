FIFAe colaborează cu Lenovo în finala FIFAe

FIFAe anunță că tehnologia de gaming Legion de la Lenovo va fi folosită în cadrul celei mai importante competiții din 2025. Producătorul numărul unu mondial de PC-uri a încheiat un parteneriat cu cea mai mare competiție eSports de fotbal din lume cu scopul de a sprijini jucătorii și echipele naționale participante la competiții cu echipamente performante, concepute special pentru evenimente eSports de top din industrie.

Echipamentele de gaming de înaltă performanță Legion de la Lenovo vor fi utilizate în cadrul celui mai important eveniment al anului organizat de FIFAe – Finala FIFAe 2025, oferind astfel suport pentru un gameplay performant, o competiție corectă și o experiență unică în cadrul tuturor turneelor, stabilind astfel standardul pentru următoarea generație de jucători eSports de fotbal.

Legion Tower 7i de la Lenovo, monitoarele de gaming, mouse-urile, tastaturile, accesoriile Legion și alte dispozitive Lenovo vor fi utilizate atât de sportivi, cât și de prezentatorii și personalul FIFAe în cadrul celei mai mari competiții de eSports din lume.

Parteneriatul dintre FIFAe și Lenovo este parte a colaborării extinse a companiei cu FIFA, care include furnizarea de tehnologie și infrastructură avansată pentru FIFA Club World Cup 2025™, FIFA World Cup 2026™ și FIFA Women’s World Cup 2027™. În cadrul acestor evenimente, Lenovo furnizează dispozitive inteligente, soluții bazate pe inteligență artificială și servicii de data center care permit îmbunătățirea operațiunilor, a transmisiunilor și a gradului de implicare a fanilor la nivel global.

Finala FIFAe 2025 va avea loc în perioada 10-19 decembrie la Riad, în Arabia Saudită, și va găzdui Cupa Mondială FIFAe™ pentru Rocket League, Cupa Mondială FIFAe™ pentru eFootball™ pe consolă și Cupa Mondială FIFAe™ pentru eFootball™ pe mobil. Turneele vor reuni cele mai performante echipe naționale din întreaga lume, care vor concura pentru trei titluri mondiale în disciplinele respective.

După sezonul record din 2024, care a furnizat cel mai vizionat eveniment de simulare sportivă al anului în ceea ce privește numărul maxim de spectatori, FIFAe continuă să își extindă ecosistemul global dedicat sporturilor electronice din domeniul fotbalului.

Competițiile din acest an vor include un proces extins de calificare și vor oferi unui număr mai mare ca niciodată de asociații membre FIFA șansa de a concura la cel mai înalt nivel.