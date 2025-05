STIRI Early Game conduce runda de pre-seed în valoare de un milion de euro a PlaySafe ID, startup care face mai sigură lumea jocurilor online Ionut Razvan Share







Early Game Ventures anunță o nouă investiție de tip pre-seed din Early Game Fund II în startup-ul PlaySafe ID care promite o lume a jocurilor online mai sigură, fără trișori, boți și infractori, doar cu utilizatori verificați. PlaySafe ID aduce un plus de încredere, corectitudine și responsabilitate în comunitățile de jucători, fără a compromite confidențialitatea sau experiența utilizatorilor. Runda de pre-seed, în valoare de un milion de euro (1,14 milioane USD), este condusă de Early Game Ventures, cu participarea Hartmann Capital și Overwolf. Finanțarea va alimenta expansiunea rapidă a companiei și va permite integrări strategice cu platforme de jocuri. În prezent, compania se pregătește pentru anunțarea unei lansări majore pe piață și vizează să ajungă la peste 250.000 de utilizatori în lunile următoare. „Această rundă ne oferă puterea de a acționa rapid, de a ne extinde echipa și de a colabora cu producători de jocuri care își doresc cel mai echitabil și sigur mediu pentru jucători”, a declarat Andrew Wailes, CEO al PlaySafe ID. „Acest lucru este acum mai important ca niciodată. Având în vedere că trișatul în jocuri este o epidemie de masă care distruge zilnic experiența jucătorilor, iar legislația privind siguranța online introduce cerințe de mult așteptate pentru protecția copiilor în jocuri, misiunea PlaySafe ID de a proteja jucătorii nu este doar relevantă – este acum esențială pentru viitorul acestui domeniu.” Construită cu o abordare care poziționează pe primul loc confidențialitatea, PlaySafe ID emite o identitate digitală verificată și anonimă (Verified Digital Identity) pentru fiecare utilizator în parte, identitate care funcționează indiferent de joc și cu ajutorul căreia un jucător poate dovedi că este real, nu a fost prins trișând sau comportându-se nepotrivit față de minori. Astfel PlaySafeID rezolvă problemele fundamentale care erodează experiențele online în toate jocurile, oferind o identitate unică și securizată utilizatorilor. Early Game Ventures, care a condus runda de finanțare, este un fond de Venture Capital cunoscut pentru susținerea tehnologiei disruptive și a startup-urilor early-stage care pot avea un impact profund în domeniile în care operează. „Credem că PlaySafe ID reconstruiește încrederea în jocurile online și nu numai. Într-o lume în care inteligența artificială și anonimatul erodează siguranța și corectitudinea, PlaySafe ID restabilește echilibrul cu soluțiile sale bazate pe identitate, transparență și responsabilitate”, a declarat Cristian Munteanu, Managing Partner la Early Game Ventures. „PlaySafe ID a creat un mecanism cu un efect extraordinar de multiplicare a utilizării în acest domeniu. Odată ce un jucător este verificat prin PlaySafe ID, acea identitate devine portabilă în diferite jocuri, platforme și genuri. Cu cât mai mulți dezvoltatori o adoptă, cu atât devine mai valoroasă pentru jucători – și invers. Identitatea verificată cu PlaySafe ID poate deveni acel layer de bază care să îi ofere utilizatorului posibilitatea să joace orice joc, pe orice platformă, oricând, oriunde, ceilalți utilizatori fiind siguri că nu este un bot sau parte dintr-o schemă frauduloasă. Este un tip de abordare în care câștigătorul ia totul.” Hartmann Capital, o companie de investiții axată pe ecosisteme digitale emergente, s-a alăturat rundei pre-seed a Playsafe ID. “Industria de gaming, cu cei peste 3 miliarde de jucători activi la nivel global, a devenit rapid noul centru social al universului nostru. În ciuda imensei sale valori sociale și economice, ecosistemul de gaming este în mare parte neguvernat. Responsabilitatea este fragmentată pe mai multe platforme, permițând utilizatorilor de rea credință să scape de consecințe prin simpla creare de conturi noi sau prin migrarea între diverse jocuri”, a declarat Felix Hartmann, Managing Partner at Hartmann Capital. “Playsafe ID introduce un fel de sistem judiciar în lumea jocurilor—asigură asumarea reponsabilității, securitatea și corectitudinea în spațiile online care au devenit în ultimul timp foarte toxice și nefrecventabile. Ca autoritate universală independentă de platformele de jocuri și fără granite geografice, Playsafe ID construiește realmente un stat de drept digital pe platformele multiplayer din întreaga lume.” PlaySafe ID se află în prezent în discuții pentru integrarea cu mai multe platforme majore de jocuri, primele parteneriate urmând să fie lansate la sfârșitul acestui an. De ce PlaySafeID? “La Early Game Ventures, căutăm în permanență startup-uri capabile să schimbe industrii întregi, oferind soluții elegante și scalabile. Când i-am întâlnit pe fondatorii PlaySafe ID, am știut că ne uităm la ceva mai mult decât un produs excelent – ne uităm la fundația unui viitor mai sigur și mai echitabil pentru jocurile online”, explică Cristian Munteanu, Managing Partner. Industria de gaming are astăzi au o latură mai puțin plăcută: jucătorii minori sunt expuși la conținut dăunător; trolii și comportamentele toxice sunt omniprezente; operațiunile sofisticate de botting distrug experiența competiției reale și aduc atingere veniturilor pe care le obțin producătorii din publicitate. Toate aceste aspecte nu doar că generează frustrări în rândul jucătorilor, dar amenințarea tot mai mare a trișatului alimentată de inteligența artificială, îi determină pe mulți dintre ei să renunțe la jocuri, ceea ce se traduce în pierderi pentru industria de gaming. Deși a încercat să combată aceste probleme cu instrumente specifice industriei jocurilor, niciun mare producător nu a abordat rădăcina problemei: lipsa responsabilității și a verificării personale a jucătorilor. Iar PlaySafe ID exact aici intervine. Dincolo de lumea jocurilor online, implicațiile unei tehnologii precum cea dezvoltată de PlaySafe ID sunt mult mai mari. Metaversul, platformele descentralizate și industriile bazate pe conținut au tot mai mare nevoie de identități verificabile, de încredere, care să se diferențieze ușor de falsuri. Iar în timp ce alte companii abordează problema de sus în jos, PlaySafe ID pornește de la bază către vârf și rezolvă problema la nivel de jucători, jocuri, comunități, pentru a se extinde apoi către alte industrii.

