Dyson a lansat PencilWash

Proiectat pentru utilizare fără efort și curățare umedă igienică, noul Dyson PencilWash™ de 38 mm elimină lichidele și petele, lăsând podeaua să se usuce rapid. Este ultra-subțire, cu un mâner de 38 mm pentru confort și depozitare optimă. Având o greutate de doar 2,2 kg, este conceput pentru utilizare simplă și curățarea sub mobila joasă. Tehnologiile combinate de hidratare, agitare și extracție asigură că se folosește doar apă proaspătă pentru a curăța întreaga casă. Controlul precis al hidratării permite ajustarea cantității de apă în funcție de tipul de podea și de intensitatea murdăriei. Designul său permite atingerea pereților și plintelor, iar forma sa plată, de doar 15 cm, facilitează curățarea sub mobila joasă pentru un rezultat complet.

Dyson PencilWash™ reprezintă o soluție mai ușoară, mai subțire și mai compactă pentru curățarea umedă, fără a compromite igiena, combină expertiza Dyson în curățarea umedă și accentul pe igienă cu formatul revoluționar, subțire ca un creion, proiectat de Dyson, oferind manevrabilitate fără efort și performanță igienică pentru casele moderne.

„Ne dorim să facem aparatele mai mici și mai ușoare, îmbunătățind în același timp performanța. PencilWash™ aplică această idee la curățarea umedă: formatul nostru cel mai subțire și ultra-ușor care curăță fără efort și ajunge acolo unde altele nu pot. Folosind hidratare, agitare și extracție, oferă o curățare igienică doar cu apă proaspătă, dezvoltată de sistemul nostru fără filtre. Combină simplitatea unei mături cu precizia și puterea ingineriei Dyson.” spune John Churchill, Chief Technology Officer la Dyson.

Cea mai subțire și mai ușoară soluție pentru curățare umedă1. Ideal pentru a curăța spațiile înguste

Noul mâner ultra-subțire și ușor, cu diametrul de doar 38 mm, face curățarea umedă fără efort, fără a compromite igiena și performanța de curățare.

Dyson PencilWash™ cântărește doar 2,2 kg, iar în mână doar 380 g, fiind extrem de manevrabil datorită modului natural de ghidare printr-o simplă răsucire. Poate fi așezat la 170° pentru a curăța sub mobilier și pentru a ajunge în spații înguste fără a pierde din performanță.

Fără miros neplăcut sau filtru care reține murdăria

Spre deosebire de aparatele convenționale de curățare umedă și uscată, Dyson PencilWash™ nu are filtrul care ar reține murdăria, ar putea favoriza dezvoltarea bacteriilor, ar emite mirosuri neplăcute și ar fi dificil și incomod de curățat. Designul său fără filtru elimină riscul de nămol, blocaje sau scădere a performanței, asigurând o curățare puternică și fiabilă de fiecare dată.

Rolă din microfibră de înaltă densitate – curăță eficient lichidele vărsate și petele, lăsând podeaua să se usuce rapid

Rola din microfibră de înaltă densitate elimină eficient lichidele și petele umede, lăsând podeaua să se usuce rapid. Noul Dyson PencilWash™ este conceput pentru a curăța toate tipurile de murdărie dintr-o singură trecere, inclusiv lichidele și petele. Rola sa din microfibră de înaltă densitate, cu 64.000 de filamente pe cm², se rotește rapid pentru a elimina simultan murdăria uscată și cea umedă.

Apa murdară și resturile sunt extrase continuu de pe rola din microfibră la fiecare rotație. Combinat cu un sistem de hidratare cu 8 puncte, precis proiectat, care asigură un flux constant de apă proaspătă către rolă, utilizatorii folosesc întotdeauna apă curată pentru a spăla podeaua și astfel, următoarea curățare este la fel de igienică ca prima.

Dyson PencilWash™ curăță până la 100 m² de pardoseală2 cu moduri de hidratare personalizabile. Oferă două moduri de hidratare pentru control precis al umezelii podelei. Indiferent dacă se confruntă cu lichide ușoare sau pete încăpățânate, utilizatorii pot ajusta fluxul de apă în funcție de diferite suprafețe și nevoi de curățare, obținând rezultate optime pe podeaua care se usucă rapid.

Rezervorul de apă de 300 ml permite curățarea până la 100 m² de pardoseală, aproximativ dimensiunea unui apartament mediu cu patru camere. Cu 30 de minute de autonomie3 sau utilizare extinsă, utilizatorii pot curăța mai mult din locuință dintr-o singură sesiune.