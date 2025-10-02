Dublu record la Bursele ANIS 2025

Bursele ANIS 2025 marchează un record dublu: cel mai mare număr de aplicații primite vreodată, 84 de proiecte din 23 de universități și 12 orașe, și cel mai mare număr de granturi puse la dispoziție de industrie: 25 de burse a câte 5.000 de euro fiecare.

Cele mai multe proiecte s-au concentrat pe inteligență artificială și machine learning (27 de aplicații). Categoria Tech for All – menită să ducă tehnologia și în facultăți non-IT – a atras 23 de propuneri. În plus, pentru prima dată în istoria programului a fost introdusă categoria Quantum Computing, iar primele aplicații arată deschiderea mediului academic spre domenii emergente.

„Distribuția aplicațiilor ne arată dimensiunea națională a programului și potențialul ridicat al mediului academic pentru integrarea tehnologiilor emergente în educație. Profesorii sunt cei care dau direcția universităților, iar fără schimbare în curriculum și metodă nu putem recupera decalajul digital față de media europeană. Bursele ANIS sunt parte dintr-un efort mai amplu de aliniere la ritmul dezvoltării economice, la politicile europene și la obiectivele din Manifestul România Digitală 2030, o investiție directă în cei care pot aduce inovația în sălile de curs”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

Programul, aflat la ediția a opta, se adresează lectorilor, asistenților universitari și doctoranzilor cu vârsta de până la 40 de ani, care propun cursuri sau laboratoare integrate cu tehnologii emergente și metode moderne de predare.

Evaluarea aplicațiilor se desfășoară până pe 24 octombrie, pe baza a patru criterii – inovație, structură, metodă și continuitate. Cele mai bine cotate proiecte vor intra în etapa interviurilor, iar câștigătorii vor fi anunțați la Gala Bursele ANIS, pe 12 noiembrie 2025, la Iași.

De-a lungul celor șapte ediții anterioare, 82 de proiecte din 51 de facultăți (21 de centre universitare) au fost susținute prin granturi în valoare totală de 410.000 de euro. Programul a devenit o platformă strategică de colaborare între mediul academic și industria tech.

Granturile sunt susținute în fiecare an de companiile membre ANIS. Ediția din 2025 este posibilă cu sprijinul partenerilor: Adobe Romania, Amazon Romania, Bitdefender, Booking Holdings România, Cognizant Technology Solutions Romania, DB Global Technology, Endava Romania, Eviden România, IBM România, Orange Services, Siemens România, Societe Generale Global Solution Centre și SoftServe România.