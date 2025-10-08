DHL Express deschide primul său centru logistic carbon neutru din România în urma unei investiții de peste 5 milioane de euro

DHL Express România a inaugurat sediul operațional din VGP Park București Nord, cea mai importantă investiție a companiei din ultimii ani pe piața românească. Noua locație, situată în Ștefăneștii de Jos, marchează un moment istoric pentru DHL Express România, fiind primul sediu operațional carbon neutru din țară al companiei și reprezentând o investiție de peste 5 milioane de euro. Acest centru logistic este specializat în procesarea coletelor care sosesc pe cale aeriană și rutieră la București din întreaga lume și are rolul de a crește semnificativ capacitatea de sortare și procesare a expedierilor internaționale. Sediul are o suprafață totală de 4.130 mp, din care 3.604 mp sunt destinați activităților de procesare colete, iar 526 mp găzduiesc spații moderne de birouri pentru angajații din această locație. Complexul include, de asemenea, 23 de locuri de parcare.

Noul centru are o capacitate maximă de sortare de 2.800 de piese pe oră și deservește Bucureștiul și zonele limitrofe, prin intermediul a 40 de rute de livrare. Din flota actuală de aproximativ 40 de vehicule care operează din această locație, jumătate sunt electrice, iar planurile de extindere prevăd creșterea semnificativă a numărului de vehicule electrice în următorii ani la nivel național.

„Pentru DHL Express România, această inaugurare marchează cel mai important moment din ultimii ani, o investiție importantă. Noul sediu operațional din București este conceput pentru a răspunde nevoilor în evoluție ale companiilor românești, pentru a le sprijini să își extindă prezența pe piețele internaționale. Facilitatea permite operațiuni mai rapide și mai eficiente pentru partenerii noștri, oferind totodată echipei noastre un mediu de lucru modern și confortabil. La aproape 35 de ani de prezență în România, continuăm să investim în infrastructura care conectează economia românească cu lumea întreagă”, a declarat Bogdan Enache, Director General DHL Express România.

„Acest nou sediu operațional reprezintă un pas major în misiunea DHL: să conecteze oamenii și să îmbunătățească viețile. Prin această facilitate carbon neutră – prima de acest tip pentru DHL Express în România – demonstrăm angajamentul nostru ferm față de obiectivul de zero emisii până în 2050. Investiția de la București subliniază rolul strategic al României în Europa Centrală și de Est și încrederea noastră în potențialul acestei piețe dinamice. Piețele cu creștere rapidă, precum România, ne ajută să valorificăm avantajele geografice și să sprijinim clienții să prospere într-un peisaj al comerțului global aflat în continuă schimbare”, a adăugat Mike Parra, CEO DHL Express Europe.

Noul centru operațional din VGP Park București Nord funcționează într-o clădire inovatoare, certificată BREEAM Excellent, care respectă cele mai înalte standarde de sustenabilitate. Imobilul utilizează pompe de căldură pentru încălzire, asigurând o eficiență energetică superioară și un impact minim asupra mediului, eliminând complet necesitatea utilizării gazului. Printre dotările principale se numără: sistem complet de management al clădirii (BMS) pentru eficiență și fiabilitate, infrastructură pentru mobilitate electrică cu 25 de stații de încărcare echipate pentru 50 de poziții, iluminare LED eficientă cu senzori de prezență și sisteme automate de control, sistem HVAC de înaltă eficiență care contribuie la reducerea emisiilor de CO2, precum și izolație termică avansată pentru reducerea consumului energetic.