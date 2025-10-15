De ce planul tău de apărare în profunzime ar putea fi doar apărare și deloc profunzime

Bun venit la pachetul tău de început DiD: Iată cum echipele inteligente stratifică detecția și răspunsul în mediile cloud și hibride

O presupunere periculoasă poate doborî chiar și un gigant al unei afaceri: Un singur control de securitate este suficient pentru a apăra activele și operațiunile. Pentru cei care ar selecta „nu sunt deloc de acord” cu această afirmație (sperăm că toți cei care citesc asta), Apărarea în profunzime (DiD) este cadrul potrivit pentru tine. DiD merge dincolo de instrumentele de prevenție de bază, cum ar fi firewall-urile, pentru a crea o stivă de apărare – unde, dacă un strat eșuează, altul este pregătit.

Dar nu este vorba despre a bifa o listă de produse pe care să le îmbraci ca un copil din Midwest în drum spre școală în decembrie. Vorbim despre straturile potrivite – nu doar despre mai multe. Prea multe echipe de securitate acumulează produse de detectare și își încheie activitatea. Dar detectarea fără răspuns este o oportunitate ratată sau, mai rău, un viitor titlu de ziar.

Am văzut asta în aproape fiecare industrie: controalele detectivilor declanșează alarme, dar izolarea rămâne în urmă, oferind atacatorilor șansa de a acționa lateral sau de a schimba tactica. Companiile se confruntă cu operațiuni perturbate, date scurse și pierderi financiare dureroase. Problema nu este nici măcar o alertă ratată: este presupunerea că detectarea singură este suficientă.

De aceea, răspunsul nu poate fi o idee ulterioară. În ultima noastră acoperire despre episodul webinarului SANS, Apărare în profunzime: straturi multiple de protecție care consolidează apărarea cibernetică, am clarificat de ce sunt necesare controalele de detectare și răspuns și cum arată această strategie. Acum, aflați ce soluții diferențiază o apărare care rezistă de una care se prăbușește sub presiune.

Realitatea dură a cloud-ului

Să începem acolo unde multe strategii de apărare cedează mai întâi. În cloud, perimetrele tradiționale dispar, lăsând conturi cu permisiuni excesive, jurnalizare deficitară și configurații greșite care generează riscuri, confuzie și puncte moarte costisitoare. Actorii răi sunt mai mult decât dornici să exploateze orice oportunitate pe care o pot găsi, mai ales sub acoperirea unei furtuni.

Când identitatea însăși devine perimetrul dvs., securizarea operațiunilor dvs. înseamnă să vă întrebați:

Cine are acces la ce – și de ce?

Jurnalele dvs. sunt fiabile și centralizate?

Aveți vizibilitate asupra riscului SaaS și API?

Cât acoperă furnizorul dvs. de cloud față de ceea ce dețineți dvs.?

Controalele stratificate, cum ar fi autentificarea multi-factor (MFA), CASB și ZTNA, sunt esențiale pentru blocarea accesului la cloud-ul dvs. Dar fără o vizibilitate clară asupra celor mai importante active ale dvs. – și cine le accesează – riscați să lăsați lacune pe care atacatorii le pot exploata, în special prin endpoint-uri nesecurizate.

Protecția endpoint-urilor este locul unde DiD devine personal

Utilizatorii și dispozitivele lor sunt adesea cele mai riscante active ale dvs. Pe vremuri, protejarea endpoint-urilor era relativ simplă. Majoritatea utilizatorilor aveau doar unul (ah, vremurile bune). Acum? Munca hibridă a făcut vizibilitatea mai dificilă ca niciodată, BYOD-ul și configurațiile mobile-first introducând noi vulnerabilități în fiecare zi.

Înainte de a începe să chemați angajații înapoi la birou, întrebați-vă:

Sunt endpoint-urile dvs. înscrise în Mobile Device Management (MDM)?

Separă politicile dvs. datele personale de cele profesionale?

Blocați aplicațiile riscante și software-ul învechit?

Vizibilitatea este un prim pas crucial pentru recâștigarea și menținerea controlului, dar fără politici consecvente care să urmărească și să izoleze amenințările în mișcare, sunteți doar un ochi în flăcări pe cer, fără nicio legiune care să acționeze în funcție de ceea ce vede.

Pentru a contracara riscul și a vă extinde controlul asupra endpoint-urilor:

Aplicați înscrierea în Mobile Device Management (MDM) pentru tot accesul corporativ.

Utilizați instrumente de control al aplicațiilor pentru a bloca software-ul neîncrezător și a reduce suprafața de atac.

Solicitați MFA pentru asigurarea suplimentară pe care echipele dvs. SOC (și viitorul dvs.) o vor aprecia.

Acestea fiind spuse, detectarea și înțelegerea unei amenințări reprezintă doar jumătate din bătălie. Va trebui să vă asigurați că îi puteți opri rapid.

Viteza marchează linia dintre izolare și colaps

Niciun mediu nu este rezistent la breșe. După ce ați construit o vizibilitate profundă, intensificați detectarea și izolarea. În peisajul cibernetic de astăzi, viteza este totul.

