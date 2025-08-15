evomag extinde segmentul de livrare rapidă și adaugă opțiunea de livrare în aceeași zi în București și Ilfov

evomag își diversifică opțiunile de livrare prin introducerea serviciului de livrare în aceeași zi, disponibil pentru comenzile din București și Ilfov. Măsura este parte dintr-o strategie amplă de optimizare a experienței post-comandă și vine ca răspuns direct la cererea tot mai mare a clienților pentru timpi de livrare reduși și soluții adaptate ritmului lor de viață.

evomag este în prezent singurul magazin online de electronice și electrocasnice din România care oferă acest serviciu, consolidându-și astfel poziția de inovator în logistică și servicii post-vânzare.

„Observăm o tendință clară în rândul clienților noștri: dorința de a primi produsele cât mai repede, dar și în condiții de cost optim și predictibilitate a livrării. Livrarea în aceeași zi este un răspuns concret la această cerere, gândit pentru a aduce flexibilitate maximă și pentru a acoperi situațiile în care timpul de așteptare este un factor decisiv în finalizarea comenzii. Este o soluție care completează perfect serviciile de livrare rapidă deja existente, dar care vine și cu un avantaj competitiv important: suntem singurul magazin online de electronice și electrocasnice din România care poate livra în aceeași zi, inclusiv produse mai mari și mai grele decât cele eligibile prin platformele de tip „instant delivery”. În plus, am calibrat acest serviciu astfel încât să fie funcțional și în perioadele cu volum ridicat de comenzi, precum sezonul de toamnă și perioada sărbătorilor, când timpii de procesare și livrare pot fi afectați la nivelul întregii industrii. Obiectivul nostru este să oferim clienților libertatea de a alege exact modul de livrare care le este cel mai convenabil, fără compromisuri legate de rapiditate, cost sau gamă de produse”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Livrare rapidă, extinsă la produse mai voluminoase

Prin această nouă opțiune, derulată în parteneriat cu un curier dedicat care prioritizează comenzile evomag, compania poate livra în aceeași zi, pe lângă produse mici și ușoare, și articole mai voluminoase, cu o greutate de până la 30 kg. Serviciul este disponibil pentru produsele marcate pe site, iar intervalele orare de procesare sunt gândite pentru eficiență maximă: comenzile plasate între 00:00 și 13:00 sunt livrate în aceeași zi, până la ora 18:00, iar cele plasate între 13:01 și 00:00 ajung la client a doua zi, până la ora 18:00.

Livrarea este disponibilă de luni până vineri, între orele 9:00 și 19:00, cu un cost fix de 30,99 lei, afișat în coșul de cumpărături. Plata se poate face online cu cardul sau în rate, iar politica de retur este aceeași ca pentru orice altă comandă – 14 zile.

Acoperire extinsă în București și Ilfov

Serviciul este disponibil în tot Bucureștiul și în localitățile din Ilfov: Dudu, Chiajna, Roșu, Pipera, Voluntari, Fundeni, Dobroești, Pantelimon și Popești-Leordeni. Alegerea acestor zone a fost făcută în funcție de densitatea comenzilor și de proximitatea față de hub-urile logistice ale companiei, astfel încât să fie asigurată livrarea în câteva ore de la plasarea comenzii.

Cererea pentru livrări rapide, în creștere

Potrivit datelor evomag, livrările prin platforme de tip „instant delivery” (Glovo, Bringo, Wolt) reprezintă deja aproape 5% din totalul comenzilor companiei, lucru care indică un interes semnificativ al clienților pentru servicii cu timp de livrare foarte redus. În prezent, 90% dintre comenzile companiei sunt livrate a doua zi, iar restul ajung la client în cel mult 72 de ore.

Livrările prin easybox reprezintă aproximativ 35% din total, confirmând preferința clienților pentru soluții flexibile și autonome.

În cazul livrărilor în aceeași zi, în prezent, valoarea medie a comenzilor este de circa 200 lei, majoritatea fiind produselor achiziționate fiind de necesitate imediată – consumabile, accesorii, căști, jucării – la care se adaugă acum și produse mai mari, precum televizoare, telefoane mobile, smartwatch-uri etc.

Introducerea opțiunii de livrare în aceeași zi este parte a unei strategii coerente prin care evomag investește constant în logistică, diversificarea metodelor de livrare și creșterea gradului de satisfacție a clienților. Într-o piață în care diferențele de preț nu mai sunt singurul criteriu de alegere, rapiditatea, predictibilitatea și diversitatea opțiunilor de livrare devin elemente decisive.