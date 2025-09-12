Devhd: AI aduce profit – 64% dintre companii raportează creșteri după implementare

Inteligența artificială nu mai este doar o tendință sau un moft dictat de big tech, ci realitatea de zi cu zi. O realitate care redefinește modul de funcționare al organizațiilor la nivel global și care obligă companiile să adopte cât mai rapid AI pentru a rămâne agile, eficiente și pentru a fi cu un pas în fața concurenței.

Conform celui mai recent studiu Maturity Index, 82% dintre companii intenționează să își crească investițiile în AI în următorul an, iar peste jumătate (55%) au implementat deja 100 sau mai multe aplicatii AI. Mai mult, 64% dintre companii declară că marja lor de profit a crescut datorită implementării inteligenței artificiale în fluxurile lor de lucru.

Această tendință se reflectă și la nivel de cultură organizațională: 61% dintre companii încurajează echipele să utilizeze soluții AI pentru sarcini zilnice, iar 56% afirmă că organizația lor funcționează deja pe baza unei viziuni clare și comune în ceea ce privește AI. Cu toate acestea, doar 28% dintre organizații sunt familiarizate cu agenții AI, iar o treime (33%) semnalează dificultăți în a găsi forță de muncă cu competențele necesare pentru a valorifica aceste tehnologii.

Recent, Chris Taylor, Director Executiv de Grup la Stellantis, a întărit această abordare: „Ceea ce vedem este o creștere incredibilă a impulsului de a adopta AI. Am depășit factorul inițial de frică, iar oamenii încep să îl folosească, să îl adopte și să creeze valoare tangibilă. Este mai puțin o amenințare și este privită mai degrabă ca o modalitate de a spori productivitatea și satisfacția profesională.”

Stellantis și-a reproiectat procesele în jurul acestor capabilități. În Europa, 85% din mașinile lor sunt programate și încărcate în transportoare folosind inteligența artificială.

Folosind Stellantis ca exemplu, ServiceNow a prezentat recent o demonstrație a unui specialist în lanțul de aprovizionare alertat de un agent de inteligență artificială care a detectat o creștere cu 25% a costurilor celulelor de baterie, care ar putea afecta producția. Agentul a recomandat un furnizor alternativ aprobat și a efectuat o analiză cuprinzătoare pentru a se asigura că noul furnizor poate îndeplini cerințele corecte ale produsului.

“Companiile viitorului nu vor mai urmări doar implementarea punctuală a unor instrumente AI, ci vor căuta să obțină un plus de viteză și agilitate prin utilizarea de agenți AI autonomi, bine antrenați de echipe specializate. Vor fi nevoite să fie cu un pas în față la implementarea AI pentru a-și asigura un avantaj competitiv. Dar, deja la nivel global, experții în inteligență artificială au ajuns însă la fel de scumpi precum numele grele din fortbalul mondial. Drept urmare, singura alternativă a companiilor, care nu au drept core-business dezvoltarea de AI, ci doresc doar să câștige acest avantaj competitiv în fața concurenței, este să colaboreze cu echipe ale unor parteneri strategici, echipe cu expertiză dovedită în AI”, explică Adrian Herdan, CEO al Devhd.

În acest context, Devhd, prima companie din România axată exclusiv pe platforma ServiceNow, aduce pe piața locală cele mai avansate tehnologii de inteligență artificială, menite să transforme modul în care organizațiile își desfășoară activitatea.

Conform Devhd, cele mai relevante tehnologii AI din suita Servicenow care vor aduce valoare imediată în afaceri sunt:

Predictive Intelligence , ce permite alocarea inteligentă a incidentelor și recomandări bazate pe istoric

, ce permite alocarea inteligentă a incidentelor și recomandări bazate pe istoric Virtual Agent , un asistent virtual, disponibil 24/7

, un asistent virtual, disponibil 24/7 Now Assist , care integrează capabilități GenAI pentru redactare automată, rezumate și recomandări în fluxurile de lucru

, care integrează capabilități GenAI pentru redactare automată, rezumate și recomandări în fluxurile de lucru Performance Analytics , ce oferă vizibilitate și analize predictive pentru un management eficient al resurselor

, ce oferă vizibilitate și analize predictive pentru un management eficient al resurselor Auto Classification, care clasifică automat și corect diverse cereri, eliminând erorile și reducând timpii de răspuns

„Companiile nu au nevoie doar de acces la tehnologie, ci și de un partener cu experiență dovedită în implementare. Prin expertiza noastră în ServiceNow și prin echipa matură de consultanți, arhitecți și dezvoltatori certificați, ajutăm clienții să realizeze transformări reale de business. Tehnologiile IA din ServiceNow, implementate corect, reduc costurile operaționale, cresc productivitatea și oferă companiilor capacitatea de a lua decizii rapide, fundamentate pe date”, a declarat Adrian Herdan, Fondator & CEO Devhd.

Implementarea soluțiilor AI pe platforma ServiceNow aduce companilor beneficii directe și cuantificabile, de la creșterea eficienței operaționale, prin reducerea timpului de rezolvare a incidentelor și proceselor interne de la zile la minute, până la optimizarea procesului decizional.

ServiceNow redefinește modul în care companiile folosesc inteligența artificială, transformând-o într-un sistem de operare pentru business, construit pe agenți autonomi, guvernanță integrată și o infrastructură solidă de date. În România, Devhd facilitează această transformare prin servicii end-to-end, de la consultanță strategică și implementare până la suport și dezvoltare personalizată.