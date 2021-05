Cum a fost la cea de-a V-a ediție Bucharest Tech Week

Cea de-a V-a ediție a celui mai îndrăgit festival dedicat tehnologiei și inovației din România, Bucharest Tech Week, a avut loc săptămâna trecută, în premieră ONLINE, Live, pe platforma MyConnector.

Festivalul a păstrat aceeași structură din anii anteriori: șase BUSINESS SUMMITS (Innovation, Future Retail, FinTech, HR Masters, Software Architecture, JAVA) și trei zile de TECH EXPO, singura expoziție de tehnologie și inovații din România, dedicată publicului larg și, cu siguranță, cel mai complex eveniment online mass market din acest domeniu, organizat în ultimul an în țara noastră.

Pentru că Bucharest Tech Week este, în primul rând, Festivalul Bucureștiului, ce pune de cinci ani Capitala României pe harta internațională a orașelor preocupate de tehnologie și digitalizare, evenimentul a fost deschis de doi invitați de onoare, Ciprian Sergiu Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Nicușor Dan, Primarul General al Municipiului București. În deschidere, Dl. Primar General a declarat că industria IT este deja cea mai importantă din Bucureşti, reprezentând unul dintre avantajele competitive ale Capitalei. În acest sens, el a menţionat că este important ca Bucureştiul să fie definit pe piaţa globală „ca un loc în Europa” în care există un pol de IT.

„Acesta ar trebui să fie ţelul nostru comun – administraţie publică şi mediu de afaceri – pentru că asta generează bunăstare, industrii conexe. În momentul în care eşti în competiţia globală, trebuie să te uiţi la avantajele tale competitive şi, în afară de IT şi industrii creative, mi-e greu să văd o zonă în care Bucureştiul are avantaje competitive. Deci, sunt extrem de deschis de a vedea care sunt posibilităţile ca administraţia publică locală din Bucureşti să sprijine activitatea dumneavoastră în tot ce înseamnă zonă administrativă, bani, centre, colaborări, astfel încât să reuşim să facem ca un om care vrea să facă IT şi care are alegerea între a o face în California sau în Barcelona sau în India să aibă Bucureştiul ca opţiune. „, a afirmat Nicuşor Dan, Primarul General al Municipiului București, la deschiderea Bucharest Tech Week 2021.

La festival au participat 122 de experți internaționali și specialiști locali din domenii precum Innovation, Retail, HR, FinTech sau IT. Aceștia au susținut prezentări online, dezbateri și workshop-uri pentru cei peste 2600 de participanți la conferințe, profesioniști din domenii diverse precum IT, Banking și Servicii Financiare, Telecomunicații, Auto, Healthcare & Pharma, Medical, Retail, Comerț, FMCG, Producție, Energie, Administrație, Servicii, etc. și din toate verticalele de business, cât și pentru participanții la TECH EXPO.

Printre aceștia s-au numărat celebrul JOSH LINKNER, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori și speakeri americani, autor de succes premiat de două ori de către prestigiosul New York Times, AJIT SIVADASAN, Global Head, Online Sales Lenovo sau EOIN WOODS, CTO la Endava. Aceștia

Pe lângă conferințe și prezentări, participanții la summite-uri au accesat cele 55 de standuri virtuale din cadrul evenimentelor, au schimbat cărți de vizită și au interacționat în timp real cu reprezentanții companiilor prezente în Zona Expozițională.

Partenerul principal al evenimentului, Cognizant Softvision, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de produse software din întreaga lume și unul dintre cei mai mari angajatori de tehnologie din țara noastră, cu peste 2000 de angajați, a prezentat în cadrul festivalului conceptul său HUBS, o nouă experiență de lucru ce se bazează pe ideea de flexibilitate, mobilitate și încredere și permite recrutarea la nivel național a celor mai talentați specialiști IT.

Unul dintre cele mai frumoase momente din cadrul summite-urilor a fost în cadrul conferinței HR Masters Summit, ce a avut loc pe 20 Mai, de Ziua Internațională a specialiștilor în Resurse Umane, când toți participanții la eveniment au ciocnit un pahar virtual de șampanie.

