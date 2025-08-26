ELKO Romania devine distribuitor oficial CyberPower în România

ELKO anunță parteneriatul oficial cu CyberPower, furnizor global de soluții inovatoare de protecție a energiei și infrastructurii IT.

Astfel, portofoliul ELKO Romania se extinde cu o gamă completă de echipamente CyberPower, disponibile de acum în stoc. Produsele acoperă nevoi diverse, de la domeniul energetic, al infrastructurii critice, centre de date, telecom, sănătate, educație, domeniul guvernamental, până la utilizatori casnici.

CyberPower oferă UPS-uri pentru computere și periferice, care protejează echipamentele împotriva întreruperilor bruște de curent, fiind ideale pentru birouri, mediul educațional și pentru utilizatorii individuali ce au nevoie de continuitate în activitatea derulată de la distanță.

Pentru domeniul infrastructurii critice sunt disponibile UPS-urile trifazate, care asigură backup de energie cu configurații flexibile, dedicate serverelor, centrelor de date și mediilor industriale unde downtime-ul nu este o opțiune.

Portofoliul este completat de unități de distribuție a puterii (PDU) și dispozitive de protecție la supratensiune, indispensabile pentru echipamente de rețea, laboratoare tehnice și spații de producție, acolo unde stabilitatea și siguranța electrică protejează investiții majore.

De asemenea, CyberPower furnizează invertoare de putere și încărcătoare mobile, soluții utile în domenii precum transporturi, logistică sau retail, unde alimentarea neîntreruptă a echipamentelor este critică.

Pentru companii care doresc control și vizibilitate permanentă asupra infrastructurii energetice, cardurile de management și software-ul dedicat CyberPower permit monitorizarea și administrarea la distanță, aducând valoare în special pentru domeniul infrastructurii critice, energie, integratori și furnizori de servicii IT.

CyberPower produce la unitățile sale de înaltă tehnologie o linie completă de soluții de protecție energetică și management al puterii, adresate atât utilizatorilor individuali, cât și mediului enterprise.