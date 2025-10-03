Criptomonedele spot Blue-Chip cum ar fi Bitcoin și Ethereum se apropie tot mai mult de Wall Street

Următorul simbol important de pe Bursa de Valori din New York ar putea fi BTC sau ETH. Recent, SEC și CFTC au declarat, într-un comunicat comun, că bursele înregistrate nu sunt împiedicate să faciliteze tranzacționarea anumitor produse cripto spot. Cu alte cuvinte, marile burse, precum NYSE și Nasdaq, ar putea în curând să listeze direct active digitale, precum Bitcoin sau Ether, o mișcare care se aliniază cu inițiativa Project Crypto Sprint a agențiilor, menită să aducă mai multă claritate și structură în supravegherea activelor digitale, arată o analiză Binance.
Pentru Wall Street și investitorii de retail, acest nou canal de acces ar reprezenta o schimbare majoră față de ETF-urile cripto. În loc să dețină acțiuni într-un fond care doar reflectă prețul Bitcoin-ului sau al Ethereum-ului, traderii ar putea, curând, să cumpere direct aceste active. Fără comisioane de administrare a fondurilor și fără erori de urmărire. Acest lucru ar oferi un acces direct către criptomonede, similar cu achiziționarea unei acțiuni.
Ce înseamnă Project Crypto Sprint pentru criptomonede?Project Crypto Sprint ar putea schimba jocul. Dacă BTC și ETH încep să fie tranzacționate pe aceleași platforme ca mărfurile și acțiunile, acest lucru ar marca o recunoaștere reală din partea finanțelor tradiționale, adică un semnal clar ce arată că criptomonedele au intrat oficial în mainstream.
Odată cu această recunoaștere vine și capitalul. Confortul de a accesa criptomonede prin burse cunoscute și de încredere, precum NYSE sau Nasdaq, ar putea deschide porțile pentru investitori de retail și instituționali, generând noi fluxuri de capital către activele digitale.Pe măsură ce capitalul crește, adopția activelor cripto ar urma, în mod natural.Cu cât criptomonedele se apropie mai mult de piețele tradiționale, cu atât ele trec de la a fi văzute ca o investiție de nișă, la a deveni o parte firească a portofoliilor obișnuite. Pe scurt, ne îndreptăm către un viitor în care achiziționarea de ETH sau BTC ar putea fi la fel de obișnuită ca adăugarea acțiunilor Apple sau Nvidia pe lista ta de urmărire sau în propriul portofoliu.
