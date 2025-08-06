Devhd anunță un nou parteneriat strategic cu exccon

Devhd, companie românească specializată în servicii profesionale bazate pe platforma ServiceNow anunță un nou parteneriat strategic cu exccon, companie de consultanță din Germania, cu experiență extinsă în transformarea digitală și partener ServiceNow din 2009.

Acest parteneriat are ca obiectiv dezvoltarea și livrarea de proiecte bazate pe platforma ServiceNow pentru companii de tip enterprise din Germania, punând accentul pe expertiza complementară și pe echipele comune de arhitecți, consultanți, dezvoltatori, business analysts și project managers. Colaborarea vine ca răspuns la cererea crescută de soluții de Customer Service Management și Workplace Service Delivery, în diverse industrii de pe piață germană.

Piața globală a serviciilor de Workplace Service Delivery înregistrează o creștere susținută, generată de adoptarea tot mai largă a soluțiilor bazate pe cloud, extinderea modelelor de lucru la distanță și cererea crescută pentru îmbunătățirea experienței angajaților. MarketReportAnalytics estimează dimensiunea pieței de Workplace Service Delivery la 10 miliarde de dolari în 2025.

În ceea ce privește piața serviciilor de Customer Service Management, potrivit unei analize realizate de Market Research Future (MRFR), aceasta este estimată să ajungă la 800 miliarde USD până în 2035, pe fondul digitalizării accelerate și al cererii tot mai mari pentru soluții automatizate și experiențe personalizate pentru clienți.

„Acest parteneriat aduce valoare prin complementaritate și execuție riguroasă,” susține Toni Krüger, Head of Delivery, exccon.

„Colaborarea a venit în mod natural, pe fondul complementarității dintre cele două echipe și al cererii în creștere pentru soluții ServiceNow în Germania. exccon are o înțelegere profundă a pieței locale. Noi aducem capacitate de execuție extinsă, arhitectură de soluții și expertiză tehnică avansată, printr-o echipă matură care acoperă întregul ciclu de livrare – de la consultanță și analiză, până la dezvoltare și project management”, a declarat Adrian Herdan, CEO Devhd.

Cele două companii urmăresc creșterea capacității de livrare, extinderea acoperirii geografice și consolidarea calității serviciilor livrate clienților, într-un cadru comun de bune practici. exccon are o expertiză solidă în IT Operations Management, CMDB și Workplace Service Delivery, consolidată prin proiecte complexe derulate în Germania. Devhd completează această expertiză cu o echipă și capacitate tehnică extinse, incluzând arhitectură de soluții, configurare, dezvoltare și livrare în regim Agile.