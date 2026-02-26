Devhd și-a accelerat creșterea în 2025: venituri de aproape 9,6 milioane de lei și marjă EBITDA de +38,8%

Compania Devhd a încheiat anul 2025 cu venituri de aproximativ 9,6 milioane de lei (~ 1,9 milioane euro), în creștere cu 43% față de anul anterior și un indicator EBITDA de 3,7 milioane de lei reprezentând o majorare cu 200% fațǎ de 2024. Remarcabil este nivelul solid al marjei EBITDA care s-a situat în 2025 la 38,8%, ilustrând o profitabilitate sănătoasă, peste media industriei, datorită scalării inteligente a business-ului.

Rezultatele au fost obținute, în principal, datorită livrării unui număr mai mare de proiecte, la clienți de anvergură, colaborării cu parteneri internaționali, dar și dezvoltării accelerate a liniei de business dedicate clienților care doresc sǎ își publice aplicațiile și integrǎrile pe marketplace-ul ServiceNow.

Proiecte complexe și parteneriate internaționale au susținut creșterea organică

Evoluția din 2025 a fost susținută atât de extinderea colaborărilor cu clienții existenți din industrii precum automotive și tehnologie, cât și de livrarea a 11 proiecte noi, realizate de echipa Devhd, inclusiv în parteneriat cu companii complementare, precum exccon AG (Germania). Modelul acesta de colaborare permite Devhd sǎ livreze end-to-end proiecte complexe, la scară internaționalǎ, menținând standarde ridicate de calitate și predictibilitate operațională.

Un exemplu relevant este extinderea portofoliului de clienți în segmentul healthcare (al serviciilor pentru sănătate), unde au fost implementate programe complete de Customer Service Management (CSM), de la licențiere și implementare până la servicii administrate pe termen lung. Acest segment reprezintǎ în prezent aproximativ 15% din cifra de afaceri a companiei.

Consolidarea poziției în ecosistemul global ServiceNow

În 2025, Devhd a obținut statutul de Premier Partner pentru activitățile de consultanță și implementare, conform noilor criterii impuse de ServiceNow în urmă cu 2 ani, și a validat trei practici de specialitate pentru soluțiile IT Service Management (ITSM), ITSM Pro și AppEngine. Practica pentru Customer Service Management (CSM) se află în prezent în proces de validare.

Validarea unei practici ServiceNow presupune un proces complex, desfășurat pe parcursul a aproximativ șase luni, care include evaluarea standardelor de guvernanță, performanță, satisfacția clienților și interviuri cu echipa de management. Statutul de „Validated Practice” confirmă capacitatea unui partener de a livra constant proiecte la standardele globale ServiceNow, diferențiind partenerii cu procese mature de cei care dețin exclusiv certificări individuale.

La nivel global, puțin peste 100 de companii dețin statutul Premier din aproximativ 1.500 parteneri activi în zona de Consulting & Implementation.

„2025 a confirmat direcțiile în care am investit constant: parteneriate solide, disciplinǎ operaționalǎ și capacitatea de a scala fără compromisuri în ceea ce privește calitatea. Obținerea statutului de Premier Partner și validarea a trei practici de către ServiceNow reflectă maturitatea modelului de livrare și faptul că performanța noastră este repetabilă, iar echipa livrează constant la același standard, indiferent de piață”, a declarat Adrian Herdan, Founder & CEO Devhd.

Servicii de dezvoltare și certificare a aplicațiilor pe ServiceNow Store

Devhd a extins linia de business dedicată dezvoltării de aplicații și integrǎri pentru ServiceNow Store, oferind servicii complete de design de soluții, arhitectură, dezvoltare și suport în procesul de publicare și certificare. Această linie de business generează aproximativ 7,5% din cifra de afaceri a Devhd, cu potential de creștere în anii următori.

În cursul anului, compania a construit și publicat aplicații pentru clienți din Statele Unite și are în prezent în desfășurare alte proiecte similare pentru Marea Britanie. Toate aceste proiecte confirmǎ direcția strategicǎ prin care Devhd sprijină organizațiile care își doresc soluții certificate și scalabile la nivel global.

Experiența echipei în procesul de publicare și certificare este susținută inclusiv de aplicația proprie AuditUp, disponibilă pe ServiceNow Store.

“Observăm un interes tot mai mare din partea organizațiilor din Europa și SUA pentru publicarea de aplicații și integrări pe ServiceNow Store. Ne poziționăm ca partener care poate susține întregul proces — de la definirea soluției până la certificarea și lansarea acesteia pe marketplace”, a adăugat Adrian Herdan.

“Creșterea companiei este rezultatul direct al investiției constante în oameni și în procese solide de livrare. În perioada următoare vom continua să dezvoltăm echipa și capabilitățile internaționale, pentru a susține proiecte tot mai complexe și pentru a rămâne un partener predictibil și de încredere în ecosistemul ServiceNow”, a mai declarat Adrian Herdan.