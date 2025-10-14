Escrocherii financiare de peste un miliard de dolari prevenite de Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa

De la înființarea sa, în urmă cu doar un an, Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat tentative de fraudă de peste 1 miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane de dolari în Europa. Colaborând cu clienți și autorități din întreaga lume, noua structură a reușit să împiedice peste 25.000 de comercianți frauduloși.

Profitând de gradul ridicat de adopție și utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale, infractorii cibernetici evoluează permanent și devin tot mai sofisticați. Folosind AI în mod responsabil, împreună cu expertiza umană de specialitate, Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa reușește să anticipeze și să identifice scheme de fraudă complexe, oprindu-le înainte ca acestea să afecteze potențialele victime.

Un exemplu recent al activității echipei de combatere a fraudelor:

Desființarea rețelelor de comercianți implicați în escrocherii. În Europa, echipa Visa a reușit să desființeze o rețea vastă de comercianți frauduloși care operau în UE și America de Nord. Peste 1.000 de comercianți vizau deținătorii de carduri, utilizând metode diversificate, de la postarea de coduri QR false sau tehnici de inginerie socială, până la afișarea de mesaje și reclame înșelătoare (pop-up-uri) menite să determine consumatorii să-și introducă detaliile de plată pentru a fi compromise. Rețeaua a comis fraude raportate în valoare de peste 44 de milioane de dolari – însă, prin colaborarea cu autoritățile și băncile acceptatoare ale cardurilor, a fost desființată cu succes.

David Capezza, Chief Risk Officer interimar la Visa în Europa, a declarat: „În calitate de Chief Risk Officer interimar al Visa în Europa, văd aproape zilnic cum evoluează amenințările din domeniul plăților electronice și sunt mândru să conduc această luptă continuă pe care Visa o duce împotriva infractorilor. Escrocheriile au un impact personal și pot avea efecte financiare și psihologice de durată asupra oamenilor și familiilor acestora.

Identificarea unor tentative de fraudă de peste 1 miliard de dolari reprezintă o realizare importantă pentru Visa, dar acesta este doar începutul. În centrul activității noastre zilnice stă grija față de persoanele vizate de escroci – cei aflați în căutarea unui partener, cei care rezervă o vacanță unică în viață sau cei care încep o afacere nouă – iar misiunea noastră este să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i proteja.”

Pe lângă atingerea acestui moment de referință, Visa a continuat să consolideze unul dintre programele sale cheie de protecție a ecosistemului de plăți, Visa Integrity Risk Program, pentru a sprijini și mai eficient băncile în detectarea practicilor înșelătoare ale unor comercianți. Combaterea fraudelor necesită cooperare la nivelul întregului ecosistem și o abordare integrată, care pune accent în mod egal – dacă nu chiar mai mare – pe prevenție decât pe neutralizarea amenințărilor.

David Capezza a adăugat: „Visa va continua să investească în tehnologie, în echipa noastră de experți și în rețeaua globală, resurse care ne permit să identificăm înșelătoriile din timp – indiferent de unde provin sau pe cine vizează – și să colaborăm strâns cu partenerii și clienții noștri pentru a acționa rapid și a le opri.”