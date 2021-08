Creștere semnificativă a EBITDA pentru Telekom Romania în T2 2021

EBITDA ajustată după IFRS-16 a crescut cu 14,5%, pe fondul disciplinei costurilor, care a atenuat efectul negativ în venituri generat de pandemie și sezonalitate;

Îmbunătățire continuă a Marjei Nete;

Creștere susținută a numărului de abonați pe segmentele cheie mobile.

Grupul Telekom Romania anunță indicatorii cheie de performanță pentru al doilea trimestru al anului 2021, încheiat la 30 iunie 2021.

În ciuda efectelor de durată ale pandemiei COVID-19 asupra economiei românești, indicatorii financiari au continuat să crească. EBITDA ajustată după IFRS-16 a crescut cu 14,5%, ajungând la 41,4 milioane euro în trimestrul 2 al acestui an, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, continuând evoluția crescătoare, vizibilă în ultimele trimestre. Fluxul de numerar a rămas pozitiv în T2 2021, pentru al 9-lea trimestru consecutiv, ca urmare a disciplinei stricte a numerarului și a controlului costurilor. Veniturile, în valoare de 216,8 milioane euro, au scăzut ușor comparativ cu aceeași perioadă din 2020, datorită redresării mai lente a economiei românești în urma impactului negativ al pandemiei.

Veniturile din activitatea de voce fixă au fost de 11,3 milioane euro în T2 2021, ușor în spatele trimestrului anterior. Veniturile din internet fix au ajuns la 16,7 milioane euro, în ușoară scădere comparativ cu nivelurile pre-pandemice. Tendința globală actuală în utilizarea tehnologiilor TV vechi a dus la o scădere a abonaților serviciilor de televiziune, la 1,07 milioane. Pe de altă parte, produsul Smart TV Stick a înregistrat o creștere semnificativă a bazei de clienți în T2, cu 24% față de T1 2021.

În ceea ce privește telefonia mobilă, compania a continuat să atragă noi abonați. Trimestrul al doilea s-a încheiat cu 1,7 milioane de abonați postpaid, reprezentând o creștere de 7,8% de la an la an pe acest segment vital de clienți, fiind al 5-lea trimestru consecutiv de creștere. De asemenea, pe segmentul convergent fix-mobil (FMC), baza de abonați continuă să crească, ajungând la 916.000 de clienți, cu 4% mai mult de la an la an. Veniturile totale din serviciile mobile obținute în T2 se ridică la 97,8 milioane euro, ceea ce reprezintă o reducere cu 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest fapt se datorează scăderii veniturilor din soluții de sistem și din interconectare, determinate de diminuarea traficului terminat în rețea, în timp ce trecerea strategică de la prepaid la postpaid a atenuat impactul negativ asupra veniturilor. Baza totală de clienți mobili a fost de 3,54 milioane la sfârșitul trimestrului 2 al acestui an.

Baza de costuri a Telekom Romania continuă să fie parte din programul de transformare a costurilor pe termen lung, început în a doua jumătate a anului 2018, care generează cu succes îmbunătățiri operaționale semnificative. Acesta reprezintă un factor important al creșterii susținute a EBITDA și a fluxului de numerar al companiei, determinând o reducere anuală de 4% a costurilor indirecte, comparativ cu trimestrul 2 din 2020.

„Ca parte a transformării strategice a Telekom din ultimii ani, am depus eforturi pentru a crea o bază financiară solidă pentru companie și pentru a deveni mai rezistenți în fața presiunilor pieței externe. Rezultatele financiare ale celui de-al doilea trimestru arată că am adoptat direcția strategică corectă, care dă rezultate, deoarece am reușit să creștem EBITDA în fiecare an, în ciuda unui mediu economic dificil, după un an cu pandemie și chiar compensând efectele sezoniere din trecut”, a declarat Nicolas MAHLER, Director Financiar al Telekom Romania.

