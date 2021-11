ENEL, drumul spre 2030 în planul strategic 2022–2024: Impulsionarea investițiilor către obiectivul zero emisii cu accent pe electrificarea cererii de energie a clienților

Planul Grupului Enel se concentrează pe patru linii strategice:

alocarea de capital pentru a susține furnizarea de energie electrică decarbonizată; facilitarea electrificării cererii de energie a clienților; accelerarea creării de valoare în lanțul valoric complet; devansarea termenului pentru atingerea angajamentului zero emisii.



Grupul se așteaptă să mobilizeze investiții totale de 210 miliarde de euro între 2021 și 2030 , din care 170 de miliarde de euro sume alocate direct de către Grupul Enel ( +6% față de Planul anterior) și 40 de miliarde de euro prin parteneri.

, din care sume alocate direct de către Grupul Enel ( față de Planul anterior) și 40 de miliarde de euro prin parteneri. Între 2020 și 2030, profitul operațional înainte de impozitare, depreciere și amortizare (EBITDA) al grupului este așteptat să crească cu o rată agregată de creștere anuală de 5%-6% („CAGR”), în timp ce profitul curent net al grupului este așteptat să crească cu o rată CAGR de 6%-7%.

Grupul devansează cu 10 ani termenul pentru atingerea angajamentului zero emisii, în 2040 în loc de 2050, atât pentru emisiile directe, cât și pentru cele indirecte.

Valoarea creată de Grup pentru clienți este așteptată să aducă o reducere cu până la 40% a cheltuielilor acestora cu energia, alături de o reducere cu până la 80% a amprentei acestora de CO 2 [1] până în 2030.

În 2024, EBITDA curent al Grupului este așteptat să ajungă la 21,0 – 21,6 miliarde de euro, față de valoarea estimată în 2021, de 18,7 – 19,3 miliarde de euro. Profitul curent net al Grupului este așteptat să crească la 6,7 – 6,9 miliarde de euro în 2024, față de nivelul prevăzut în 2021, de 5,4 – 5,6 miliarde de euro.

Politica de dividende a Enel pentru această perioadă rămâne simplă, previzibilă și atractivă. Se așteaptă ca acționarii să primească un dividend fix pe acțiune („DPS”) care este așteptat să crească cu 13%, până la 0,43 euro/acțiune, între 2021 și 2024.

Creșterea planificată a profitului, coroborată cu randamentul de referință a dividendelor [2], este așteptată să genereze o rentabilitate totală de circa 13% în 2022-2024.

Obiective financiare Creșterea câștigurilor 2021E 2022 2023 2024 EBITDA curent (mld. euro) 18,7-19,3 19,0-19,6 20,0-20,6 21,0-21,6 Profit net curent (mld. euro) 5,4-5,6 5,6-5,8 6,1-6,3 6,7-6,9 Creare de valoare DPS fix (euro/acțiune) 0,38 0,40 0,43 0,43 Randamentului dividendului 2 5,4% 5,7% 6,1% 6,1%

Francesco Starace, CEO și Director General al Enel, a declarat: „Planul din acest an, cu investiții directe de 170 de miliarde de euro până în 2030, este unul esențial. Implementarea sa ne permite să trecem de la precedentul deceniu al descoperirii energiei regenerabile, la actualul deceniu al electrificării. Accelerăm creșterea în întreaga companie aducând valoare clienților noștri care se află în centrul Strategiei Grupului, o valoare care se traduce printr-o reducere proiectată a cheltuielilor cu energia, crescând, în același timp, cererea de energie electrică până în 2030. În plus, devansăm termenul pentru atingerea angajamentului de decarbonizare cu zece ani, ajungând la zero emisii nete până în 2040. Vom continua să ne dezvoltăm în sectorul surselor regenerabile, valorificând ceea ce este deja principala bază de active private de surse regenerabile din lume. Infrastructura și Rețelele, precum și noua linie de afaceri Global Customers ne vor permite să profităm de oportunitățile incredibile pe care le oferă electrificarea. Munca de pionierat desfășurată de toți colegii Enel și transformarea digitală avansată a Grupului ne vor permite să abordăm evoluția nevoilor clienților în acest deceniu.”

[1] Reducerea cheltuielilor energetice și a amprentei de CO2 calculată față de 2020 pe baza portofoliului de clienți Enel din Italia și Spania.

[2] Calculat pe baza unui preț al acțiunii Enel de 7 euro.