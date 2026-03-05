Crypto Expo Europe 2026: Binance se află în fruntea procesului de transformare a finanțelor viitorului

La ediția din acest an a conferinței Crypto Expo Europe din București, cel mai mare eveniment crypto din Europa de Est, Binance a fost distinsă cu titlul „Global Market Leader in Crypto Trading”, iar Binance Academy a primit premiul „Best Blockchain Education Initiative”.

Această recunoaștere evidențiază atât poziția de lider a Binance în tranzacționarea crypto la nivel global, cât și eforturile susținute ale Binance Academy de a dezvolta educația în domeniul blockchain în România și în întreaga regiune.

Binance Academy: extinderea educației blockchain la nivel național

Impactul Binance Academy în România este cu adevărat remarcabil, iar premiul reflectă un angajament constant și măsurabil față de educație:

40.000 de studenți au urmat cursuri gratuite de crypto și au participat la zeci de workshopuri organizate de Binance Academy alături de 8 universități partenere, care au susținut astfel educația axată pe domeniul activelor digitale și fundamentele blockchain.

Zeci de workshopuri au fost organizate în toată țara în ultimii ani, oferind perspective practice despre crypto, Web3 și participarea responsabilă în ecosistemul activelor digitale, direct studenților.

O altă serie de evenimente educaționale recurente – Binance Academy Media Workshops, lansată în septembrie 2025 – a fost concepută pentru a îmbunătăți înțelegerea tehnologiei blockchain și a activelor digitale în rândul jurnaliștilor și reprezentanților mass-media, contribuind la un discurs public mai corect și mai bine informat.

Prin aceste inițiative, Binance Academy continuă să consolideze educația financiară și tehnologică, oferind studenților, cadrelor didactice și reprezentanților media cunoștințele necesare pentru a naviga într-o economie digitală aflată în continuă evoluție.

Crypto Expo a avut loc la București, în perioada 1–2 martie 2026, reunind peste 1.600 de specialiști și entuziaști ai industriei crypto din întreaga regiune.

Viitorul exchange-urilor: de la platforme de tranzacționare la super-aplicații globale

Însă aceste premii și realizări reprezintă mai mult decât simple borne – ele simbolizează misiunea mai amplă a Binance de a modela viitorul finanțelor. În cadrul evenimentului, Ilie Pușcaș, Regional Manager pentru Europa Centrală și de Est și Country Manager pentru România, a prezentat o viziune clară pentru următorii cinci ani.

El a conturat imaginea unor burse crypto care evoluează mult dincolo de rolul lor actual de simple platforme de tranzacționare. “Acestea vor deveni super-aplicații multidimensionale – ecosisteme complete ce integrează o gamă largă de servicii financiare, alimentate de inteligență artificială de ultimă generație și conectate fluid la rețelele de finanțe descentralizate (DeFi)”, a declarat Ilie Pușcaș