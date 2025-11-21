Ericsson Mobility Report: serviciile de conectivitate diferențiată câștigă teren

În 2025, implementările 5G Standalone (5G SA) au determinat o creștere semnificativă a numărului de furnizori de servicii de comunicații (CSPs) care oferă modele comerciale de conectivitate diferențiate, bazate pe Network Slicing, prin care furnizorii garantează calitatea serviciului pentru anumite scenarii de utilizare, prin alocarea de „slice-uri” dedicate în rețea. Această evoluție este prezentată în ediția din noiembrie 2025 a Ericsson Mobility Report (EMR).

Peste 90 de CSPs au lansat rețele 5G Standalone, cu aproximativ 30 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 20 mai multe față de raportul EMR din iunie 2025.

Cercetătorii EMR au identificat 118 cazuri – acoperind 56 de CSPs – în care Network Slicing este utilizat pentru a furniza servicii de conectivitate diferențiată.

Dintre aceste 118 exemple, 65 au trecut deja de la stadiul de concept la servicii comerciale, în 33 de rețele. Acestea sunt fie abonamente dedicate, fie pachete suplimentare adresate consumatorilor sau companiilor.

În 2025 au fost lansate 21 dintre cele 65 de oferte comerciale – aproape o treime din total.

„Vedem că furnizorii de servicii la nivel global sunt pregătiți să adopte și să implementeze 5G SA pentru a oferi servicii de conectivitate diferențiată bazate pe valoare, nu doar pe volume de date”, afirmă Erik Ekudden – CTO Ericsson și editor al Ericsson Mobility Report. „După cum reiese din studiile de caz incluse în această ediție, 5G SA permite deja noi oportunități de conectivitate diferențiată. Numeroși furnizori au trecut anul acesta de la concept la implementare comercială, iar trendul este în continuă ascensiune.”

Ediția din noiembrie 2025 acoperă un nou interval de prognoză, din 2025 până la finalul anului 2031.

Noul raport include și primele estimări privind lansările comerciale 6G. Pe baza ritmului adoptării generațiilor anterioare, cercetătorii EMR estimează că primele lansări comerciale vor veni de la operatori din piețe avansate precum SUA, Japonia, Coreea de Sud, China, India și unele țări din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC).

Estimările arată că, până la finalul anului 2031, abonamentele 6G ar putea ajunge la 180 de milioane – fără a include adoptarea timpurie a dispozitivelor IoT cu capabilități AI. Această valoare ar putea crește semnificativ dacă lansarea 6G va avea loc mai devreme decât sugerează ciclurile precedente.

Pentru Europa, lansările comerciale 6G sunt prognozate cu aproximativ un an întârziere față de piețele mai dezvoltate, din cauza implementărilor 5G SA realizate într-un ritm mai lent comparativ cu alte regiuni.

Enhanced Mobile Broadband (eMBB) rămâne principalul scenariu de utilizare 5G și este estimat să ajungă la 6,4 miliarde de abonamente până la sfârșitul anului 2031 – aproximativ două treimi din totalul abonamentelor mobile. Dintre acestea, 4,1 miliarde – circa 65% – vor fi abonamente 5G SA.

În ceea ce privește acoperirea geografică, în 2025 s-a înregistrat o creștere de 400 de milioane de persoane la nivel global care au putut accesa servicii 5G. Aproximativ 50% din populația globală aflată în afara Chinei continentale este estimat să beneficieze de acoperire 5G până la finalul anului 2025.

Traficul de date în rețelele mobile a crescut cu 20% între trimestrul al treilea din 2024 și aceeași perioadă din 2025 – o creștere ușor peste așteptări, determinată în special de China continentală și India. Se preconizează că ritmul de creștere se va menține, în medie, la 16% anual până în 2031.

Rețelele 5G ar urma să gestioneze 43% din volumul total de date mobile până la finalul anului 2025, în creștere de la 34% față de același moment al anului trecut. Experții EMR estimează că această pondere va ajunge la 83% în 2031.

Serviciile de Fixed Wireless Access (FWA) continuă să câștige teren ca scenariu de utilizare pentru 5G. Ediția EMR din noiembrie 2025 estimează că aproximativ 1,4 miliarde de persoane vor utiliza servicii de broadband prin FWA până la finalul anului 2031, iar 90% dintre aceste conexiuni vor fi furnizate prin 5G.

Cercetătorii EMR au identificat 159 de furnizori care oferă în prezent servicii FWA prin 5G – reprezentând aproximativ 65% din totalul furnizorilor de servicii FWA. Ponderea furnizorilor care includ planuri tarifare bazate pe viteză – un model de monetizare des întâlnit în serviciile de broadband prin fibră sau cablu – a crescut de la 43% la 54% față de ediția EMR din noiembrie 2024.

Ediția EMR din noiembrie 2025 are 36 de pagini și include trei articole semnate în colaborare şi dedicate unor scenarii de utilizare:

Singtel: 5G SA pentru experiențe personalizate

5G SA pentru experiențe personalizate Softbank: modernizarea infrastructurii IT pentru companii cu ajutorul 5G

modernizarea infrastructurii IT pentru companii cu ajutorul 5G SailGP: optimizarea operațiunilor și a experienței publicului prin 5G

Ericsson va organiza seminare online dedicate Ericsson Mobility Report la orele 09:00 (CET) și 18:00 (CET), în data de 20 Noiembrie. Înscrierea se poate realiza prin acest link.

Puteți citi întregul Ericsson Mobility Report pe acest link.

Bazat pe perspective unice din rețelele Ericsson și ale partenerilor săi, Ericsson Mobility Report este, încă din 2011, una dintre principalele surse de referință din industrie în ceea ce privește datele de rețea, performanța, statisticile și prognozele.