Cum poți face fotografii mai bune cu Pixel 10

Cu noua gamă Pixel 10 este mai ușor ca niciodată să surprinzi momente în detalii uimitoare, de la portrete frumoase la videoclipuri fluide și stabile. Cu ajutorul AI, poți să beneficiezi de zoom îmbunătățit, sfaturi utile din domeniul fotografiei, asistență pentru editare și multe altele. Iată câteva dintre lucrurile noi pe care le poți face cu camera foto a telefonului Pixel:

Sistemul de camere

Printre noutățile seriei Pixel 10 se numără modul de stabilizare optică a imaginii îmbunătățit, cu o rază de compensare de două ori mai mare. În combinație cu Optimizarea video, vei beneficia și de cea mai bună stabilizare video pe un smartphone. [1]

Pentru prima dată, Pixel 10 include un teleobiectiv 5x, focalizare automată rapidă, calitate optică 10x și Zoom cu rezoluție mare până la 20x pentru a surprinde fiecare detaliu, de la subiecte îndepărtate la peisaje ample. În plus, obiectivele ultrawide și teleobiectivele avansate îți oferă puterea Macro Focus și Zoom cu rezoluție mare.

Mai multe detalii, stabilizare mai fluidă

Sistemul HDR+ este îmbunătățit constant: au fost optimizate mai bine culoarea, focalizarea, detaliile, reducerea zgomotului, zoomul și altele. Au fost aduse și îmbunătățiri ale Modului portret, care includ segmentare, detalii, claritate și textură îmbunătățite, pentru fotografii mai autentice. Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL oferă posibilitatea de a face fotografii de 50 MP, la rezoluție înaltă.

Faci fotografii perfecte cu funcția Asistent de fotografie

Funcția Asistent de fotografie poate ajuta utilizatorul de Pixel 10 să devină un fotograf mai bun. Folosind modele Gemini, Asistent de fotografie te ghidează pentru a face fotografii mai bune, oferindu-ți idei noi și ajutor pentru a explora cadre la care poate nu te-ai fi gândit înainte. Prin instrucțiuni pas cu pas, îți va sugera sfaturi pentru luminozitate, compoziție și multe altele. În timp ce te ghidează, Asistent te va învăța și abilitățile de bază în fotografie.

Apropie cu Zoom cu rezoluție pro

Funcția Zoom cu rezoluție pro apropie foarte mult, fără a sacrifica detaliile din fotografie. Este ideală pentru a fotografia animale sălbatice, peisaje. Zoom cu rezoluție pro se regăsește pe Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL și poate apropia până la 100x. Zoom cu rezoluție pro a fost optimizat special pentru Tensor G5, care procesează imaginile folosind un model de difuzie pentru camera Pixel.

Automat, cea mai bună fotografie

Funcția Cea mai bună fotografie automată se activează când Pixel 10 detectează că faci o fotografie de grup, pentru a obține imaginea perfectă dintr-o singură atingere. Analizează până la 150 de cadre în doar câteva secunde, căutând momentul în care fiecare persoană arată perfect pentru fotografii de grup grozave. Iar când nu găsește un cadru perfect, îl combină automat cu Cea mai bună fotografie.

Încadrarea asistată

Încadrarea asistată folosește acum modele Gemini pentru a oferi descrieri mai detaliate ale cadrului din cameră în timp ce faci o fotografie. Indiciile audio, vibrațiile, imaginile și descrierile scenelor vor ajuta utilizatorii nevăzători sau cu vedere slabă să facă fotografii grozave fără efort.

Imagini mai detaliate cu modul panoramă

Modul panoramă acceptă acum panorame cu teleobiectivul 5x, pentru fotografii și mai detaliate, cu o rezoluție de până la 100 MP, focalizare manuală, asistență pentru zoom și calitate a imaginii mai bună.