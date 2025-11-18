Drepturile și mecanismele de contestare în cazul restricționării conținutului postat pe o platformă online

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în calitatea sa de coordonator național pentru serviciile digitale, reamintește utilizatorilor platformelor online ce drepturi au și ce pași pot urma în cazul în care platforma le restricționează anumite tipuri de conținut.

Furnizorii de platforme online pot lua o serie de măsuri în situația în care conținutul postat de un utilizator nu respectă condițiile de utilizare a platformei.

Platformele online au obligația de a include, în condițiile lor generale de utilizare, informații cu privire la orice restricții pe care le impun utilizatorilor serviciilor. Informațiile respective se referă la politicile, procedurile, măsurile și instrumentele utilizate în scopul moderării conținutului, precum și la sistemul furnizorilor de soluționare a plângerilor. Pe scurt, este vorba despre un set de reguli impuse de platformă, care detaliază ce este permis și ce nu este permis la utilizarea acesteia.

Prin accesarea platformei, utilizatorul acceptă documentele referitoare la seturile de reguli impuse de platformă, care reprezintă cadrul contractual încheiat între furnizorul platformei și acesta, reglementând condițiile și modalitatea de utilizare a platformei și a serviciilor puse la dispoziția utilizatorilor.

În cazul impunerii unei restricții, platformele trebuie să transmită utilizatorilor o expunere de motive clară și specifică, care să includă:

tipul restricției;

domeniul de aplicare teritorial al deciziei și durata acesteia;

faptele și circumstanțele avute în vedere în luarea deciziei;

informații privind utilizarea mijloacelor automatizate în procesul decizional;

trimitere la temeiul juridic sau contractual invocat;

informații clare și ușor de înțeles privind căile de atac la care poate recurge utilizatorul în ceea ce privește decizia, în special mecanismele interne de soluționare a plângerilor, posibilitatea soluționării extrajudiciare a litigiilor și căile de atac judiciare.

Atenție!

Obligația de a transmite expunerea de motive se aplică numai dacă furnizorul are datele de contact electronice ale utilizatorului. Obligația nu se aplică dacă informațiile vizate constituie conținut comercial înșelător de largă circulație sau dacă restricția a fost aplicată ca urmare a unui ordin de a acționa împotriva conținutului ilegal emis de o autoritate relevantă.

Totodată, platformele au obligația de a pune la dispoziția destinatarilor serviciului accesul la un sistem intern eficace de soluționare a plângerilor care să le permită acestora să depună plângeri, pe cale electronică și în mod gratuit, în legătură cu deciziile luate de furnizorul platformei.

În cazul în care utilizatorii nu sunt mulțumiți de deciziile platformei, se pot adresa unui organism extrajudiciar certificat de soluționare a litigiilor. Deși în România un astfel de organism nu a solicitat încă să fie certificat, utilizatorii se pot adresa oricăruia dintre organismele certificate pe teritoriul Uniunii Europene.

Ce, cum și unde reclami

ANCOM nu are atribuții de moderare a conținutului, prin urmare plângerile cu privire la acest subiect trebuie adresate direct furnizorilor de servicii intermediare (platformelor), prin mecanismele descrise mai sus.

Dacă, în urma demersurilor realizate în cadrul platformei online în cauză, utilizatorii apreciază că platforma nu respectă obligațiile de a trimite o expunere de motive, de a oferi un mecanism de contestare sau de a prezenta căile posibile de atac, aceștia pot adresa o plângere ANCOM, însoțită de dovezi concludente (pentru fiecare pas întreprins), folosind formularul dedicat. Potrivit dispozițiilor din Regulamentul privind serviciile digitale, ANCOM poate soluționa plângerea dacă furnizorul platformei online este stabilit în România sau poate înainta plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a platformei.

Mai multe informații referitoare la Regulamentul privind serviciile digitale și rolul ANCOM în aplicarea acestuia sunt disponibile în secțiunea dedicată din InfoCentru ANCOM.