„Un ingredient cheie al succesului financiar al Telekom constă în concentrarea companiei pe gestionarea riguroasă a fluxurilor de numerar și în eforturile concertate de revizuire structurală a bazei de costuri. Prin programul Cash for Growth, numeroase inițiative au fost implementate începând din 2018 și continuăm să aducem optimizări, pentru a compensa orice efect excesiv al pandemiei asupra rezultatelor noastre.”

„Digitalizarea și simplificarea proceselor interne și a interacțiunii cu clienții continuă să fie unii dintre cei mai importanți piloni ai dezvoltării companiei. Pe plan intern, la sfârșitul lunii iunie, am depășit o etapă importantă: am trecut de pragul de peste 200 roboți activi. Comparativ cu T2 2020, am implementat încă 100 de roboți în procesele noastre interne, având în prezent peste 220 de procese automatizate. Pe plan extern, numărul clienților care primesc factura în format digital a crescut cu 39%, iar ponderea clienților activi în aplicația MyAccount a crescut cu 24%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.”

„Tot ceea ce dezvoltăm este cu accent pe client. Astfel, în urma sondajului* realizat la începutul anului, prin care am încercat să înțelegem ce apreciază clienții la furnizorul lor de servicii de telecomunicații, unde ar vedea îmbunătățiri și cum îi putem ajuta, am lansat noi funcționalități, automatizând toate procesele pe care clienții le pot efectua pe site-ul companiei. Acum, aceștia accesează online toate informațiile de care au nevoie și pot efectua digital, din confortul și siguranța propriei case, toate operațiunile de cumpărare a produselor și serviciilor din portofoliul companiei.”

„Suntem, de asemenea, foarte mândri să vedem că eforturile noastre de eficientizare energetică dau roade, deoarece ne străduim să devenim mai sustenabili în fiecare zi. Prin urmare, continuăm să investim în surse alternative de energie, cum ar fi panourile solare, ajungând în prezent la peste 100 de locații dotate cu panouri fotovoltaice sau soluții inteligente, pentru a reduce consumul din magazinele noastre. Toate aceste inițiative de utilizare a energiei regenerabile fac parte dintr-o misiune mai mare, de a transforma Telekom Romania într-o companie sustenabilă. Prin aceasta, reducem emisiile de CO2, împreună cu minimizarea consumului de combustibili și gestionarea curată a deșeurilor”, a adăugat MAHLER.

„Produsele noastre inovatoare, creșterea numărului de abonați în segmente cheie și inițiativa de digitalizare a serviciilor, împreună cu programul de transformare a costurilor aflat în curs, ne permit să consolidăm și mai mult indicatorii financiari, chiar și în fața provocărilor externe semnificative, cum ar fi continuarea pandemiei COVID-19. Strategia noastră rămâne în vigoare și vom continua să o implementăm, pentru a ne asigura că atât compania fixă, cât și cea mobilă obțin performanță financiară solidă, continând să oferim clienților aceleași servicii, ca și până acum”, a conchis Nicolas MAHLER.

La 28 iulie 2021, Comisia Europeană (CE) a aprobat, condiționat, acordul anunțat la 9 noiembrie 2020 între OTE și Orange România pentru vânzarea pachetului de acțiuni de 54% pe care OTE îl deține în Telekom Romania Communications SA („TKR”). În mod specific, aprobarea este condiționată de vânzarea de către TKR a participației sale de 30% din Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM). În prezent, OTE deține 70%, iar TKR deține 30%. OTE intenționează să achiziționeze pachetul de acțiuni de 30% de la TKR, ajungând astfel la 100% din acțiunile TKRM, sub rezerva aprobărilor necesare.

După aprobare, finalizarea vânzării pachetului de 54% deținut în TKR către Orange România este așteptată în următoarele câteva luni, odată ce măsurile CE de remediere au fost realizate și au fost îndeplinite restul condițiilor precedente.

*Conform Studiului de măsurare a cotelor de piață ale furnizorilor de servicii mobile pentru persoane fizice, realizat de Institutul de Marketing Mia, pe un eșantion reprezentativ național, în ianuarie – februarie 2021 (6.000 respondenți), respectiv iulie – august 2019 (3.500 respondenți), Grupul Telekom are cel mai mare ritm de creștere al abonaților.