evomag: Black Friday 2025 schimbă prioritățile românilor

Black Friday 2025 a evidențiat o schimbare clară în modul în care românii își planifică achizițiile online: clienții au cumpărat mai informat, au analizat diferențele de preț și s-au orientat mai mult către produse cu valoare ridicată și durată mare de utilizare. În aceste condiții, evomag a încheiat campania cu vânzări la un nivel similar cu Black Friday 2024, menținând o performanță solidă într-o piață intens competitivă, dar pe o structură diferită a coșurilor de cumpărături.

Achiziții mai bine planificate și coșuri mai complexe

Ritmul de vânzări nu a mai fost concentrat în primele ore ale campaniei, ci s-a distribuit pe întreaga perioadă, pe fondul unei documentări mai atente. Clienții au urmărit evoluția ofertelor, au așteptat mai mult, au comparat alternative și au ales mai des produse cu un ciclu de utilizare mai lung.

Telefoanele mobile și tabletele au rămas în topul preferințelor, urmate de componente PC, televizoare și electrocasnice mari și mici. Coșul mediu de Black Friday 2025 a ajuns la 2.000 de lei, în creștere cu 5% față de anul trecut, iar clienții au inclus mai frecvent produse complementare – căști wireless, routere performante, dispozitive smart home și accesorii. Cea mai mare comandă a depășit 56.000 de lei și a inclus mai multe smartphone-uri de ultimă generație.

Ratele, instrument-cheie pentru accesul la produse premium

Utilizarea plăților în rate a înregistrat în 2025 și, cu precădere în perioada de Black Friday, o creștere clară, devenind unul dintre factorii care au schimbat structura achizițiilor. Clienții au folosit mai des soluțiile de finanțare pentru a accesa produse premium – telefoane de vârf, televizoare performante, laptopuri avansate sau electrocasnice cu funcții inteligente – ceea ce indică o orientare spre valoare și durabilitate, nu doar spre prețul de moment.

Ratele funcționează tot mai mult ca un instrument de planificare a bugetului, permițând achiziția unor echipamente mai scumpe, cu impact pe termen lung, fără presiune imediată asupra cheltuielilor lunare. În paralel, a crescut interesul pentru soluții de finanțare integrate direct în procesul de checkout, inclusiv opțiuni de tip BNPL, cu aprobare rapidă.

„Black Friday 2025 confirmă faptul că piața devine tot mai matură. Clienții compară, analizează și urmăresc valoarea reală a ofertelor înainte de a lua decizia de achiziție. Am observat o creștere clară a interesului pentru produsele premium, susținută de opțiunile de plată în rate, care permit accesul la dispozitive mai scumpe fără presiune imediată asupra bugetului.

Livrarea la lockere rămâne, la rândul ei, soluția preferată, datorită flexibilității și disponibilității extinse. Ne-am adaptat prin promoții transparente, stocuri solide și o campanie gândită să acopere toate intervalele de interes ale clienților, astfel încât experiența de cumpărare să fie cât mai previzibilă și ușor de controlat”, declară Mihai Pătrașcu, director general evomag.

Lockerele domină livrarea, mobilul rămâne principalul punct de acces

Livrarea la lockere a reprezentat 55% din totalul comenzilor, confirmând preferința clienților pentru soluții de ridicare flexibile, independente de programul unui curier sau al unui punct fizic. Pentru produsele de dimensiuni mici și medii, lockerele au devenit standardul de referință în livrarea comenzilor online.