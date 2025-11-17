ELKO Group devine distribuitor autorizat Dreame în România

ELKO Group, unul dintre principalii distribuitori de produse IT și electronice de larg consum din Europa, anunță parteneriatul său cu Dreame Technology pentru piața din România. Din acest moment, ELKO va fi distribuitorul autorizat al întregului ecosistem Dreame în România, oferind revânzătorilor locali acces la soluțiile inteligente pentru casă ale brandului, premiate la nivel internațional.

Această mișcare strategică marchează un nou capitol în cooperarea de succes dintre ELKO și Dreame, începută în 2020 cu doar două modele de aspiratoare verticale fără fir. Astăzi, Dreame s-a dezvoltat într-un brand complet de produse inteligente pentru casă, oferind o gamă variată de produse, precum: aspiratoare robot și aspiratoare verticale umed-uscat, dispozitive pentru îngrijire personală și mașini de tuns gazon cu inteligență artificială. Compania își extinde acum portofoliul de inovații prin introducerea a 15 noi categorii de produse la IFA 2025.

Dreame: lider global în inovația pentru locuințe inteligente

Fondată în 2017, Dreame Technology a devenit rapid o forță dominantă pe piața globală a electrocasnicelor. În 2025, Dreame a obținut prima poziție la nivel mondial în segmentul aspiratoarelor robot în 18 țări. În Europa Centrală și de Est, Dreame a raportat o creștere anuală a veniturilor de 140% în prima jumătate a anului 2025, România fiind una dintre piețele cu cea mai rapidă dezvoltare.

Angajamentul Dreame față de inovație se reflectă în vastul său portofoliu de brevete — peste 6.300 de brevete la nivel global — și în produsele sale revoluționare, precum primul aspirator robot din lume capabil să urce scările, brațul robotic dublu Robotic Flex Arm și mașinile de tuns gazon cu inteligență artificială.

Istoricul de succes al ELKO în colaborarea cu Dreame

ELKO a avut un rol esențial în extinderea Dreame în țările nordice, baltice, precum și în Slovacia, Cehia, Slovenia și Croația. Parteneriatul a generat rezultate constante și solide, Dreame situându-se acum printre primele cinci branduri din cifra de afaceri consolidată a ELKO Group. Cunoștințele aprofundate ale pieței, infrastructura logistică robustă și rețeaua de parteneri de încredere au fost factori cheie în consolidarea prezenței Dreame în aceste regiuni.

„Suntem încântați să consolidăm colaborarea noastră cu Dreame și să aducem ecosistemul lor complet pe piața românească”, a declarat Baiba Indane, Director de Afaceri și Dezvoltare în cadrul ELKO Group, completând: „Inovația constantă și designul orientat către utilizator ale Dreame se aliniază perfect cu misiunea noastră de a oferi partenerilor soluții de înaltă calitate, pregătite pentru viitor. România este o piață dinamică și promițătoare, iar acest parteneriat va deschide, cu siguranță, noi oportunități de creștere atât pentru Dreame, cât și pentru revânzătorii noștri.”

„Suntem încântați să aprofundăm parteneriatul cu ELKO Group în România”, a declarat Kingsley Zheng, Head of Balkan and Romania la Dreame Technology.

„Expertiza, rețeaua solidă de parteneri și cunoștințele de piață ale ELKO îi fac partenerul ideal pentru a aduce întregul ecosistem de inovații inteligente Dreame consumatorilor din România. Împreună, așteptăm cu nerăbdare să accelerăm creșterea și să aducem produsele noastre premiate în cât mai multe locuințe din regiune”, a adăugat Alex Nuțu, Country Manager Dreame Technology România și Bulgaria.