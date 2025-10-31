Cum ancorează Zero Trust o postură de securitate rezistentă în mediile hibride

Atacurile bazate pe identitate sunt principala cauză a breșelor de securitate, ceea ce face ca verificarea continuă să fie esențială la orice scară.



Zero Trust Network Access (ZTNA) elimină presupunerile de încredere și consolidează apărarea la fiecare strat dintr-un mediu hibrid.

Securitatea stratificată – cu principiile Zero Trust în centrul atenției – este pasul final în securizarea mediilor hibride.

Când trei din cinci incidente (60%) implică abuz de identitate, atacatorii nu trebuie să intre prin efracție. Se conectează doar. Și odată intrați, mișcarea laterală îi poate duce aproape oriunde. Tot ce este nevoie este un singur punct final compromis pentru a deschide ușa către întregul mediu. Aceste perimetre de modă veche nu au avut nicio șansă împotriva amenințărilor persistente extrem de avansate (APT) care domină peisajul cibernetic actual.

Sub presiune constantă, perimetrele vechi continuă să se îndoaie și să se deterioreze în mediile hibride, răspândind riscuri în întreaga întreprindere. Aceste fisuri dezvăluie câte provocări se confruntă deja securitatea arhitecturilor hibride – inclusiv vizibilitate superficială, politici inconsistente și echipe fragmentate. Ceea ce ne aduce la ultima (și poate cea mai critică) lacună rămasă: autentificarea. În special, convingerea învechită că odată ce un utilizator sau un dispozitiv este verificat, ar trebui să fie de încredere în mod implicit pentru totdeauna.

În climatul nostru actual, acest lucru este la fel de departe de adevăr ca și cum ai crede că o ușă încuiată înseamnă că nimeni nu poate intra prin efracție. Mediile hibride care combină activele din cloud și cele locale pot fi inerent complexe, iar această complexitate poate crea vulnerabilități de securitate și puncte oarbe. Aceste organizații au nevoie disperată de securitate axată pe identitate, iar acest lucru se realizează cu ușurință prin revenirea la o adevărată strategie Zero Trust. În loc să presupună că orice este permis să intre în mediu este de încredere, Zero Trust verifică în mod persistent utilizatorii, dispozitivele și software-ul. În cadrul acestui model de verificare continuă, accesul și controlul sunt redefinite pentru a se potrivi în sfârșit cu realitățile labirintice ale sistemelor hibride.

De ce au nevoie infrastructurile hibride de ZTNA

Pe măsură ce organizațiile adoptă infrastructuri hibride, securitatea trebuie să se extindă la nivelul hardware-ului și aplicațiilor locale din centrele de date private, precum și în cloud-urile publice sau private. Deoarece majoritatea abordărilor tradiționale bazate pe perimetru presupun încredere odată ce un utilizator, dispozitiv sau executabil se află în rețea, rămân lacune riscante în aceste medii complexe. Zero Trust închide aceste lacune prin eliminarea acestor presupuneri și prin necesitatea unei verificări explicite și continue pentru orice solicitare de acces care acoperă întregul mediu hibrid.

Dar ceea ce pune cu adevărat în practică aceste principii este Zero Trust Network Access (ZTNA). Nemulțumit de elementele de bază limitate, ZTNA se bazează pe mult mai mult decât un simplu nume de utilizator și o parolă. Fiecare solicitare este verificată explicit, indiferent de unde provine – local, în cloud sau chiar dintr-o conexiune la distanță. ZTNA abordează direct problema identității prin verificarea continuă a fiecărui utilizator și sistem, unificând securitatea în infrastructurile hibride pentru o postură de securitate mai puternică care acoperă întreaga infrastructură hibridă.

Este o forță de muncă hibridă rezistentă fără ZTNA?

Forțele de muncă hibride, care necesită medii hibride pentru a le permite, adaugă și mai multă complexitate. Un sondaj Gallup recent a constatat că jumătate dintre organizații mențin o forță de muncă hibridă, angajații lucrând atât la fața locului, cât și de la distanță. Aceasta reprezintă aproape jumătate din forța de muncă care lucrează în afara zidurilor rigide ale birourilor corporative, cel puțin o parte din timp. Aceste organizații nu își pot permite să își neglijeze securitatea.

Vestea bună? Cu ZTNA, nu trebuie să faceți asta. Pe măsură ce angajații se mută între case, birouri, cafenele și aeroporturi, contextul lor de securitate se schimbă odată cu ei – la fel și integritatea autentificărilor lor. Sistemele vechi leagă adesea încrederea de locație – o abordare care eșuează în configurațiile hibride. Dar ZTNA elimină încrederea implicită bazată pe geografie sau rețea, impunându-și etosul principal: niciodată să nu ai încredere, întotdeauna să verifici.

Cu straturile potrivite implementate, ZTNA simplifică și consolidează securitatea mediilor și a forțelor de muncă hibride în moduri la care sistemele vechi nu pot decât să viseze.

