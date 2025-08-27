Echipa Solis UTCN concurează la Bridgestone World Solar Challenge 2025

Echipa Solis concurează în categoria Challenger, iar parcursul poate fi vizualizat în timp real, aici: https://worldsolarchallenge.org/live-tracker-map

În prezent, echipa a urcat, de pe locul 20 la pornire, pe poziția 15 în categoria Challenger, care a adus la start 26 de vehicule

Evenimentul de anduranță se derulează între 24 și 31 august, în Australia

Echipa Solis, formată din 23 de studenți și două cadre didactice ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca, alături de un reprezentant al Registrului Auto Român, scrie istorie pentru România, la cea mai prestigioasă competiție din lume dedicată vehiculelor propulsate exclusiv cu energie solară – Bridgestone World Solar Challenge 2025.

Această competiție se desfășoară pe un traseu de 3.020 km, din Darwin până în Adelaide, traversând deșertul australian. Evenimentul, organizat între 24 și 31 august, nu este doar o cursă, ci o provocare a eficienței. În fiecare zi, echipele se pot deplasa doar între orele 08:00 – 17:00, după care campează în mijlocul deșertului, pregătindu-se pentru ziua următoare.

Studenții care transformă soarele în viteză

În data de 9 August prima echipa de 15 persoane a ajuns in Darwin și au început pregătirile pentru competiție. În data de 16 August a ajuns si a doua parte a echipei, alăturându-se pregătirilor vehiculului si a tuturor activităților necesare pentru competitie.

Luni, 18 august 2025 – a început etapa de „scrutineering” static, care include verificarea vehiculului privind respectarea prevederilor regulamentului la nivel tehnic și de siguranță, urmând ca în 23 august să treacă de testul dinamic – reușind la calificări un timp de 2:23:37, care a adus și startul de pe poziția 20.

Fiecare kilometru parcurs înseamnă muncă de echipă, curaj și dorința de a duce România mai departe pe harta mobilității verzi. Echipa se măsoară cu giganții lumii și demonstrează că viitorul sustenabil se poate construi chiar acum, chiar în Cluj-Napoca.

Solis Hyperion, vehiculul care pune România pe harta performanței

Vehiculul cu care România concurează, Hyperion, este cel mai performant prototip realizat vreodată de echipa Solis UTCN. Până în prezent Hyperion a atins o viteză maximă de peste 100 km/h, o dovadă a ambiției tinerilor clujeni.

Echipa Solis concurează în categoria Challenger, în care vehiculele care pot avea un singur ocupant, unde câștigătorul este cel mai eficient și aerodinamic vehicul solar. Regulamentul de anul acesta aduce noi provocări: suprafață maximă permisă de panouri fotovoltaice este de 6 m², capacitatea bateriei poate avea maximum 3 kWh, iar vehiculul trebuie să facă față eficient condițiilor specifice deșertului australian.

Startul unei aventuri solare

În data de 24 august, în fața Casei Parlamentului din Darwin, Hyperion a pornit oficial în cursă, alături de cele mai puternice echipe universitare din lume.

Ziua 1: Emoțiile au fost la cote maxime, iar echipa a reușit să parcurgă 495 km în opt ore, trecând cu succes prin primul control stop din Katherine. Piloții Raymond Nemeth și Paul Groza au menținut ritmul competiției.

Ziua 2: Hyperion a parcurs alți 552 km, trecând prin checkpoint-urile Dunmarra și Tennant Creek, cu o viteză medie de 70 km/h. După două zile, echipa se află pe locul 15 în categoria Challenger și a ajuns la 1.060 km distanță de Darwin. Locul de campare se află în Dilburry Freestay Camping Zone, iar echipa continuă să ajusteze vehiculul pentru ziua următoare.

Echipa Solis UTCN nu poartă doar culorile României în această competiție. Ei duc mai departe visul unei lumi în care inovația, curajul și sustenabilitatea se unesc într-o poveste de succes.

Hyperion nu este doar un vehicul solar, ci simbolul unei generații care crede în inovație și munca în echipă.