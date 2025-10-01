ELKO Romania include in portofoliu ultimele modele de camere Axis de tip PTZ

ELKO anunță includerea în portofoliu a două camere PTZ cu inteligență artificială, care livrează o calitate a imaginii de neegalat, cu detalii excepționale și performanță ridicată în orice condiții de iluminare. Construite pe platforma ARTPEC-9, ultimul model de procesor de la Axis, acestea oferă performanță accelerată și permit rularea unor aplicații avansate de analiză direct la marginea rețelei (on-the-edge).

AXIS Q6355-LE oferă o rezoluție excelentă Full HD 1080p, în timp ce AXIS Q6358-LE oferă o calitate remarcabilă a imaginii la rezoluție 4K UHD. Ambele camere sunt echipate cu un senzor extrem de sensibil la lumină, de ½ inch, care asigură imagini clare și luminoase, precum și o redare mai bună a zonelor de umbră. Tehnologiile Lightfinder și Forensic WDR garantează detalii vizibile chiar și în condiții dificile de iluminare. Funcția OptimizedIR permite supravegherea în întuneric total, pe o distanță de până la 300 m, fără a fi necesară iluminare suplimentară. În plus, cu zoom optic 31x și zoom rapid, este ușor de urmărit obiectele aflate în mișcare. Camerele includ, de asemenea, suport pentru audio (prin midspan) și patru porturi I/O.

Bazate pe ARTPEC-9, aceste camere PTZ cu inteligență artificială integrează putere de analiză de nouă generație. De exemplu, vin preinstalate cu AXIS Object Analytics, capabil să detecteze, să clasifice, să urmărească și să numere persoane, vehicule și tipuri de vehicule. În plus, cu AXIS Image Health Analytics utilizatorii sunt notificați dacă imaginea este blocată, degradată, subexpusă sau redirecționată. Platforma ARTPEC-9 permite și utilizarea aplicațiilor avansate de analiză, care detectează obiectele mai rapid și analizează evenimentele cu o precizie mai mare.

Caracteristici principale:

Senzor ½” cu zoom optic 31x

Tehnologii Forensic WDR , Lightfinder și OptimizedIR

, și Analitice de nouă generație bazate pe inteligență artificială

Axis Zipstream cu suport pentru codecuri AV1, H.264, H.265

cu suport pentru codecuri Securitate cibernetică integrată cu Axis Edge Vault

Cu suport pentru conexiune pe fibră și PoE, aceste camere PTZ permit o instalare rentabilă și conexiuni pe distanțe mari. Având certificări IP66, IK10 și NEMA 4X, sunt rezistente la impact și intemperii. În plus, Axis Edge Vault, platforma hardware de securitate cibernetică, protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni securizate ale cheilor criptografice, certificate FIPS 140-3 Level 3.