Amplificați ZTNA cu straturi puternice de securitate

Zero Trust poate fi fundamentul unei posturi de securitate hibride moderne, dar funcționează cel mai bine atunci când este consolidat de straturi complementare sau, mai bine, de un sistem de apărare unificat.

Asemenea unităților de luptă sincronizate, unite sub steagul Zero Trust, aceste instrumente oferă împreună securitate ermetică:

Secure Web Gateway (SWG) acționează ca un filtru pentru traficul de internet, blocând site-urile și descărcările rău intenționate înainte ca acestea să poată atinge date sau dispozitive. Acesta menține utilizatorii în siguranță în timp ce navighează, indiferent unde se află – și consolidează o caracteristică a securității puternice: oprirea amenințărilor cât mai departe posibil de endpoint-uri.

Unified endpoint security menține rezistența liniei frontale prin verificarea poziției dispozitivelor înainte de a intra în rețea, blocarea punctelor finale riscante la intrare și reducerea numărului de puncte de intrare prin care atacatorii se pot strecura.

Automatizarea și inteligența artificială intervin ca o pereche suplimentară de ochi, conectând punctele între diferite medii, astfel încât analiștii să poată vedea imaginea de ansamblu. În acest fel, aceștia pot petrece mai puțin timp cu alertele și mai mult timp prioritizând amenințările care altfel s-ar termina prost.

Criptarea blochează datele sensibile în mișcare, izolându-le de privirile curioși. Chiar dacă actorii rău intenționați încearcă să intercepteze comunicațiile, criptarea ajută la asigurarea că aceștia nu vor fi mulțumiți de captura lor.

Prevenirea pierderii de date (DLP) monitorizează în liniște scurgerile de informații, împiedicând persoanele din interior sau conturile compromise să mute informații sensibile acolo unde în mod clar nu le este locul. DLP este parapetul care împiedică datele să alunece în mâini greșite.

Secure Service Edge (SSE) este ceea ce reunește toate acestea, combinând straturi într-o stivă de securitate unificată care protejează mediile hibride și cloud fără a complica excesiv accesul sau a încetini fluxurile de lucru.

Împreună, aceste straturi, împreună cu amenințările la rețea, programele malware și inspecția conținutului, precum și izolarea web, extind standardul „nu aveți niciodată încredere, verificați întotdeauna” la utilizatori, rețele, endpoint-uri și date.

Și odată implementate, organizațiile încep să vadă beneficii precum:

Protecție mai puternică împotriva încălcărilor bazate pe identitate și a mișcării laterale.

împotriva încălcărilor bazate pe identitate și a mișcării laterale. Aplicarea consistentă a politicilor în cloud și local, evitând compartimentele izolate care încetinesc răspunsul la incidente.

în cloud și local, evitând compartimentele izolate care încetinesc răspunsul la incidente. O experiență mai bună pentru utilizatori, cu acces securizat care înlocuiește VPN-urile greoaie.

pentru utilizatori, cu acces securizat care înlocuiește VPN-urile greoaie. Apărări pregătite pentru viitor, care se adaptează și se scalează odată cu mediul dvs. hibrid.

Aceste rezultate dovedesc că Zero Trust poate trece de la teorie la securitate practică și scalabilă, în special în mediile hibride. Dar pentru a transforma aceste principii în acțiune, organizațiile au nevoie de soluții care sunt ferm bazate pe Zero Trust.

Cea mai puternică postură de securitate hibridă începe aici

Mediile hibride au o listă lungă de avantaje, mai ales când vine vorba de flexibilitate, dar dezavantajele le pot face dificil de securizat, mai ales fără instrumentele care le simplifică.

Cu un pachet de securitate bazat pe principiile Zero Trust, puteți elimina complexitatea sistemelor hibride. Verificarea explicită este aplicată la fiecare nivel, asigurându-se că principiile sale sunt implementate în toate endpoint-urile, datele și utilizatorii. Abordările cuprinzătoare care oferă o protecție cu adevărat consistentă în fiecare mediu reprezintă viitorul securității, iar ZTNA se află în centrul acesteia.

Împreună cu integrările potrivite, ZTNA transformă cadrul Zero Trust dintr-un principiu fundamental într-o strategie de apărare puternică, care nu poate fi ignorată. Symantec ZTNA oferă aceste protecții la scară largă, simplificând controlul accesului și consolidând în același timp apărarea în mediile hibride și multi-cloud. Dar ZTNA nu este doar un instrument independent – este o componentă critică a unei soluții SSE eficiente. Symantec Security Service Edge, de exemplu, a oferit recent o reducere cu 75% a riscului de încălcare pe parcursul a trei ani, așa cum se arată în studiul Total Economic Impact™ al Forrester despre Symantec SSE.

Și cu Symantec DLP ca partener perfect pentru ZTNA, puteți extinde aceeași protecție Zero Trust direct la datele dvs. – oriunde se află acestea sau cum se deplasează.

SolvIT Networks vă ajută să vă protejați datele de pierdere și furt, să fiți în conformitate cu legile privind confidențialitatea, și să vă protejați reputația.