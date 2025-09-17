Epson lansează Lifestudio – primele proiectoare inteligente de streaming din lume, echipate cu tehnologie audio Bose și o nouă serie de imprimante EcoTank pentru acasă

Epson, lider global în tehnologie de imprimare și proiecție, lansează în România două game noi de produse menite să răspundă nevoilor casnice și profesionale: primele proiectoare portabile inteligente din lume cu tehnologie Sound by Bose și o nouă serie de imprimante EcoTank cu rezervoare de cerneală.

Concepute pentru a fi utilizate în orice moment, modelele de proiectoare din noua gama Lifestudio sunt proiectate cu caracteristici remarcabile, precum sistem audio personalizat și dezvoltat în parteneriat cu Bose, Google Assistant™ integrat și Google TV™ [1] , fiind ideale pentru distracție, jocuri, streaming sau partajare oriunde și oricând.

Gama include modele din seriile Lifestudio Flex și Pop, extrem de portabile ce oferă un plus de stil în orice tip de ambient și Lifestudio Grand pentru distanţe ultra-scurte ideale pentru o experiență cinematografică captivantă acasă.

Întreaga gamă Lifestudio dispune de proiectoare inteligente cu tehnologie RGB-LED 3LCD oferind o calitate excepțională a imaginii.

În paralel, noile imprimante EcoTank vin echipate cu un design complet nou, modern, însoțit de o gamă de specificații avansate – toate concepute pentru o utilizare facilă și o productivitate sporită. Utilizatorii pot obține economii de până la 95% [2] față de imprimantele tradiționale cu cartușe, beneficiind de până la trei ani de cerneală inclusă. [3] Modelele dispun de funcții avansate precum imprimare față-verso automată, scanare și copiere, interfețe LCD intuitive și conectivitate Wi-Fi dual-band. Cu viteze de până la 18 pagini pe minut și randamente de până la 15.100 de pagini alb-negru, EcoTank este soluția ideală pentru familii și birouri mici care își doresc productivitate și fiabilitate. Pentru mai multe informații despre noua serie EcoTank și pentru a explora gama completă de caracteristici, vă rugăm să explorați www.epson.ro/ecotank.

Prin aceste lansări, Epson își reafirmă angajamentul de a oferi soluții inovatoare, flexibile și prietenoase cu mediul, care transformă atât modul în care lucrăm, cât și momentele de relaxare în experiențe de neuitat.

Caracteristici cheie – Gama de proiectoare Lifestudio

Primele proiectoare Epson cu tehnologie RGB-LED 3LCD, pentru culori vibrante și imagini clare.

Sunet premium Sound by Bose și integrare Dolby Audio.

Google TV™ și Google Assistant integrate, cu acces la peste 400.000 de filme și episoade. [1]

Configurare instantanee inteligentă: focalizare automată, corecție trapezoidală și evitare obstacole.

Design portabil și versatil, cu posibilitatea de proiecție pe tavan, podea sau pereți, ecran de până la 150”.

Opțiuni 4K PRO-UHD (Pop) și Full HD (Flex), cu design elegant în culori moderne.

Modul Gaming (ALLM) pentru o experiență fluidă și rapidă în jocuri.

Caracteristici cheie – Gama nouă EcoTank

Economii de până la 95% la costurile de imprimare comparativ cu imprimantele tradiționale cu cartușe. [2]

Până la 3 ani de cerneală inclusă în pachet, cu randamente de până la 15.100 de pagini alb-negru și 6.500 color. [3]

Scanare și copiere automată față-verso a documentelor cu mai multe pagini pe modelele L6370/76/90 pentru o mai bună productivitate, permițând utilizatorilor să finalizeze sarcinile rapid și eficient.

Viteze mari de imprimare: până la 18 ppm monocrom și 9 ppm color.

Conectivitate Wi-Fi dual-band, compatibilitate cu aplicația Epson Smart Panel pentru imprimare direct de pe smartphone sau tabletă.

Interfețe intuitive (LCD color sau touchscreen, în funcție de model) și tăvi de hârtie de mare capacitate.

Gama Lifestudio portabile disponibilă cuprinde:

EF-72 EF-71 EF-62B/N EF-61W/G/R Luminozitate 1000 lms 700 lms 700 lms 700 lms Rezoluție 4K Pro-UHD Full HD 4K Pro-UHD Full HD LED-uri tactile pentru iluminare ambientală Da – – – USB-C Da – – – Culori Oak Diamond White Metallic Black și Metallic Navy Diamond White, Ice Green și Rose Quartz Sunet Sound by Bose Sound by Bose Sound by Bose Sound by Bose Bluetooth Da Da Da Da Google TV & Google Assistant încorporate Da Da Da Da Gaming Mode (ALLM) Da Da Da Da HDR10 Da Da Da Da Suport de poziționare proiector Balama înclinare verticală Balama înclinare verticală Tip suport – înclinare verticală și rotație orizontală Tip suport – înclinare verticală și rotație orizontală Preț de retail recomandat 1349,99€ inclusiv TVA 1049,99€ inclusiv TVA 939,99€ inclusiv TVA 749,99€ inclusiv TVA Accesorii opționale compatibile: ELPFS01 > Suport de podea – înălțime și unghi reglabile Da Da – –

Noua gamă EcoTank cuprinde: