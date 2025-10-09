eAWB anunță integrarea platformei sale cu magazinele online și adaugă un nou feature AI – “Curier instant”

eAWB – marketplace de servicii de curierat – anunță extinderea funcționalităților sale, oferind magazinelor online posibilitatea de a se integra cu platforma sa. Integrarea se poate realiza aproape indiferent de soluția de e-commerce folosită, fie ea internațională sau locală, precum Shopify, WooCommerce, Prestashop, integrare directă prin API sau prin AI prin protocolul MCP.

Prin integrarea cu eAWB, magazinele online beneficiază de un proces de curierat mult simplificat, în care comenzile se sincronizează și AWB-urile se generează automat, economisind timp și resurse.

Totodată, comercianții au acces la toți curierii din marketplace-ul eAWB și la rețeaua națională de lockere care înglobează peste 8000 de puncte de livrare, pot plasa comenzile și programa ridicarea acestora în mod automat, iar facturarea la termen este disponibilă pentru anumite categorii de clienți.

Magazinele online care sunt deja într-un contract cu un curier, își pot completa prin intermediul marketplace-ului de curierat eAWB, lista de furnizori de servicii de expediere a comenzilor, beneficiind nu doar de flexibilitate și control total asupra proceselor logistice, dar și de prețuri negociate.

În același timp, toate comenzile pot fi gestionate într-un singur loc, într-o platformă intuitivă, cu suport tehnic dedicat, ceea ce transformă eAWB într-un adevărat one-stop shop pentru servicii de curierat.

„ Ne dorim ca fiecare comerciant să se concentreze pe creșterea afacerii sale, nu pe logistica livrărilor. De aceea, oferim o soluție simplă, centralizată și complet automatizată pentru gestionarea comenzilor. eAWB le oferă magazinelor online și companiilor din diverse industrii libertatea de a-și gestiona toate livrările într-un singur loc, rapid și fără complicații,” a declarat Radu Meteș, CEO și co-fondator eAWB.

Recent, eAWB a lansat noua sa platformă, construită integral cu inteligență artificială (AI), precum si prima asistentă AI destinată gestionării solicitărilor clienților în mod automatizat, numită DANA.

Tot ca parte a dezvoltării sale bazate pe inteligență artificială, eAWB inaugurează un nou feature: expedierea instant sau “Curier Instant”. Noul serviciu este disponibil pentru toate companiile sau utilizatorii individuali care nu folosesc în mod regulat serviciile unei companii de curierat și vor să petreacă cât mai puțin timp pentru a expedia un plic cu corespondență sau un colet. Doar printr-o fereastră de chat, utilizatorul poate comanda rapid curierul pentru a lua coletul sau plicul și a-l livra la adresa dorită. Tehnologia AI înglobată, în acest caz, permite eAWB să completeze automat AWB-ul / documentul de expediție, reducând astfel timpul pe care utilizatorul l-ar petrece cu acest proces de la câteva zeci de minute la doar 1-2 minute.

“Cu eAWB vrem ca livrarea de colete și plicuri pentru oricine din România să fie disponibilă instantaneu și accesibilă pentru oricine”, adaugă Radu Meteș.

Lansată în aprilie 2024, eAWB a reuși în doar un an să înregistreze o creștere rapidă a volumelor tranzacționate și a bazei de clienți, ajungând la peste 50.000 de utilizatori activi în prezent. Odată cu lansarea recentei versiuni construite cu inteligență artificială, eAWB vizează afaceri de 2 milioane euro în următoarele 12 luni.

Conform unei analize Research and Markets, piața globală a serviciilor de curierat, estimată la 417,8 miliarde USD în 2025, este pe un trend accelerat de creștere și ar putea atinge 782,1 miliarde USD până în 2034. Dezvoltarea este impulsionată de expansiunea comerțului online și de cerințele consumatorilor care caută livrări rapide, sigure și transparente, determinând companiile de curierat să-și extindă operațiunile, să îmbunătățească sistemele de tracking și să adopte soluții de livrare sustenabile.