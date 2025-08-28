evomag: cumpărăturile programate iau avânt în România. Bugetul mediu pentru Back to School ajunge la 2.500 lei

Euromonitor , doar 18% dintre consumatori au mai făcut frecvent cumpărături impulsive în 2024, în timp ce peste jumătate și-au documentat deciziile înainte de a cumpăra. Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă vizibil: cumpărăturile planificate câștigă teren în fața achizițiilor de impuls, pe fondul unei mai mari atenții la buget și al accesului la soluții de plată flexibile. Fenomenul are o dimensiune globală – potrivit, doar 18% dintre consumatori au mai făcut frecvent cumpărături impulsive în 2024, în timp ce peste jumătate și-au documentat deciziile înainte de a cumpăra.

Această tendință se reflectă puternic în campania Back to School 2025, una dintre cele mai intense perioade comerciale ale anului. Dacă, în trecut, părinții lăsau cumpărăturile pe ultima sută de metri, acum bugetele sunt stabilite și cheltuite mai organizat. La evomag, valoarea medie a coșului Back to School a crescut la 2.500 lei, cu 5–10% mai mult decât anul trecut, însă nu prin achiziții impulsive, ci printr-o selecție atentă a produselor. Laptopurile, desktopurile și imprimantele rămân categoriile cu cea mai mare cerere, dar compania mizează în acest an și pe diversificare, extinzând oferta către rechizite, ghiozdane și articole de papetărie.

Economiile obținute prin planificare sunt semnificative. Un client care își programează achizițiile poate economisi aproximativ 10% din buget, adică 250 de lei dintr-un coș mediu de 2.500 lei, doar prin faptul că își stabilește lista și evită cumpărăturile inutile. Mai mult, faptul că bugetul total alocat a crescut arată o încredere mai mare a clienților în valoarea acestor investiții: în loc să amâne deciziile, aleg să cumpere exact produsele care le sunt necesare, la momentul potrivit.

Un alt factor care influențează puternic comportamentul de consum este creșterea plăților în rate și a serviciilor de tip Buy Now Pay Later (BNPL). La evomag, comenzile achitate prin BNPL au crescut cu 45% față de anul trecut și reprezintă acum 4,2% din total, iar achizițiile în 6–48 de rate au înregistrat o creștere de 15%, ajungând să reprezinte aproximativ 10% din comenzi. Această evoluție explică și creșterea bugetului mediu: clienții își permit să facă investiții mai mari pentru că își împart costurile pe perioade mai lungi, cu un control mai bun asupra cheltuielilor lunare. În paralel, metodele de plată rapide, precum Apple Pay și Google Pay, introduse recent, au început deja să câștige teren, Google Pay reprezentând 3,3% din comenzi în ultima lună.

Campania Back to School derulată de evomag continuă până pe 14 septembrie și include reduceri semnificative la produse-cheie:

„Vedem o schimbare reală în modul în care clienții aleg să cumpere. Bugetele cresc, dar nu prin achiziții impulsive, ci prin planificare și prin utilizarea metodelor de plată flexibile. Cumpărăturile programate aduc un control mai bun și produse mai potrivite pentru fiecare nevoie, iar acest lucru înseamnă economii și un grad mai mare de satisfacție. Pentru noi, obiectivul este să consolidăm această tendință, prin oferte relevante, o gamă tot mai variată de produse și servicii care simplifică procesul de achiziție”, afirmă Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Obiectivul companiei pentru această perioadă este ca luna septembrie să aducă o creștere de 23% față de anul trecut, susținută de diversificarea portofoliului și de accentul pus pe servicii. Evoluția bugetelor, creșterea utilizării plăților în rate și orientarea clienților către cumpărături programate confirmă schimbarea de comportament și oferă premise clare pentru o campanie Back to School solidă în 2025.