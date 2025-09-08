LOADING

Type to search

FEATURED STIRI TECH & TRENDING

Dincolo de Pachetul 2: drumul către un cadru legislativ modern pentru startup-uri tech

Ionut Razvan September 8, 2025
Share

Share the post "Dincolo de Pachetul 2: drumul către un cadru legislativ modern pentru startup-uri tech"

  • Facebook
  • X
  • Shares

Asociația TechAngels, cea mai extinsă și experimentată comunitate de investitori privați în startup-uri tehnologice din România, notează că, odată cu dezbaterile și adoptarea Pachetului 2, a fost acceptată eliminarea prevederilor privind conversia obligatorie a împrumuturilor de tip convertible loan agreements (CLA).

 

Ne bucurăm că argumentele prezentate de noi, alături de alte asociații, fonduri și companii din ecosistemul tech, au fost ascultate și că am putut să întărim, cu această ocazie, un cadru de lucru colaborativ cu autoritățile statului. Este un moment important care poate marca începutul unui proces mai amplu: modernizarea cadrului legislativ în care funcționează startup-urile tehnologice din România”, a declarat Marius Istrate, Chairman of the Board al TechAngels.

 

Pentru ca ecosistemul să își atingă adevăratul potențial, este nevoie să continuăm cu alte îmbunătățiri esențiale. Spre exemplu, în Legea societăților comerciale simplificarea procedurilor de închidere a unui startup ar putea sprijini antreprenorii să poată reîncepe noi activități mai ușor sau, introducerea claselor de acțiuni reprezintă un mecanism cheie pentru atragerea de investiții și motivarea echipelor.

 

Dialogul purtat cu autoritățile arată recunoașterea importanței strategice a domeniului tehnologiei, alături de energie și industrie. Această recunoaștere poate fi fundația pe care să construim împreună un cadru predictibil și solid de finanțare și sprijin pentru startup-urile de tehnologie.

 

Un cadru modern și predictibil nu este doar un avantaj pentru fondatori și investitori, ci și o condiție pentru ca România să păstreze aici companiile inovatoare, locurile de muncă și valoarea adăugată create de acestea. Deschiderea arătată în dezbaterile pe Pachetul 2 ne face optimiști că vom reuși să integrăm soluții moderne, aliniate practicilor europene, astfel încât startup-urile românești să poată concura de la egal la egal cu cele din alte huburi tehnologice”, consideră Marius Istrate.

 

Comunitatea TechAngels se va implica în continuare în creionarea unor propuneri care valorifică oportunitățile pentru startup-urile de tehnologie și își reafirmă angajamentul de a sprijini fondatorii care, prin energie, curaj și know-how, vor să construiască aici companii cu impact global.

Share the post "Dincolo de Pachetul 2: drumul către un cadru legislativ modern pentru startup-uri tech"

  • Facebook
  • X
  • Shares
Tags:
Previous Article
Next Article

You Might also Like

TechAngels România, rezultate stabile în primul semestru al anului și o țintă strategică ambițioasă
Ionut Razvan September 11, 2024
Marius Istrate va conduce grupul TechAngels pentru următorii doi ani
Ionut June 14, 2023
Grupul TechAngels marchează 10 ani de angel investment în România 
Ionut June 13, 2023
În 2022, membrii TechAngels au investit 5,679 milioane de euro, 50% runde noi și 50% runde follow on
Ionut February 15, 2023

Related Stories

TechAngels România, rezultate stabile în primul semestru al anului și o țintă strategică ambițioasă
Marius Istrate va conduce grupul TechAngels pentru următorii doi ani
Grupul TechAngels marchează 10 ani de angel investment în România 
În 2022, membrii TechAngels au investit 5,679 milioane de euro, 50% runde noi și 50% runde follow on
DARMAX  ENTERPRISES  S.R.L
Drumul Taberei Nr 48
BI. GII 3 Et 2, Ap.14
Sector 6 București

Cookie Policy

Terms & conditions

© 2024 MOBILE NEWS