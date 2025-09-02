Cum arată anul 2025 în cifre pentru piața cripto și care sunt ultimele noutăți din industrie

Valoarea pieței cripto crește cu aproape 10 procente în 2025, Bitcoin și Ethereum cresc mai mult decât indicii tradiționali, după ce ating noi maxime istorice, în timp ce dominanța BTC scade la 57%.

Politicile monetare globale alimentează apetitul pentru risc, în timp ce companiile dețin 5,4% din oferta de Bitcoin și 3,4% din oferta de Ethereum.

SUA publică date economice pe blockchain, americanii pot cumpăra cripto de pe exchange-uri străine, iar Google își face propriul blockchain Layer 1.

Valoarea pieței cripto crește cu 9,9% în 2025

În 2025, capitalizarea totală a pieței cripto are, până acum, o urcare de 9,9% de la începutul anului (YTD), adăugând peste 600 de miliarde de dolari în valoare. După o ușoară scădere în trimestrul întâi, piețele au revenit brusc în al doilea trimestru și au continuat să crească în trimestrul trei, cu noi maxime istorice (ATH) pentru BTC, ETH și alte active digitale majore, arată o analiză Binance.

Apetitul pentru risc e alimentat de politicile monetare globale

Lichiditatea globală M2 a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, cu cea mai mare creștere timp de 6 luni din 2021.

Deși FED a menținut o poziție dură (hawkish), a redus deja quantitative tightening (reducea cantității de lichiditate sau masei monetare din economie) și a semnalat că ar putea pivota dacă riscurile se schimbă. Între timp, condițiile monetare rămân în general favorabile, alte economii majore menținând politici acomodante, asta alimentând apetitul pentru risc, inclusiv pentru activele digitale.

BTC și ETH cresc mai mult decât indicii tradiționali

Bitcoin și Ethereum au depășit indicii tradiționali, ETH crescând cu aproximativ 36%, lider între toate activele, iar BTC cu aproape 18%. BTC, în special, a arătat un dublu comportament , acționând uneori ca un activ de protecție macro și alteori ca un activ de risc pe termen scurt, evidențiind valoarea sa de diversificare.

ETF-urile spot pentru BTC și ETH atrag 28 mld. $

ETF-urile spot BTC și ETH din SUA au atras peste 28 de miliarde de dolari în fluxuri nete în 2025, devenind factori majori de volum pe piețele cripto. Cu posibila aprobare a ETF-urilor pentru alte monede alternative, acestea devin o sursă-cheie de lichiditate, ceea ce ajută la menținerea sau chiar aprecierea prețului.

Dominanța BTC scade la 57%, de la maximul din 2025 de 65%

Dominanța Bitcoin a crescut de la aproape 40% la peste 65% în acest an, marcând un ciclu condus de Bitcoin, alimentat de incertitudinea macro și cererea din partea ETF-urilor, trezoreriei și rezervelor. Acum, scăzând la aproximativ 57 de procente, dominanța este un indicator cheie pentru urmărirea rotației capitalului către monedetel alternative, pe măsură ce dinamica pieței se schimbă.

Valoarea monedelor stabile crește cu 35% YTD

Oferta de stablecoin (monede stabile) a crescut cu peste 35%, atingând un record de aproximativ 277,8 miliarde de dolari, semnalând noi influxuri de capital și o putere de cumpărare mai mare pe piață. Legile noi din cripto au crescut încrederea utilizărilor pentru a le folosi în lumea reală și a extinde rolul acestora dincolo de tranzacționare, către plăți și decontări.

Companiile dețin 5,4% din oferta din circulație a Bitcoin

Deținerile de BTC ale companiilor publice (174 de firme) au ajuns la 1,07 milioane BTC (5,4% din oferta aflată în circulație), MicroStrategy singură având în propria trezorerie peste jumătate (59%) din totalul monedelor cumpărate de companii.

Companiile dețin 3,4% din oferta Ethereum, iar cel plasat la staking atinge un nou record

Trezoreriile Ethereum au crescut accelerat, brusc, urcând cu peste 88% în august, la 4,36 milioane ETH (3,4% din ofertă), cea mai mare creștere lunară înregistrată. Iar Ethereum-ului plasat la staking a atins un record de 35,8 milioane de monede (adică aproape 30 de procente din ofertă), mișcare impulsionată de actualizarea Pectra și de adoptarea instituțională în creștere.

Valoarea acțiunilor tokenizate crește la 350 mil. $

Acțiunile tokenizate au crescut rapid în 2025, atingând o capitalizare de piață de aproximativ 350 de milioane de dolari, pe măsură ce exchange-urile cripto și brokerii tradiționali au intrat în acest spațiu. Adopția pare să urmeze boom-ul DeFi, cu un număr tot mai mare de deținători on-chain și un interes în creștere din partea industriei, ceea ce poate impulsiona dezvoltarea, în continuare, a infrastructurii.

Cu ce noutăți vine industria cripto?

SUA publică datele PIB pe blockchain

Guvernul SUA a început să publice datele PIB pe 9 blockchain-uri publice, inclusiv Bitcoin și Ethereum. Mișcarea reprezintă o trecere a datelor de bază de la instituțiile centralizate tradiționale la accesibilitatea on-chain, în cadrul celor mai importante economii ale lumii.

Americanii pot cumpăra cripto de pe exchange-uri străine

CFTC din SUA (Commodity Futures Trading Commission) a anunțat un cadru de reglementare care permite exchange-urilorr cripto offshore (străine, nu amplasate în SUA) să ofere, legal, servicii de tranzacționare clienților americani.

Noile directive oferă platformelor majore, forțate anterior să se retragă din piața americană, posibilitatea de a reintra în piața din SUA, ceea ce ar putea spori lichiditatea și reduce fragmentarea pe piețele cripto. Această inițiativă face parte dintr-o revizuire mai amplă a reglementărilor de tip „crypto sprint”, menită să promoveze inovația responsabilă și să ofere utilizatorilor din SUA mai multe opțiuni de tranzacționare în cadrul protecțiilor CFTC.

Google vine cu un nou blockchain L1

Google dezvoltă propriul blockchain Layer 1, numit Google Cloud Universal Ledger, care va include contracte inteligente bazate pe Python și o mulțime de capabilități axate pe nevoile întreprinderilor. Deși există diverse lanțuri de nivel 1 (layer 1-uri), cum ar fi Tempo (de la Stripe) și Arc (de la Circle), Google vizează un segment de piață mai larg, nu unele specifice, mai mici.