Controale detective

Gândiți-vă la aceste controale ca la sistemul dvs. de alarmă. S-ar putea să nu oprească intrusul, dar vă ajută să-l prindeți înainte ca acesta să poată provoca daune ireparabile.

Înregistrare și SIEM (on-prem + cloud) – Centralizați și corelați datele în mediile dvs. pentru a descoperi tipare de atac, autentificări eșuate și mișcări laterale suspecte. Este contextul de care echipele dvs. de risc au nevoie pentru a acționa rapid și cu încredere.

– Centralizați și corelați datele în mediile dvs. pentru a descoperi tipare de atac, autentificări eșuate și mișcări laterale suspecte. Este contextul de care echipele dvs. de risc au nevoie pentru a acționa rapid și cu încredere. IDS-uri – Prindeți informații cunoscute lamodele de abordare precum un detector de mișcare pentru rețeaua dvs. Atunci când sunt asociate cu sisteme de răspuns, acestea pot declanșa blocarea și izolarea automată înainte ca atacatorii să poată interveni.

– Prindeți informații cunoscute lamodele de abordare precum un detector de mișcare pentru rețeaua dvs. Atunci când sunt asociate cu sisteme de răspuns, acestea pot declanșa blocarea și izolarea automată înainte ca atacatorii să poată interveni. Prevenirea pierderii de date (DLP) – Monitorizați mișcarea oricăror date sensibile – unde se îndreaptă, cine le trimite și cum. DLP acționează atât ca detectiv, cât și ca un control receptiv, menținând datele protejate și conforme.

– Monitorizați mișcarea oricăror date sensibile – unde se îndreaptă, cine le trimite și cum. DLP acționează atât ca detectiv, cât și ca un control receptiv, menținând datele protejate și conforme. Gateway-uri web securizate (SWG) – Scanați traficul pentru activități rău intenționate, menținând utilizatorii în siguranță și rețelele fără programe malware. SWG-urile moderne inspectează traficul criptat și descărcările în timp real, înregistrează activitatea și trimit datele către SIEM-uri pentru a închide lacunele critice.

– Scanați traficul pentru activități rău intenționate, menținând utilizatorii în siguranță și rețelele fără programe malware. SWG-urile moderne inspectează traficul criptat și descărcările în timp real, înregistrează activitatea și trimit datele către SIEM-uri pentru a închide lacunele critice. Testarea penetrării – Validați proactiv apărarea înainte ca atacatorii să poată încerca măcar. Ted Demopoulos, gazda acestui webinar, recomandă testarea cel puțin trimestrial și maparea constatărilor la Cyber Kill Chain pentru a identifica punctele slabe ale stratului dvs.

Controale receptive

Acum, acestea sunt instrumentele dvs. de izolare – cele care opresc amenințarea. Dacă sunt necoordonate sau lente, recuperarea devine dezordonată și costisitoare (întrebați doar în jur).

Manuale de răspuns la incidente – Predefiniți rolurile, căile de escaladare și fluxurile de comunicare înainte ca lucrurile să meargă prost. Testarea acestor manuale va asigura că acestea vor funcționa sub presiune și va împiedica echipele să intre în panică.

– Predefiniți rolurile, căile de escaladare și fluxurile de comunicare înainte ca lucrurile să meargă prost. Testarea acestor manuale va asigura că acestea vor funcționa sub presiune și va împiedica echipele să intre în panică. Instrumente de detectare și răspuns la endpoint-uri (EDR) – Detectează și izolează dispozitivele compromise, prevenind mișcarea laterală. EDR transformă potențialele breșe în incidente controlate (nu-i așa că vă place cum sună asta?).

– Detectează și izolează dispozitivele compromise, prevenind mișcarea laterală. EDR transformă potențialele breșe în incidente controlate (nu-i așa că vă place cum sună asta?). Platforme de orchestrare, automatizare și răspuns la securitate (SOAR) – Automatizați sarcinile grele, cum ar fi dezactivarea utilizatorilor, blocarea IP-urilor și escalarea alertelor. Fără automatizare, echipa dvs. se va îneca în alerte, dar cu aceasta, vor acționa mai rapid și mai inteligent.

DiD nu ar trebui să se oprească la detectare. Pentru a menține linia, strategia dvs. trebuie să investească în controale receptive – deoarece o izolare rapidă și eficientă este cea care transformă o breșă într-un mic incident.

Construiți pentru reziliență, nu pentru perfecțiune

Suprapunerea și redundanța sunt intenționate și benefice când vine vorba de DiD – ele sunt cele care vă mențin apărarea în picioare atunci când lucrurile merg prost. Cel mai puternic program echilibrează prevenția, detectarea și răspunsul în funcție de prioritățile reale ale afacerii dvs., nu doar de niște condiții ideale.

La Symantec și Carbon Black, portofoliul nostru combinat oferă protecție integrată în întregul plan DiD – inclusiv Symantec DLP, Symantec Endpoint Security și Carbon Black App Control. Soluțiile noastre de vârf în industrie sunt construite pentru a se suprapune perfect și a reduce dificultățile, cu un spațiu amplu de scalare pe măsură ce afacerea dvs. crește.

SolvIT Networks este partener strategic pentru Europa Centrală și de Est al Broadcom.