Evenimentul emblematic al Comisiei Europene dedicat Internetului, NGI Forum 2021, va avea loc pe 18-19 mai

Tehnologiile digitale și accesul la un Internet sigur s-au dovedit esențiale în timpul crizei COVID-19, dar pandemia a exacerbat și lacunele tehnologice, sociale și economice existente. Internetul centrat pe oameni nu este opțional pentru Europa, pe măsură ce intrăm în Decada Digitală, ci este o componentă de bază, iar NGI este o inițiativă esențială pentru a aduce dimensiunea umană în centrul Internetului.

Pe 9 martie 2021, Comisia Europeană și-a prezentat viziunea pentru transformarea digitală a Europei până în 2030. Comisia propune o Busolă Digitală pentru a exprima ambițiile digitale ale UE pentru 2030 în termeni concreți. Ele evoluează în jurul a patru puncte cardinale: 1. cetățeni calificați digital și profesioniști cu înaltă calificare digitală, 2. infrastructuri digitale sigure, performante și durabile, 3. transformarea digitală a mediului de afaceri și 4. digitalizarea serviciilor publice (până în 2030, toate serviciile publice cheie vor trebuie să fie disponibile online; toți cetățenii vor avea acces la dosarele lor medicale electronice; 80% cetățeni ar trebui să utilizeze o soluție de tip eID – identitate digitală).

NGI, parte din programul Horizon Europe (2021-2027)

Next Generation Internet (NGI) este o inițiativă a Comisiei Europene care își propune să modeleze Internetul pentru viitor ca un ecosistem puternic, centrat pe utilizator (Internetul Oamenilor), care satisface nevoile fundamentale ale populației, inclusiv cele de încredere, securitate și incluziune socială. NGI cuprinde un program ambițios de cercetare și inovare bazat pe o investiție inițială a Comisiei Europene de peste 250 milioane € între 2018-2020 și face parte din viitorul program Orizont Europa (2021-2027).

Programul NGI finanțează cele mai bune proiecte de cercetare și inovare în domeniul Internetului, concentrându-se pe tehnologii avansate, inclusiv confidențialitate, căutare și descoperire, arhitecturi descentralizate, blockchain, Internet of Things, social media, tehnologii interactive și tehnologii care susțin multilingvismul și accesibilitatea.

În ultimii doi ani, inovatorii NGI au contribuit la furnizarea de tehnologii și servicii care respectă drepturile și valorile europene, oferind beneficii tangibile atât pentru organizațiile private și publice, cât și pentru cetățeni.

Impactul tehnologiilor inovatoare din domeniul Internetului

NGI Forum 2021 este o oportunitate de a prezenta primele rezultate ale programului NGI, de a oferi mai multe informații despre impactul tehnologiilor inovatoare din domeniul Internetului, de a discuta prioritățile viitoare cu experți din domenii diverse, precum suveranitarea asupra datelor, arhitectura Internetului, tehnologiile descentralizate sau metodele noi de căutare.

De asemenea, în cadrul evenimentului vor fi făcute publice informații despre apelurile viitoare ale NGI în programul Orizont Europa, care oferă inovatorilor de top din domeniul Internetului oportunitatea să își continue activitatea și să se alăture comunității NGI în creștere.

Evenimentul, care se va desfășura online, va include un mix de discuții de specialitate, discuții deschise și workshop-uri interactive, reunind inovatori, cercetători, dezvoltatori, decidenți politici și actori ai societății civile.

Printre speakeri se numără Thierry Breton, Comisar pentru Piata Internă în cadrul Comisiei Europene, Jorge Gasós, senior expert în programul Next Generation Internet, Unit of the European Commission / DG Connect, Eva Kaili, Președinte al Future of Science and Technology Panel în cadrul Parlamentului European, Andrew S. Tanenbaum, Profesor Emerit de Știința Computerelor în cadrul Universiteit Amsterdam, Katja Bego, Cercetător Șef și lider al programului Next Generation Internet și mulți alții.