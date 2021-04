Days Gone va fi disponibil pe PC începând din 18 mai 2021

Sony Interactive Entertainment (SIE) anunță disponibilitatea jocului Days Gone pe Epic Games Store și Steam începând cu 18 mai 2021. Titlul oferă o experiență completă, cu grafică îmbunătățită și suport pentru monitoarele ultra-wide cu raport de aspect 21:9.

De asemenea, jucătorii se vor bucura și de tot conținutul Days Gone post-lansare de pe PlayStation 4.

Despre Days Gone

Days Gone este un joc de acțiune open-world amplasat în Pacific Northwest, la doi ani după ce o misterioasă pandemie globală a decimat lumea, ucigând majoritatea populației și transformând milioane de oameni în creaturi sălbatice. Supraviețuitorii trăiesc într-o lume în care resursele sunt rare, violența și crimele sunt la tot pasul, iar creaturile cunoscute deja sub numele de Freakers domină lumea sălbatică.

Jucătorii se confruntă cu această nouă și violentă lume în rolul lui Deacon St. John, un vânător de recompense, un nomad care trăiește în sălbăticia lipsită de legi din afara taberelor civile. Deacon supraviețuiește folosindu-se de abilitățile deprinse înainte de sfârșitul lumii, fiind membru al MC Mongrels, un club de motocicliști proscriși, unde violența și haosul făceau parte din viața cotidiană.

În esență, Days Gone este o explorare a modului în care oricare dintre noi ar reacționa la aceste condiții dure, dar analizează și situația pierderii cuiva drag, iubirea, prietenia, răzbunarea și disperarea – învățând că a supraviețui nu înseamnă a trăi cu adevărat. Pentru Deacon, în special, este o luptă constantă pentru a păstra speranța vie.