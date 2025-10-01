EcoConsult – soluția Schneider Electric pentru identificarea riscurilor și maximizarea economiilor

În prezent, aproximativ 60% din energia utilizată și achiziționată este pierdută sau irosită. Până în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră din UE ar trebui să fie cu 55% mai mici decât în 1990. Reducerea consumului de energie și creșterea eficienței energetice sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv, având un impact pozitiv direct asupra emisiilor.

Eficiența energetică a devenit un subiect de actualitate și din perspectiva costurilor, dată fiind volatilitatea prețurilor la energie, care duce la o lipsă de predictibilitate a costurilor cu utilitățile. Prin urmare, reducerea energiei irosite este esențială. Pe termen scurt, accentul se pune pe reducerea consumului prin măsuri rapide – reglarea termostatelor, stingerea luminilor și evitarea încălzirii spațiilor neutilizate. Instrumentele digitale pot contribui, de asemenea, la reducerea risipei, permițând organizațiilor să monitorizeze, să vizualizeze și să gestioneze producția, distribuția și consumul de energie.

Principalele beneficii ale unei evaluări a eficienței energetice și a amprentei de carbon sunt: înțelegerea fluxurilor de energie, identificarea unui număr mare de măsuri de economisire a energiei, crearea unor planuri clare pentru economii de energie, reducerea emisiilor de CO₂ și investiții, precum și planificarea pașilor următori. Serviciul oferit de Schneider Electric reprezintă o soluție completă, menită să sprijine organizațiile în parcursul lor către eficiență energetică și decarbonizare, prin intermediul soluțiilor, serviciilor și experților săi de top din industrie.

Abordarea Schneider Electric – 3 pași importanți

În demersul de eficientizare și decarbonizare, poate fi dificil să știi de unde să începi. De asemenea, poate fi complicat să identifici măsurile care vor avea cel mai mare impact. Abordarea în 3 pași propusă de Schneider Electric ajută organizațiile să depășească aceste provocări:

1. Strategie – Este necesară o strategie clară pentru a începe cu succes parcursul către eficiență energetică și decarbonizare, care implică identificarea și măsurarea situației actuale și crearea unei foi de parcurs pentru atingerea obiectivelor stabilite.

2. Digitalizare –Organizațiile pot monitoriza consumul, amprenta de carbon, identifica oportunități de economisire, raporta și compara progresul față de obiectivele energetice și de sustenabilitate. Digitalizarea datelor energetice permite luarea deciziilor bazate pe date concrete, reale.

3. Decarbonizare – Aceasta se realizează prin reducerea risipei, înlocuirea surselor de energie și electrificarea operațiunilor.

EcoConsult Energy Efficiency

Dispozitivele de măsurare adecvate oferă o înțelegere mult mai clară a fluxului și consumului de energie. Dispozitivele conectate pot fi integrate cu majoritatea sistemelor de management energetic (EMS) sau de management al clădirilor (BMS), permițând monitorizarea și controlul de la distanță.

Platformele software precum EcoStruxure Building Operation, EcoStruxure Power Monitoring Expert și EcoStruxure Building Data Platform folosesc datele colectate pentru a le analiza și afișa într-o interfață intuitivă. Astfel, managerii pot reacționa rapid la riscuri sau ajusta procesele, identificând zonele cu consum ridicat și implementând măsuri pentru reducerea consumului și a emisiilor de CO₂.

Datorită echipamentelor eficiente energetic, sistemelor avansate de control și analiză, și serviciilor de consultanță, Schneider Electric a ajutat clienții să evite emisii de 697 milioane de tone de CO₂ până la sfârșitul primului trimestru al acestui an. Compania încurajează furnizorii să adopte practici sustenabile, iar în cadrul proiectului Zero Carbon, lansat în 2021, cei mai mari 1.000 furnizori ai acesteia și-au redus amprenta de carbon cu 42%.

Pentru aceste inițiative, Schneider Electric a ocupat primul loc în clasamentul Corporate Knights Global 100 al celor mai sustenabile companii din lume în acest an. Este singura companie care a ocupat locul 1 de două ori, inclusiv în 2021.