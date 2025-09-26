Early Game investește 1,5 milioane euro în marketplace-ul de job-uri YOX

Early Game Ventures anunță o nouă investiție de tip seed în startup-ul YOX, care promite să revoluționeze piața locurilor de muncă pentru joburile de tip blue-collar, cu ajutorul AI. Runda, în valoare de 1,5 milioane euro, va permite startup-ului să se extindă internațional.

Căutarea și găsirea unui loc de muncă nu s-a schimbat cu adevărat încă din perioada în care trebuia să folosești un pix pentru a încercui anunțurile de joburi din ziarul local. Internetul doar a eliminat pixul și a înlocuit hârtia cu un ecran. Oamenii aplică la întâmplare la anunțuri de joburi, iar angajatorii primesc sute de candidați necalificați. În același timp, inteligența artificială promite să remodeleze munca pentru 174 de milioane de oameni în următorii 5 ani.[1].

Sectoare precum ospitalitatea și divertismentul vor continua să se bazeze pe experiența umană, majoritatea activităților rămânând în responsabilitatea oamenilor – ceea ce generează o nevoie pe termen lung pentru găsirea în timp real a resursei umane potrivite.

„În angajările de oameni pentru joburile din linia întâi (frontline) se manifestă un fenomen aparte: oamenii sunt frustrați că nu găsesc locuri de muncă pentru că nimeni nu îi contactează, iar angajatorii se plâng că nu există candidați. Dar problema reală nu este lipsa oamenilor – ci faptul că niciuna dintre părți nu are informații complete”, a declarat Martin Dimitrov, cofondator și CEO al Yox.

„Ambiția noastră este să oferim vaccinul care să rezolve ineficiențele structurale din piața recrutării, nu doar să le optimizeze”.

Oamenii sunt prioritari pentru marketplace-ul Yox

Potrivit datelor furnizate de Yox, locurile de muncă de tip frontline reprezintă peste 60% din forța de muncă globală și au loc aproximativ 40 de milioane de angajări pe an doar în Marea Britanie și SUA, iar o persoană, în medie, își schimbă locul de muncă de 3–4 ori pe an.

În prezent, majoritatea instrumentelor de recrutare sunt construite în jurul problemei sau se concentrează doar pe o singură parte a procesului de angajare, consideră compania.

Yox transformă o piață a muncii haotică într-o infrastructură structurată și inteligentă prin crearea unui marketplace în care candidații trebuie doar să semnalizeze că au nevoie de un loc de muncă, iar în următoarele 24 de ore li se garantează interviuri. Platforma are o abordare „people first” și ghidează utilizatorii, oamenii care își caută joburi, de la momentul înscrierii în platformă până când aceștia ajung să fie angajați.

Având o experiență extinsă în infrastructuri guvernamentale de mari dimensiuni și în tehnologii bazate pe hărți, echipa a construit o infrastructură geo-localizată complexă care ia în calcul peste 200 de criterii precum locație, transport, salarii, ture, ore de lucru pentru a ghida candidații în procesul de angajare printr-o conversație simplă, bazată pe voce.

„În fiecare săptămână, Yox atrage mii de persoane gata să înceapă să lucreze acum și, pentru că am obținut o calificare aproape perfectă a candidaților, am reușit să implementăm pentru prima dată cu succes un model de tarifare pay-per-candidate – un model corect prin care angajatorii plătesc doar pentru candidații calificați, gata să înceapă munca imediat”, a declarat Lilyana Dimitrova, cofondatoare și Chief Sales Officer al Yox.

Filosofia Early Game

Filosofia Early Game nu se bazează pe trenduri, ci pe companii reale care rezolvă probleme reale în piețe mari. Iar forța de muncă de pe linia întâi este o piață de peste 100 de miliarde de dolari, cu probleme tot mai acute pe măsură ce economia se contractă, modelele de migrație se schimbă, iar generația Z intră pe piața muncii cu așteptări diferite.

“YOX ne-a atras atenția din prima clipă. Nu pentru că erau singurii care încercau să rezolve problema sistemică a pieței forței de muncă de tip blue-collar. Am văzut și alte startupuri încercând. Ci pentru că soluția lor era, în sfârșit, cea corectă. Gândiți-vă ce înseamnă pentru o companie cu 300 de magazine sau 150 de centre logistice să acopere un schimb mâine dimineață la ora 7. Ei nu au nevoie să angajeze „la un moment dat”, ei au nevoie acum. Iar YOX rezolvă această problem, cu tehnologia lor bazată pe AI. Un astfel de avantaj competitiv — simplu, clar și profund necesar — este exact ceea ce căutăm noi, ca investitori.”, explică Cristian Munteanu, Managing Partner al EGV.

Echipa DLA Piper România (Cristina Bucur, Bogdan Buta), a asigurat asistența juridică și a coordonat, cu profesionalism, echipa internațională implicată în tranzacție, ce a inclus DLA Piper Palo Alto și consilierul juridic al companiei YOX.

