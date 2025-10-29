Doar 5% dintre companiile la nivel global sunt „pregătite pentru viitor” în domeniul inteligenței artificiale (IA), conform unui raport al Boston Consulting Group
Un nou raport realizat de Boston Consulting Group (BCG) arată că doar 5% dintre companiile din lume au atins nivelul de maturitate necesar pentru a fi considerate „pregătite pentru viitor” (future-built) în domeniul inteligenței artificiale (AI). Aceste companii captează cea mai mare parte a valorii generate de AI, pe măsură ce tehnologia transformă rapid industriile la nivel global.
Potrivit raportului “The Widening AI Value Gap: Build for the Future 2025”, companiile „future-built” nu se limitează doar la scalarea AI, ci reinventează fundamental modul în care își desfășoară activitatea. Acestea obțin de 1,7 ori o creștere mai mare a veniturilor, un randament total pentru acționari (TSR) de 3,6 ori mai ridicat și marje EBIT cu 1,6 ori mai ridicate decât restul companiilor.
În timp ce 35% dintre companii se află în faza de extindere a inițiativelor AI („scalers”), restul de 60% (numite „laggards”), recunosc că încă nu reușesc să obțină rezultate concrete.
„Inteligența artificială transformă mediul de afaceri mult mai rapid decât revoluțiile tehnologice anterioare”, a declarat Nicolas de Bellefonds, Managing Director și Senior Partner în cadrul BCG, lider global al practicii AI și coautor al raportului. „Cele câteva companii care sunt cu adevărat ‘future-built’ nu doar automatizează — ele reinventează modul în care funcționează businessul. Iar diferența dintre ele și restul se adâncește rapid.”
Agentic AI: următoarea frontieră care amplifică diferențele de performanță
Un factor-cheie al acestei divergențe este agentic AI, sisteme capabile să învețe, să raționeze și să acționeze autonom pentru a rezolva probleme complexe. Aceste tehnologii de nouă generație generează deja 17% din valoarea totală a AI în 2025, iar ponderea lor este estimată să atingă 29% până în 2028. Companiile „future-built” conduc acest val: ele alocă aproximativ 15% din bugetele lor de AI pentru tehnologii agentice, iar una din trei le utilizează deja, comparativ cu doar 12% dintre companiile aflate în faza de scalare și aproape niciuna dintre cele rămase în urmă.
„Agentic AI nu este un concept al viitorului — se întâmplă deja”, a spus Amanda Luther, Managing Director și Senior Partner la BCG. „Însă succesul cu aceste sisteme necesită o reproiectare profundă a modului de lucru. Companiile trebuie să regândească procesele, rolurile și competențele pentru a valorifica întregul potențial al agenților.”
Valoarea AI este concentrată în funcțiile de bază ale afacerii
La nivel sectorial, 70% din potențialul valoric al AI este concentrat în funcțiile esențiale ale afacerii — cercetare și dezvoltare, inovație, vânzări și marketing, lanț de aprovizionare și strategie de prețuri. Sectoarele care conduc detașat sunt software-ul, telecomunicațiile și fintech-ul, în timp ce moda, chimia și construcțiile rămân la capătul inferior al curbei de maturitate AI. Companiile „future-built” integrează strategic AI în aceste zone de impact maxim, obținând rezultate măsurabile și inovare la scară.
Cinci strategii ale companiilor „future-built”
Cercetarea BCG identifică un set clar de strategii urmate de companiile „future-built” pentru a genera valoare și a-și extinde avantajul competitiv:
- Leadership de la vârf, cu o ambiție strategică pe mai mulți ani în domeniul AI.
- Redesenarea modelului de afaceri, prin prioritizarea inițiativelor AI bazate pe valoare și măsurarea strictă a rezultatelor.
- Adoptarea unui model operațional „AI-first”, bazat pe colaborarea om–mașină.
- Asigurarea și dezvoltarea talentelor, prin anticiparea nevoilor de competențe și investiții constante în upskilling.
- Construirea unei infrastructuri tehnologice și a unei baze de date potrivite scopului, pentru scalare sigură și eficientă.
„Tehnologia avansează săptămânal, iar companiile de top accelerează”, a subliniat Michael Grebe, Managing Director și Senior Partner la BCG. „Pentru celelalte 95%, recuperarea decalajului va necesita mai mult decât investiții — va cere o reinventare completă. Partea bună este că planul urmat de companiile ‘future-built’ este clar și disponibil tuturor.”