Early Game investește 1 milion de euro în startup-ul space tech Orbital Matter

Prin combinarea materialelor lichide cu o metodă de imprimare prin extrudare, Orbital Matter a dezvoltat și brevetat o soluție de construire a obiectelor în spațiu, reducând greutatea de lansare cu până la 70% și volumul de lansare de 10 ori. Prima lor lansare în spațiu a dovedit că tehnologia funcționează și a atins un TRL (Nivel de Pregătire Tehnică) NASA de 5. Prin investiția curentă, Orbital Matter își va putea atinge obiectivul de a obține nivelul de certificare TRL 8 „calificat pentru zbor”, la următoarea lansare în spațiu a primului lor produs.

Tehnologia spațială nu mai este o curiozitate marginală – ea devine esențială pentru economia globală. Scăderea costurilor de lansare, miniaturizarea tehnologiei și creșterea inovației private au transformat sectorul, care până acum însemna aproape doar rachete și sateliți, într-o platformă pentru afaceri inovatoare: observarea Pământului, internet prin satelit, inteligență geospațială și, acum, construcție în spațiu. Investiția Early Game VC în Orbital Matter marchează un punct cheie de inflexiune — trecerea companiei de la cercetarea de vârf în imprimarea 3D în spațiu, la pregătirea lansării comerciale, simultan cu livrarea primei comenzi.

Conform Centrului de Cercetare Glenn al NASA, tehnologia de ultimă generație de astăzi permite livrarea sarcinii utile în spațiu cu o încărcătură de doar 1% din masa totală a rachetei, ceea ce face ca livrarea să fie extrem de ineficientă. Dacă este nevoie de livrarea unor structuri mai complexe, atunci intervin și limitările de volum. Totodată, rezistența la accelerația de decolare trebuie asigurată în spațiu. Din cauza mediului microgravitațional, rezistența minimă necesară este mult mai mică. Până în prezent, fabricarea în spațiu s-a dovedit extrem de dificilă folosind tehnologiile tradiționale. Iar aici, prin tehnologia sa inovatoare, Orbital Matter va avea un important cuvânt de spus în următorii ani.

„Investiția noastră în Orbital Matter este mai mult decât un pariu pe o companie – este un pariu pe viitorul construcțiilor pe orbită și al infrastructurii spațiale. Orbital Matter este unic poziționată pentru a aduce puterea asamblării avansate și a științei materialelor într-o industrie care se extinde rapid și necesită soluții inovatoare pentru construirea dincolo de Pământ. Cu o echipă puternică, un produs inovator și o oportunitate masivă de piață în economia spațială înfloritoare, suntem încântați să sprijinim Orbital Matter în timp ce construiesc viitorul dezvoltării spațiale. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum Orbital Matter revoluționează modul în care omenirea își stabilește o prezență în spațiu și suntem mândri să facem parte din călătoria lor”, a declarat Florin Vișa, Partner Early Game.

Echipa de la Orbital Matter este excepțional de puternică: CTO-ul are o expertiză unică în domeniu, iar CEO-ul demonstrează o capacitate dovedită de a crea relații strategice cu entități cheie precum ESA și jucători majori din industria spațială europeană. Orbital Matter este unul dintre puținii inovatori reali în tehnologia spațială din Europa, fiind una dintre cele două startup-uri menționate în cel mai recent raport privind Starea Tehnologiei Europene. Compania face parte din toate planurile majore ale ESA de a avansa tehnologia spațială în Europa, a beneficiat și va continua să beneficieze de contracte de la agențiile spațiale europene.