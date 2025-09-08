Dincolo de Pachetul 2: drumul către un cadru legislativ modern pentru startup-uri tech

Asociația TechAngels, cea mai extinsă și experimentată comunitate de investitori privați în startup-uri tehnologice din România, notează că, odată cu dezbaterile și adoptarea Pachetului 2, a fost acceptată eliminarea prevederilor privind conversia obligatorie a împrumuturilor de tip convertible loan agreements (CLA).

„Ne bucurăm că argumentele prezentate de noi, alături de alte asociații, fonduri și companii din ecosistemul tech, au fost ascultate și că am putut să întărim, cu această ocazie, un cadru de lucru colaborativ cu autoritățile statului. Este un moment important care poate marca începutul unui proces mai amplu: modernizarea cadrului legislativ în care funcționează startup-urile tehnologice din România”, a declarat Marius Istrate, Chairman of the Board al TechAngels.

Pentru ca ecosistemul să își atingă adevăratul potențial, este nevoie să continuăm cu alte îmbunătățiri esențiale. Spre exemplu, în Legea societăților comerciale simplificarea procedurilor de închidere a unui startup ar putea sprijini antreprenorii să poată reîncepe noi activități mai ușor sau, introducerea claselor de acțiuni reprezintă un mecanism cheie pentru atragerea de investiții și motivarea echipelor.

Dialogul purtat cu autoritățile arată recunoașterea importanței strategice a domeniului tehnologiei, alături de energie și industrie. Această recunoaștere poate fi fundația pe care să construim împreună un cadru predictibil și solid de finanțare și sprijin pentru startup-urile de tehnologie.

“Un cadru modern și predictibil nu este doar un avantaj pentru fondatori și investitori, ci și o condiție pentru ca România să păstreze aici companiile inovatoare, locurile de muncă și valoarea adăugată create de acestea. Deschiderea arătată în dezbaterile pe Pachetul 2 ne face optimiști că vom reuși să integrăm soluții moderne, aliniate practicilor europene, astfel încât startup-urile românești să poată concura de la egal la egal cu cele din alte huburi tehnologice”, consideră Marius Istrate.

Comunitatea TechAngels se va implica în continuare în creionarea unor propuneri care valorifică oportunitățile pentru startup-urile de tehnologie și își reafirmă angajamentul de a sprijini fondatorii care, prin energie, curaj și know-how, vor să construiască aici companii cu impact global.