Excelență operațională prin soluții Zyxel la Iaki Hotel & Spa

Hotel IAKI Conference & Spa este reperul emblematic al stațiunii Mamaia. Iaki Conference & Spa Hotel dispunea de o rețea eterogenă în care se regăseau mai cu seamă AP-uri de la alt vendor cu Wi-Fi 5. Tehnologia limita foarte mult dezvoltarea zonei de networking, în prezent fiind necesare viteze mai mari și un număr de dispozitive conectate la rețea. Iaki dispune de un lobby foarte mare, mai multe restaurante, zona de piscine și un număr impresionant de săli de conferință. Pe durata verii, numărul de conexiuni crește exponențial și trecerea la WiFi 6 și la o infrastructură de switch-uri potrivită pentru a susține tehnologia superioară Wifi 6 / 7 a fost o cerință sine qua non.

Proiectul de la Iaki a inclus toată gama de echipamente Zyxel pentru networking și securitate, în cadrul arhitecturii rețelei fiind integrate switch-uri, firewall-uri și puncte access. Arhitectura rețelei a fost construită pentru a putea face update la cele mai noi tehnologii.

„Actualizarea dispozitivelor de rețea ne-a oferit o eficiență operațională sporită. Având în vedere că partea de producție (preluarea comenzilor în restaurant, conectarea POS-urilor etc.) se realizează prin conectivitate wireless, noile echipamente ne-au oferit un nivel excepțional de disponibilitate. Pe zona de săli de conferințe, acces point-urile cu WiFi 6 de la Zyxel au oferit posibilitatea de conectare a mai multor dispozitive și viteze sporite pentru vizitatorii centrului de conferințe” a declarat Cristina Calispera, Senior Sales & Marketing Manager Hotel IAKI****, Mamaia.

Soluția aleasă este realizată exclusiv cu echipamente Zyxel și acoperă aproape întreaga verticală de produse – de la echipamente de conectivitate de bază până la soluții avansate de securitate și management al rețelei. Această implementare garantează performanță ridicată, scalabilitate și o experiență digitală superioară pentru toți oaspeții și angajații hotelului. Această colaborare reflectă angajamentul Zyxel pentru excelență tehnologică și servicii de înaltă calitate inclusiv în industria ospitalității. Dispozitivele integrate la Hotel Iaki ne oferă avantajul scalabilității, putând fi realizat update-ul oricând la cele mai noi tehnologii.

„Un avantaj important al soluției Zyxel implementate este creșterea nivelului de securitate în rețea. Arhitectura adoptată permite izolarea eficientă a incidentelor, contribuind la menținerea stabilității și funcționării continue a sistemelor critice . Utilizarea echipamentelor de la un singur furnizor aduce de asemenea avantaje importante în gestionarea unitară a rețelei, iar echipamentele Zyxel au un raport preț/performanță excelent.” George Zica, Senior Network Admin & Senior Cybersecurity Analist – ITLab Services & Security SRL.

„Suntem încântați să anunțăm implementarea cu succes a unei soluții de rețea în cadrul Hotelului Iaki din Constanța, proiect realizat în colaborare cu unul din principalii parteneri locali integratorul IT Lab Security & Services.

Zyxel dispune de toată gama de produse necesară pe zona de networking: puncte de acces WiFi 6 / 7, switch-uri avansate, firewalluri de nouă generație, routere 4G/5G etc. Astfel, oferim suportul complet pentru realizarea unei rețele integrate, având un avantaj operațional important prin implementarea tuturor dispozitivelor de la un singur furnizor. Toate echipamentele pot fi gestionate atât on premises, cât și prin tehnologia în cloud Nebula. Nebula este o soluție lansată în 2016, Zyxel fiind printre primii producători de echipamente IT care a oferit flexibilitatea de a migra oricând între cloud/ onpremise.

Vreau să mulțumesc Hotelului Iaki pentru încrederea acordată și IT Lab Security & Services pentru suportul în implementarea acestui proiect complex. ” a declarat

János Banga, Channel Manager – Zyxel Networks.