ELKO Romania alături de Aginode au prezentat cele mai noi inovații în cablare pe cupru și fibră optică

ELKO Romania, parte a ELKO Group, a organizat alături de Aginode, fostă divizie a Nexans, primul eveniment comun dedicat partenerilor și profesioniștilor din domeniul infrastructurii de rețea și a soluțiilor de cablare.
Evenimentul a avut loc joi, 23 octombrie 2025, la ELKO Demo & Training Center, și a reunit specialiști, parteneri și reprezentanți ai industriei cu o agendă care a inclus prezentări, demonstrații tehnice și discuții aplicate despre cele mai noi tehnologii Aginode în domeniul cablării pe cupru și fibră optică, precum și despre impactul alimentării PoE de mare putere (High Power PoE) asupra infrastructurii moderne.
Agenda evenimentului a inclus prezentări susținute de Didier Willems, Head of Technical Services, Aginode, și Konstantinos (Kostas) Galatianos, Global Business Manager, Greece & Balkans, Aginode, care au oferit participanților o perspectivă actualizată asupra portofoliului de soluții Aginode și a tendințelor tehnologice din domeniu.
„Am apreciat cu adevărat oportunitatea de a susține o prezentare în cadrul workshopului organizat de ELKO. Evenimentul a fost gestionat eficient de echipa ELKO, cu un nivel ridicat de profesionalism. A fost, de asemenea, o reală plăcere să prezint gamele de produse LAN din cupru și fibră de la Aginode și să împărtășesc informații tehnice unui public atât de interesat și atent pe tot parcursul sesiunii. Multe mulțumiri tuturor celor implicați pentru că au făcut ca acest eveniment să fie atât productiv, cât și plăcut!”, a declarat Didier Willems, Head of Technical Services la Aginode.
La rândul său, Konstantinos (Kostas) Galatianos, Global Business Manager, Greece & Balkans, Aginode, a adăugat: „Primul eveniment Aginode organizat în cooperare cu ELKO, partenerul nostru local de încredere pentru soluțiile LAN din România, s-a încheiat cu succes. Doresc să îmi exprim sincera apreciere pentru toți participanții și întreaga echipă ELKO. O experiență fantastică, pe care sper ca pe viitor să o repetăm.”
Prin acest eveniment, ELKO România și Aginode își consolidează parteneriatul și angajamentul comun de a sprijini piața locală prin soluții inovatoare și educație tehnică de înalt nivel. Participanții au avut ocazia să interacționeze direct cu experții Aginode, să descopere cele mai recente produse și să obțină răspunsuri detaliate la întrebări specifice din domeniul infrastructurii de rețea.
