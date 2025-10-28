Devhd accelerează dezvoltarea de aplicații și integrări publicabile pe marketplace-ul global ServiceNow

Devhd, prima companie din România specializată pe platforma ServiceNow, își extinde direcția strategică: pe lângă activitatea principală de consultanță și implementare, compania accelerează dezvoltarea de aplicații proprii dar și de soluții personalizate pentru clienți, oferind servicii complete de architectură software, solution design și custom app development pentru organizațiile care doresc să publice aplicații sau integrări cu platforma pe ServiceNow Store, adresând astfel o piață globală.

După primele opt luni din 2025, Devhd a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 6.000.000 lei, în creștere cu peste 33% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania își menține prognoza de creștere anuală de circa 25%, susținută de proiecte aflate în derulare și de oportunități noi. Creșterea este alimentată preponderent organic, cu un grad de utilizare a echipei de 100%; de asemenea, Devhd extinde procesul de recrutare, inclusiv pentru poziții care necesită cunoașterea limbii germane.

Reușite operaționale și proiecte noi

În 2025, compania a gestionat impactul noilor reglementări fiscale și al costurilor operaționale prin consolidarea colaborărilor internaționale și diversificarea portofoliului. Devhd a semnat un contract nou în România în domeniul healthcare și a demarat două proiecte cu un client din Germania, în industria de asigurări.

Totodată, Devhd derulează un proiect de Customer Service Management (CSM) pentru un client nou, în linie cu direcția globală a ServiceNow de a oferi soluții CSM tot mai accesibile și mai ușor de scalat pentru companii de dimensiuni medii.

„Ne concentrăm pe soluții care aduc valoare rapidă clienților — fie că vorbim de optimizarea proceselor interne, de automatizarea serviciilor către angajați sau de modernizarea interacțiunilor cu clienții finali. Fiecare proiect e o dovadă că platforma ServiceNow poate deveni un hub unitar pentru toate aceste fluxuri”, a declarat Adrian Herdan, Cofondator și CEO Devhd.

Aplicații proprii și dezvoltare pentru ServiceNow Store

După lansarea AuditUP — care oferă monitorizare în timp real, automatizare de audit și protecție a configurațiilor critice —, Devhd are în lucru două aplicații proprii noi, programate pentru lansare în următoarele 12 luni.

În paralel, direcția dedicată dezvoltării de aplicații și integrări pentru clienți s-a dezvoltat prin atragerea în portofoliu a trei companii noi în ultimele șase luni, susținută de recomandări din ecosistemul ServiceNow. Devhd oferă acestor companii servicii end-to-end: solution design, arhitectură, consultanță și dezvoltare, precum și suport pentru publicarea aplicațiilor pe ServiceNow Store — un segment în care doar câțiva parteneri regionali ServiceNow activează.

„Construim în paralel aplicații proprii și soluții personalizate pentru clienți. Ajutăm organizațiile să își transforme expertiza în produse scalabile și certificate, gata să fie folosite de mii de instanțe ServiceNow din întreaga lume.”, a punctat Adrian Herdan.

Privind spre viitor: AI Agents și automatizarea inteligentă

Odată cu integrarea nativă a AI Agents în platforma ServiceNow, Devhd vede în această tehnologie un pas decisiv în evoluția automatizării enterprise.

AI Agents pot deja să acționeze autonom în fluxurile organizaționale, reducând timpul de execuție, costurile operaționale și crescând productivitatea la scară.

„Vedem în AI Agents o componentă cu un potențial uriaș, deja validat la nivel global. Următorul pas pentru noi este să sprijinim clienții care doresc să investească și să adopte această tehnologie, capabilă să transforme modul în care companiile lucrează zi de zi, din IT până în HR, Customer Service sau Finance”, a adăugat Adrian Herdan.