Peste 19.200 de pasionații de tehnologie și inovație au vizitat cel mai mare eveniment B2C din ecosistemul tehnologic autohton. În cadrul TECH EXPO participanții au vizitat standurile virtuale ale producătorilor și distribuitorilor de gadget-uri, produse și servicii de SMART Home, SMART City, e-Health, timp liber, au interacționat cu reprezentanții companiilor prezente și cu specialiști în domeniul tech și au asistat în timp real la activitățile ce au avut loc pe cele patru scene amenajate online: Unboxing Stage, Gaming Stage, SMART Everything, Tech for Kids.

Printre cele mai apreciate produse prezentate în cadrul TECH EXPO au fost translatorul Vasco M3, translatorul vocal ce traduce simultan în peste 70 de limbi vorbite în peste 200 de țări, produsele de e-Health www.TechCuisine.ro ce transmit prin intermediul aplicațiilor, în timp real, date medicului curant, precum tensiometrul ce ține loc și de pulsoximetru și face totodată EKG-ul pacientului, termometrul ce monitorizează constant temperatura corpului, cântarul inteligent ce măsoară masa musculară, masa osoasă, sau IMC-ul, dar și produsele SMART Home de la Nuki și Yale ce deschid și închid ușa de oriunde, sau cele de la Salus Controls ce reglează automat temperatura din fiecare camera, sau pot detecta și opri în timp util o eventuală inundație.

Cele mai interesante prezentări ce au avut loc pe scenele SMART Everything, Tech for Kids sau Unboxing au fost:

Panelul Digitalizarea Bucureștiului sub lupă, susținut de către Președinte al Autorității pentru Digitalizarea României Octavian Oprea, Dl. Viceprimar al Primăriei Municipiului București Stelian Bujduveanu, Dna. Primar a Sectorului 1 Clotilde Armand, Dl. Primar al Sectorului 2 Radu Mihaiu și Dl. Primar al Sectorului 6 Ciprian Ciucu și moderat de Matei Dumitrescu, Președinte Institutul de Excelență în Anteprenoriat. Printre concluziile acestei dezbateri s-a numărat faptul că toate autoritățile locale prezente, cât și Autoritatea pentru Digitalizarea României, sunt deschise să colaboreze cu mediul privat pentru a grăbi procesul de digitalizare al Bucureștiului, o prioritate pentru toți cei prezenți.

71% dintre români ar cumpăra un dispozitiv Smart Home în următoarele 6 luni. La TECH EXPO au fost prezentate în premieră concluziile unui studiu privind piața de SMART Home din România, studiu realizat pe un eșantion de 825 respondenți , în perioada iulie 2020 – februarie 2021. Rezultatele acestuia, aici: https://www.techcuisine.ro/blog

, în perioada iulie 2020 – februarie 2021. Rezultatele acestuia, aici: https://www.techcuisine.ro/blog Dezbaterile despre SMART City și E-Mobility susținute de patru antreprenori, specialiști în domeniu, Florin Stoian, Milluu, Lodoaba Mihai, Yeparking, Mihai Rotaru, UrbanAir și Corneliu Belciug, Asociația Green Revolution. Concluziile au fost și aici că, pentru a transforma Capitala într-un oraș inteligent este nevoie de o colaborare strânsă între mediul privat și autorități, dar și de crearea unui cadrul legislativ care să ușureze și să fluidizeze procesele de dezvoltare.

Lansarea celei mai complexe aplicații de e-Health, Hello Green, aparținând BESMAX Medical Concierge, ce permite, pe lângă crearea unui dosar medical complex al pacientului, realizarea de consultații online, transmiterea în timp real a datelor către medicul curat, cât și crearea de echipe medicale formate din medici români și străini ce pot consulta și trata împreună pacienții din România

Prezentările despre oportunitățile și provocările transformării digitale a educației din România, despre cele mai noi și interesante cursuri de programare, robotică sau Realitate Augmentată pentru copii, susținute de antreprenori de success din domeniul educației în zona IT

Una dintre cele mai vizitate scene a fost cea de Gaming, o premieră pentru Bucharest Tech Week, unde cei trei influenceri din acest domeniu, Theo Zeciu, S1KE și Tedereu, au adunat în doar câteva ore peste 144.000 de urmăritori.

Și aici, precum în cazul BUSINESS SUMMITS, publicul a interacționat în timp real cu speakerii și reprezentanții companiilor prezente, cel mai mare număr de interacțiuni înregistrându-se în cadrul Panel-ului Digitalizarea Bucureștiului sub lupă.