Declarațiile lui Francesco Starace, CEO al Enel Group, pe tema raportului IPCC

Francesco Starace, CEO al Enel Group, a făcut o serie de declarații în urma publicării documentului pentru factorii de decizie de către Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei (IPCC).

Documentul întărește urgența cu care economiile globale trebuie să ia măsuri curajoase pentru a reduce rapid emisiile de gaze cu efect de seră.

„Salutăm publicarea documentului pentru factorii de decizie al IPCC (Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei – n.r.), care evidențiază aspecte cuprinse în noul raport al organizației „Schimbările climatice 2021: bazele științifice”, care întărește urgența cu care economiile globale trebuie să ia măsuri îndrăznețe pentru a reduce rapid emisiile, pentru a limita creșterea temperaturii la 1,5° C. Grupul Enel s-a angajat deja să reducă cu 80% emisiile sale directe până în 2030, raportate la 2017, în concordanță cu calea către 1,5, certificată de inițiativa obiectivelor science-based (SBTi). Îndemnăm guvernele lumii să abordeze împreună schimbarea rapidă a direcției economiei globale din zona activităților poluante și extinderea soluțiilor climatice. Acest lucru este esențial dacă dorim ca toți furnizorii și clienții noștri să fie pe drumul cel bun alături de noi. În acest sens, Enel, în calitate de semnatar al campaniei Business Ambition for 1.5° C promovată de Organizația Națiunilor Unite și de alte instituții, se angajează să ajungă la emisii nete zero în lanțul său valoric până în 2050, incluzând atât emisiile directe (domeniul de aplicare 1), cât și cele indirecte (domeniul de aplicare 2 și 3).

Când vorbim despre scenarii climatice, știința a făcut progrese semnificative, iar activitatea IPCC este esențială pentru a înțelege cum ar putea arăta viitorul, cum putem atenua astfel de consecințe și cum ne putem adapta. Al șaselea ciclu de evaluare al IPCC va produce un set crucial de rapoarte, oferind o imagine cuprinzătoare a cunoștințelor științifice despre schimbările climatice și reprezentând o resursă fundamentală pentru factorii de decizie politică, companiile private și întreaga societate. Abordarea minuțioasă și transparentă a IPCC este importantă pentru răspândirea cunoștințelor și a conștientizării la orice nivel.

Schimbările climatice 2021: bazele științifice, pregătit de Grupul de lucru I al IPCC, oferă cele mai recente cunoștințe cu privire la înțelegerea fizică a climatului actual și a proiecțiilor viitoare, inclusiv o înțelegere îmbunătățită a impactului uman asupra schimbărilor climatice. Raportul detaliază bugetul pentru energie al Pământului, procesele de feedback climatic și sensibilitatea la climă, subliniind potențialele schimbări de temperatură la nivel mondial, precum și întărirea nevoii de acțiune urgentă în atenuarea schimbărilor climatice, după Raportul special IPCC privind încălzirea globală cu 1,5° C și riscurile aferente pentru planetă și umanitate.

De interes este și atenția sporită asupra informațiilor regionale obținute odată cu îmbunătățirea modelului și cu ultimele descoperiri privind evenimentele extreme, inclusiv evenimentele complexe, care iau în considerare vremea și clima pe scala timpului – informații foarte relevante pentru evaluarea riscurilor legate de climă.

Rapoartele viitoare ale acestui ciclu vor fi la fel de importante în susținerea definirii unei strategii eficiente de atenuare și adaptare pentru a construi un viitor rezilient la schimbările climatice: Grupul de lucru II – Impacturi, adaptare și vulnerabilitate; Grupul de lucru III – Atenuarea schimbărilor climatice. ”