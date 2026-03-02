ElevenLabs încheie un parteneriat cu Google Cloud pentru servicii în cloud și cele mai noi GPU-uri NVIDIA Blackwell

ElevenLabs și Google Cloud au anunțat astăzi extinderea pe mai mulți ani a colaborării lor strategice pentru a face instrumentele de voce bazate pe inteligență artificială, de înaltă calitate, mai accesibile companiilor din întreaga lume. Acest acord consolidează colaborarea dintre cele două companii pentru a susține produsele ElevenLabs, capabile să alimenteze agenți vocali în timp real și să localizeze conținut în peste 70 de limbi, folosind infrastructura AI globală Google Cloud și infrastructura AI NVIDIA.

ElevenLabs va folosi mașinile virtuale G4 (VM) de la Google Cloud, bazate pe GPU-uri NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, pentru a-și antrena și a-și servi modelele vocale. Acest ultim acord oferă acces la un grup semnificativ mai mare de GPU-uri NVIDIA Blackwell, ajutând ElevenLabs să susțină în mod fiabil implementări și mai mari pentru clienții din întreprinderi și să se asigure că echipele sale de cercetare au acces la calculatoare AI foarte optimizate.

Companiile folosesc ElevenLabs pentru a implementa agenți AI care răspund instantaneu și natural în aproape orice limbă. În prezent, tehnologia ElevenLabs susține situații de folosire esențiale în diferite domenii, inclusiv servicii financiare, comerț cu amănuntul, telecomunicații și altele. Clienții folosesc și soluții de la ElevenLabs pentru a localiza biblioteci mari de conținut în peste 70 de limbi, a genera voci de marcă consecvente și a produce elemente multimedia de calitate înaltă pentru publicitate, instruire, activare internă și educarea clienților.

Prin acest parteneriat, ElevenLabs și-a lansat soluțiile și în Google Cloud Marketplace, permițând clienților să scaleze agenți conversaționali pentru suport clienți, training intern și vânzări inbound, beneficiind de facturare simplificată și cadre de conformitate. În final, parteneriatul tot mai strâns dintre ElevenLabs și Google Cloud va ajuta compania să ofere soluții de voce AI și agenți conversaționali mai multor clienți globali, inclusiv întreprinderi mari.

„Google Cloud a fost un partener excelent încă din prima zi”, a declarat Mati Staniszewski, cofondator ElevenLabs. „Acum, cu mașinile virtuale G4 bazate pe NVIDIA Blackwell, dezvoltăm și mai mult modelele noastre multimodale, cu inferență mai rapidă, fiabilitate mai bună și răspunsuri instantanee în mai multe limbi. Obiectivul rămâne același: crearea de agenți vocali care funcționează la scară largă, fără compromisuri. Suntem încântați să continuăm să construim împreună și să vedem ce implementează clienții noștri cu ajutorul acestuia.”

ElevenLabs integrează și modelele Gemini direct în Platforma sa pentru agenți, pentru a debloca raționamentul și planificarea în mai mulți pași pentru asistenții săi vocali. În plus, ElevenLabs încorporează modelul Veo de la Google în Platforma sa creativă, ajutând echipele să producă conținut multimedia, inclusiv video și audio, în mai puțin timp.

„Acest parteneriat ajută companiile să creeze experiențe mai naturale și mai captivante pentru clienții lor la scară globală”, a declarat Matt Renner, Președinte și Chief Revenue Officer la Google Cloud. „Prin valorificarea întregului pachet de tehnologii AI al Google Cloud, inclusiv a modelelor noastre de inteligență artificială de top, precum și a platformelor avansate de computing accelerat de la NVIDIA,, ElevenLabs ajută companiile să transforme modul în care interacționează cu utilizatorii, oferind o experiență mai personalizată și mai avansată pentru clienții lor.”

„Combinând puterea platformei AI Google Cloud cu infrastructura AI NVIDIA, ElevenLabs poate să antreneze modele mai mari mai rapid și să ruleze inferențe pentru modele AI avansate și servicii vocale”, a spus Ian Buck, vicepreședinte și director general al Hyperscale and HPC la NVIDIA. „Acesta este exact tipul de inovație a ecosistemului pe care l-am imaginat cu Blackwell, ajutând pionieri precum ElevenLabs să ofere agenți AI și instrumente media mai inteligente și mai receptive în fiecare domeniu.”