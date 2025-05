STIRI Early Game investește 1,2 milioane de euro în startup-ul Servo AI Ionut Razvan Share







Early Game Ventures anunță o nouă investiție de tip seed în Servo AI, un startup aflat la intersecția dintre computer vision și inteligența artificială care oferă companiilor de retail, HoReCa și altor business-uri cu prezență fizică informații în timp real, bazate pe filmările sistemelor de monitorizare video pentru eficientizarea activității. Runda, în valoare de 1,2 milioane de euro, este finanțată în totalitate de Early Game Ventures, din Early Game Fund II. În mod tradițional, sistemele de monitorizare video din restaurante, magazine și din alte spații comerciale nu au avut până acum decât un rol pasiv în activitatea zilnică a magazinelor și restaurantelor. Servo AI le transformă în colectori activi și inteligenți de date, oferind apoi informații în timp real operatorilor comerciali. Informațiile furnizate pot fi folosite la optimizarea proceselor și fluxurilor de lucru din companii și la creșterea calității serviciilor. Până de curând, acest gen de informații erau disponibile exclusiv pentru afacerile online. Prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a analiza fluxurile video live, Servo AI oferă companiilor posibilitatea de a identifica sincopele din operațiunile zilnice, dar și de a optimiza alocarea personalului și timpii de răspuns în customer service, de a îmbunătăți securitatea locațiilor și conformitatea cu legile în vigoare prin monitorizarea în timp real a spațiilor. Totodată, prin analiza datelor, Servo AI oferă operatorilor comerciali o imagine completă asupra comportamentului clienților astfel încât acestea au oportunitatea de a-și rafina serviciile. Cu ajutorul investiției EGV, Servo AI își va extinde operațiunile în România, stabilind un hub tehnic și angajând specialiști cheie în echipa de dezvoltare de produs valorificând forța de muncă înalt calificată și competitivă a țării. Compania își va extinde, de asemenea, eforturile de vânzări în țările din Europa Centrală și de Est. De ce Servo AI? “La Early Game, căutăm mereu startup-uri care dezvoltă tehnologii disruptive care se aliniază cu teza noastră de investiții — companiile AI-first care folosesc cele mai noi tehnologii pentru a crea experiențe extraordinare la nivelul utilizatorilor și care demonstrează o viralitate intrinsecă. Investiția de 1,2 milioane euro pe care am alocat-o în această rundă seed pentru Servo AI se potrivește perfect cu strategia Early Game”, a precizat Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures. Oportunitatea de piață Restaurantele și alte afaceri cu prezență fizică s-au confruntat mult timp cu lipsa accesului la date esențiale pentru business, ceea ce le-a creat un dezavantaj în comparație cu afacerile online. Platformele de comerț electronic dispun de analize variate privind comportamentul utilizatorilor, însă afacerile tradiționale nu au avut instrumente similare până acum. Servo AI este astfel un pionier în domeniul informațiilor operaționale accesibile în timp real, oferind comercianților un nou set de instrumente bazate pe AI , pe baza cărora aceștia își pot dezvolta mai eficient activitatea. „Având în vedere cererea tot mai mare pentru instrumente de creștere a eficienței în business, bazate pe AI, vedem un potențial semnificativ ca Servo AI să se extindă dincolo de industria ospitalității, către retail și alte industrii de servicii. Servo AI are potențialul de a deveni un jucător dominant prin implementarea unui model freemium, care facilitează o adopție mai rapidă și mai ușoară.”, a adăugat Cristian Munteanu. Prin reducerea barierei de acces la tehnologia sa, Servo AI poate atrage rapid un număr mare de afaceri în portofoliul de clienți, transformându-și produsul într-un instrument indispensabil. Această strategie creează un efect de rețea, o viralitate, în care afacerile care încep cu un plan gratuit și trec ulterior la servicii premium pe măsură ce conștientizează valoarea completă a platformei. Captând rapid cota de piață, Servo AI se poate poziționa ca o soluție de referință bazată pe AI depășind concurența și consolidându-și poziția de lider în industrie. Cu o echipă puternică și un produs innovator, o oportunitate de piață extraordinară, Servo AI are capacitatea de a revoluționa modul în care operează afacerile convenționale, cu prezență fizică. Amit Frenkel, fondator și CEO al Servo AI, este un manager cu experiență internațională în multinaționale de top din sectoarele tehnologiei și bunurilor de larg consum. În business, antreprenorul preferă abordările multidisciplinare, combinate cu cunoștințe academice solide dobândite în școlile de afaceri INSEAD și Wharton. Nizan Rosh, cofondator al Servo AI, este un profesionist în dezvoltarea de software end-to-end, cu 17 ani de experiență în firme de top, precum și în startup-uri tech revoluționare. Cofondatorul Servo AI are o abordare creativă în soluționarea problemelor tehnice și o experiență dovedită în mai multe verticale de business și diferite medii de codare.

