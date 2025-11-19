Ebury a lansat o aplicație mobilă care îi ajută pe clienți să își gestioneze cash flow-ul

Ebury, fintech-ul global de top, specializat în plăți internaționale și managementul riscului valutar, a lansat o aplicație mobilă complet nouă, concepută pentru a le oferi companiilor control deplin asupra cash flow-ului lor global — oricând și oriunde.

Noua aplicație le permite clienților să își gestioneze plățile internaționale și conversiile valutare și să aprobe tranzacțiile direct de pe dispozitivele mobile, oferind o soluție rapidă și intuitivă pentru utilizatorii care au nevoie să tranzacționeze „on the go”. Utilizatorii pot converti și plăti în peste 130 de valute, pot verifica cursurile de schimb în timp real, pot urmări tranzacțiile instantaneu, își pot accesa conturile imediat și pot aproba plăți în câteva secunde.

Începând de astăzi, aplicația este disponibilă în Apple App Store și Google Play Store.

Această lansare marchează o nouă etapă în strategia Ebury de a investi în tehnologie și de a extinde capacitățile platformei sale globale. Fondată la Londra în 2009, Ebury s-a extins rapid, are 45 de birouri în 30+ piețe, peste 1.800 de specialiști și mai mult de 21.000 de clienți la nivel mondial.

Ebury le oferă companiilor o platformă integrată pentru gestionarea plăților și încasărilor internaționale, conversii valutare, administrarea fluxurilor de numerar și acces la linii de credit. Clienții beneficiază, de asemenea, de expertiză locală și de echipe dedicate de suport, ceea ce asigură o experiență robustă și de înaltă calitate, indiferent de țară.

Enrique Colin, Chief Product, Technology, Data Officer la Ebury, a declarat: „Clienții noștri operează într-o economie globală din ce în ce mai rapidă și imprevizibilă. Ei au nevoie de libertatea de a efectua plăți, de a-și gestiona cash flow-ul și de a-și monitoriza finanțele în mișcare, iar aplicația Ebury oferă exact această flexibilitate. Combină puterea platformei noastre online cu simplitatea și viteza unei experiențe mobile, ajutând companiile să își atingă obiectivele de creștere și să își gestioneze banii mai inteligent și mai rapid ca niciodată.”