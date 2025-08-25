De ce identitatea este esențială pentru Zero Trust

Pe măsură ce serviciile critice evoluează în Europa, Zero Trust a devenit cea mai bună modalitate de a atenua amenințările cibernetice. În centrul său se află securitatea identității fără parolă – o abordare care asigură verificarea fiecărei cereri de acces, fiecare utilizator are privilegiile corecte și detectarea fiecărei anomalii.

Să analizăm de ce identitatea fără parolă este esențială pentru Zero Trust și să enumerăm câțiva pași concreti pentru a o transforma în realitate.

De ce Zero Trust este imperativ pentru serviciile critice

Infrastructura critică modernă operează într-un peisaj digital extins. Sisteme SCADA, tehnologie operațională (OT), dispozitive IoT, forță de muncă mobilă – perimetrul este peste tot. Zero Trust își propune să valideze fiecare utilizator și fiecare dispozitiv de fiecare dată. În centrul său? Securitate puternică a identității, fără parolă.

Identitatea fără parolă permite Zero Trust

Parolele au fost mult timp veriga slabă în securitatea cibernetică. Atacurile de phishing, compromisurile prin forță brută și acreditările reutilizate pot deschide ușa pentru ransomware și alte amenințări. Prin înlocuirea parolelor cu metode criptografice puternice, precum hardware-ul FIDO2, biometria mobilă sau controalele de acces adaptabile la risc, organizațiile din domeniul infrastructurii critice pot proteja punctele de intrare care contează cel mai mult.

Tehnici moderne de autentificare pentru Zero Trust

Astăzi, identitatea fără parolă depășește MFA tradițional prin încorporarea:

• Verificării biometrice – permite accesul legat de semnătura biologică unică a unui utilizator

• Autentificării adaptabile la risc – evaluează contextul (rolul utilizatorului, postura dispozitivului, geolocația) înainte de a acorda accesul

• Identitate bazată pe certificate – încrederea puternică bazată pe PKI garantează că accesul este acordat numai utilizatorilor autorizați

Cum permite identitatea fără parolă continuitatea operațională

Cu Zero Trust construit pe o identitate puternică, fără parolă, operatorii pot:

• Menține conformitatea cu reglementări precum NIS2

• Minimizează riscul de ransomware și atacuri asupra lanțului de aprovizionare

• Asigură continuitatea în ciuda incidentelor sau întreruperilor

Perspective: Inteligență artificială și informații comportamentale

Identitatea fără parolă nu se oprește la înlocuirea parolelor. Viitorul va încorpora inteligența artificială și analiza comportamentală – permițând organizațiilor să detecteze anomalii înainte de acordarea accesului.

Zero Trust nu este doar o filozofie – este o schimbare arhitecturală. Identitatea fără parolă oferă coloana vertebrală, asigurând că fiecare solicitare de acces este verificată, fiecare utilizator are doar privilegiile de care are nevoie și că se poate acționa rapid asupra fiecărei anomalii.

