DevCon Live – cea mai amplă conferință online dedicată profesioniștilor IT revine în luna noiembrie cu scene noi

În această toamnă, comunitatea IT din Romania este invitată să participe la DevCon Live – conferința premium dedicată pasionaților de tehnologie și developerilor – care se va desfășura în mediul online.

Inspirată de DevTalks Reimagined și parte a umbrelei DevTalks România, DevCon Live revine în luna noiembrie, cu un concept de 2 zile, scopul fiind acela de a oferi conținut nou și de a conecta comunitatea IT locală. Cea de-a doua editie virtuală va aduce 2 scene dedicate Java, precum și scene dedicate .NET, Data, AI & Machine Learning, Web & Mobile și, pentru prima dată sub umbrela DevCon o scena dedicată diversității, Women in Tech, dar și sesiuni practice cu durată prelungită, de tip masterclass. În zilele de eveniment sunt așteptați peste 5000 de profesioniști IT și speakeri locali, dar și internaționali de la companii de renume, precum: Microsoft, RedHat, sparXys, unde participanții vor discuta subiecte despre diversitate, despre cum îmbini baletul și tehnologia, platforme și aplicații menite să lupte cu provocările generate de virusul SARS Covid.

,,În 2021, DevCon Live se întoarce și invită developerii și profesioniștii din industria IT să se alăture unei comunități de experți și lideri cu experiențe similare. La această ediție ne-am propus să creionăm 2 zile cu sesiuni dedicate provocărilor din perioada 2020-2022 și am invitat speakeri cu un nivel de expertiză ridicat în domeniul IT, dar și elemente surpriză care să unească participanții și să îi ajute în procesul de interacționare din mediu virtual. Zona de networking, dar și elementul de gamificațion al conferinței vor îmbunătăți experiența online, iar audiența va putea să beneficieze de o călătorie autentică în cadrul DevCon Live. În plus, un element reprezentativ pentru evenimentele marca DevTalks rămâne zona expozițională cu standuri 3D, care va surprinde prezența companiilor de top, dar și un spațiu de relaxare, jocuri, quiz-uri, treasure hunt-uri.” – Carla Tîrnăcop, Project Manager DevCon Live

Între 3-4 noiembrie, DevCon Live va oferi participanților acces la 9 conferințe dedicate, care ating o varietate de tehnologii și arii de interes, precum: Java, .NET, Data, AI & Machine Learning, Web & Mobile, Women in Tech și nu numai. Printre noutățile acestui an se numară și scena de JavaMaster – o conferință pentru cei care sunt deja familiarizați cu limbajul și care doresc să înțeleagă la un nivel superior această tehnologie. În cadrul acestei conferințe, vom cunoaște Java prin intermediul vorbitorilor de top din industrie, combinând sesiunile reprezentative cu masterclass-uri susținute de experți. Tot în conturarea acestei ediții, scenele dedicate sesiunilor de masterclass vor întregi agenda evenimentului. Având ca scop aprofundarea tehnologiilor preferate, pe aceste scene participanții vor avea parte de 1 oră și 30 de minute de conținut de calitate.

Agenda acestei ediții surprinde idei și topicuri de interes, iar printre sesinile care se vor remarca este cea susținută de Dr. Merrit Moore – Fizician cuantic & balerină profesionista – în cadrul conferinței Data, AI & Machine Learning, care ne va povesti cum pasiunea ei – baletul – se completează într-o frumoasă poveste cu tehnologia, știința și inteligența artificială. Aceasta va povesti experiența ei și va fi prezentă în deschiderea agendei pe 4 noiembrie, de la ora 10:00.

Unul dintre elementele cheie ale evenimentelor organizate sub umbrela DevTalks este reprezentat de momentele și zonele dedicate networking-ului, susținute prin intermediul standurilor virtuale din zona expozitională. În cadrul DevCon Live 2021, participanții vor avea ocazia să exploreze standuri 3D, unde pot discuta live cu reprezentanți ai companiilor partenere, pot participa la concursuri tehnice, teste, jocuri, și pot interacționa cu ceilalți participanți și speakeri prezenți la eveniment.

Mai multe detalii despre structura și agenda evenimentului, precum și modalități de participare pot fi accesate pe site-ul oficial: http://www.dev-con.ro.

În calitate de Partener Principal DevCon Live 2021, MassMutual Romania, pentru prima dată în aceasta postură de susținător principal, va fi alături de noi pe tot parcursul celor 2 zile de eveniment.

Track Partners la această ediție pentru scenele din cadrul evenimentului sunt:

Java Con Track Partners: Cognizant Softvision, ING Tech Romania, DB Global Technology și 3Pillar Global;

Java Master Con Track Partners: Raiffeisen Bank și Vodafone Romania;

.NET Con Track Partners: Cegeka Romania și Qualitest;

Data, AI & Machine Learning Con Track Partners: BCR, Molson Coors GBS și Thoughtworks Romania;

Web & Mobile Track Partners: BearingPoint Romania.

De asemenea, se vor alatura evenimentului, în calitate de Track Sponsors: Playtika, Garrett Motion, DKV EURO SERVICE ROMANIA și 888holdings.