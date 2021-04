Epoca Covid-19 versus securitatea cibernetică se dezbat la Cybersecurity – Powerful security made simple

Cybersecurity – Powerful security made simple este prima expo-conferință din seria Virtualized (www.virtualized.ro) de anul acesta și va avea loc online, Live, pe platforma MyConnector, în data de 15 Aprilie 2021.

Aceasta este dedicată profesioniștilor IT și specialiștilor în cybersecurity și este împărțită pe două direcții: Enterprise Security și Hardware Security. În cadrul conferinței se vor dezbate provocările cu care se confruntă industria, precum și întreg ecosistemul mondial de business în această perioadă pandemică dificilă cu care ne confruntăm de mai bine de un an.

Care sunt ultimele tehnologii menite să asigure o experiență digitală în deplină siguranță, care sunt cele mai noi soluții și instrumente IT ce pot optimiza o afacere sau care sunt amenințările cibernetice din 2021, sunt o parte dintre subiectele ce vor fi abordate în luna aprilie de către specialiști internaționali și locali de top, din domeniul Cybersecurity.

Asemenea unui eveniment offline, expo-conferința de Cybersecurity, Virtualized cuprinde: conferința online orientată spre teme de actualitate, susținută de către experți internaționali și locali, zona expozițională, unde companii din domeniul IT își prezintă produsele și serviciile, demonstrații Live ce prezintă soluții concrete de business, dar și pauze de networking, în timpul cărora participanții pot interacționa în timp real între ei sau cu reprezentanții companiilor participante, accesând chat-ul public, din platforma MyConnector.

Printre soluțiile IT prezentate la expoziția Cybersecurity – Powerful security made simple se numără soluţii inovatoare 100% românești, dar și internaționale pentru infrastructuri programabile, servicii de aplicaţie în medii de lucru cloud-native, protecţia interfeţelor API şi a serviciilor de interconectare şi de interoperabilitate, colaborare online securizată în regim de mobilitate, protecţia informaţiei şi a identităţii digitale, soluții de securitate antivirus și anti-maleware (securitatea e-mailului, securitatea rețelei, securitatea folderelor, back-up, recuperare date, etc).

Conferința Cybersecurity – Powerful security made simple are loc pe 15 aprilie, începând cu orele 14:00 și este susținută de patru experți internaționali în domeniul securității informatice:

PAUL C. DWYER, Președinte, ICTTF (International Cyber Threat Task Force)

Paul C Dwyer este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți experți mondiali din domeniul securității cibernetice, al managementului riscurilor și al confidențialității. Paul este specializat în securitatea corporațiilor și a marilor întreprinderi, în dezvoltarea programelor de apărare cibernetică, cât și în protecția operațiunilor comerciale pentru clienții CRI.

Paul are responsabilitatea de a proteja operațiuni internaționale de miliarde de Euro și tehnologii de infrastructură cu risc foarte ridicat, care asigură interesele a sute de mii de companii și guverne din peste 100 de țări.

El face parte din mai multe comunități internaționale de specialiști în Cybersecurity, precum Institutul de Afaceri Europene și Internaționale și Institutul de Management al Riscului.

Paul C Dwyer va deschide sesiunile din cadrul Enterprise Security, pe 15 aprilie, începând cu orele 14:15, cu o conferință ce are titlul: Covid-19 Versus the Cyber Security Ecosystem (Covid-19 Versus Ecosistemul Cybersecurity).

RABIE RASHED, Cyber Threat Hunter, Deloitte & Touche LLP

Cu peste zece ani de experiență în diverse industrii, Rabie este inginer de securitate cibernetică și cercetător ICS. El este unul dintre autorii publicați la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) și deține una dintre bursele Cisco Global Cybersecurity.

Rabie deschide sesiunile din cadrul Hardware Security, pe 15 aprilie, începând cu orele 14:15, cu o conferință ce are titlul: A Game Theory Approach for Holistically Defending the ICS-SCADA Environment: Win the game using ICS MITRE (O abordare ludică pentru protecția holistică a mediului ICS-SCADA. Câștigă jocul folosind ICS MITRE)

JOHN BAMBENEK, Președinte, Bambenek Labs

John Bambenek este președintele Bambenek Labs, o companie internațională de management inteligent al riscurilor cibernetice și administratorul SANS Internet Storm Center.

John are o experiență de peste 20 de ani în Cybersecurity și conduce mai multe operațiuni internaționale de investigare și urmărire a criminalilor cibernetici – dintre care unele au dus la arestări de profil și acțiuni în justiție.

În prezent, el urmărește strângerea de fonduri neonaziste prin intermediul criptomonedei, publicând constant pe Twitter rezultatele acestei anchete. Specialitatea lui sunt activitățile perturbatoare menite să diminueze foarte mult eficiența operațiunilor criminale online, fiind cel care a realizat unul dintre cele mai mari corpuri de control open-source, utilizat de mii de entități din întreaga lume.

John Bambenek va susține cea de-a doua sesiune din cadrul Enterprise Security, pe 15 aprilie, începând cu orele 16:45, conferință ce are titlul: Hijacking the Home Office: Ransomware in the Age of Covid-19 (Deturnarea biroului de acasă: Ransomware în epoca lui Covid-19).

JOSH PYORRE, Senior Security Research Analyst, Cisco Umbrella

Josh Pyorre este Senior Security Research Analyst la Cisco Umbrella. Anterior, el a fost Threat Analyst la NASA, lucrând ca parte a echipei ce a construit Centrul de operațiuni de securitate NASA din cadrul Centrului de Cercetare Ames.

Înainte de a lucra în domeniul securității informatice, Josh a fost Director Tehnic pentru o organizație non-profit care oferă asistență socială persoanelor fără adăpost din San Francisco.

Pyorre a participat în calitate de speaker la numeroase conferințe internaționale, inclusiv DEF CON, B Sides, Source, Derbycon, InfoSecurity World, DeepSec, Qubit, NASA.

El a fost, de asemenea, gazda sezonului unu al podcast-ului de securitate Root Access.

Josh Pyorre va susține cea de-a doua sesiune din cadrul Hardware Security, pe 15 aprilie, începând cu orele 16:45, conferință ce are titlul: Our clouds have thunder – Cloud adoption and risks as affected by the pandemic (Cloud-urile au tunat – Adaptarea Cloud-ului și riscurilor la pandemie).

Participarea la expo-conferința Cybersecurity – Powerful security made simple, precum și la orice altă conferință din seria Virtualized se face pe baza unui bilet de access, în valoare de 29 EUR/eveniment, bilet ce poate fi achiziționat direct de pe https://www.virtualized.ro/.