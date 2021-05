Episodul în care Grupul LEGO aduce emblematicele apartamente din Friends mai aproape de fanii serialului

Grupul LEGO® anunță astăzi lansarea unui nou set, LEGO F.R.I.E.N.D.S Apartments – care le permite fanilor emblematicului serial Warner Bros să își recreeze scenele favorite. Setul format din 2048 de piese include apartamentele din New York ale lui Rachel și Monica precum și Chandler și Joey, dar și holul care le unește.

LEGO Friends Apartments succede setul LEGO Ideas Central Perk, lansat în 2019, care s-a bucurat de un real succes. Noul set include aspecte și elemente emblematice, precum scena din Ziua Recunoștinței, când Monica are un curcan pe cap, momentul când Joey și Chandler au doar o canoe pe post de mobilă sau când căsuța de păpuși a lui Phoebe ia foc.

De asemenea, sunt incluse și alte accesorii, precum: dispozitivul de împuns, opera de artă infricoșătoare creată de Phoebe, cheesecake-ul care cade pe jos, cățelul Pat, puiul și rața și multe altele. De asemenea, noul set le oferă fanilor senzația unui adevărat studio de filmare, având integrate lumini de scenă, care permit expunerea apartamentelor, atât separat, cât și împreună, prin adăugarea holului.

Setul include și noi minifigurine ale întreg grupului, cu unele dintre cele mai memorabile ținute: fusta iconică în carouri purtată de Rachel, pantalonii de piele prea strâmți ai lui Ross, un sorț pentru Monica, Phoebe cu un aspect clasic, floral, Chandler în costum, cu o cravată aparte și Joey, îmbrăcat cu toate hainele lui Chandler. Mai mult, pentru prima oară, Janice va avea propria minifigurină, cu o ținută stridentă.

„După succesul setului LEGO Ideas Central Perk, am vrut să aducem un nou tribut acestui serial emblematic, concentrându-ne pe apartamentele lor faimoase. Am lucrat direct cu fotografii din producția setului și am urmărit și reurmărit multe dintre episoadele serialului pentru a putea integra cât mai multe momente iconice. O provocare amuzantă a fost să ne dăm seama cum să reprezentăm anumite aspecte care se schimbă în decursul serialului, care apar doar în anumite episoade. Abia aștept să văd dacă fanii cu ochi de vultur le vor observa”, a menționat Anderson Ward Grubb, Set Designer LEGO.

Setul LEGO® The Friends Apartments va fi disponibil pentru membrii LEGO VIP începând cu 19 Mai, iar în magazinele de retail LEGO și pe www.LEGO.com/Friends-Apartments, începând cu 1 Iunie 2021.

Informații de produs: LEGO® F.R.I.E.N.D.S Apartments (10292)